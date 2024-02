صور من داخل المركبة الفضائية التي ستعيد البشر إلى القمر

كشفت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" عبر منصة "إكس" عن صور جديدة لمركبة الفضاء أوريون التي من المقرر أن تنطلق في مهمة "أرتميس 2" التاريخية، إيذانا بعودة البشر إلى القمر بعد مرور نصف قرن على انقطاعهم.

ويظهر من الصور المنشورة أنّ الجزء الداخلي في مراحله الأخيرة من الانتهاء. ويعمل الخبراء في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في ولاية فلوريدا، على تركيب ألواح الحماية في الخلفية، ونظام العزل، وتجهيز المركبة لاختبار الفراغ الحراري في فصل الربيع القادم، وهي خطوة تعد متقدمة للغاية من اكتمال جاهزية المركبة.

وستحمل مركبة أوريون بداخلها 4 روّاد فضاء إلى القمر قبل نهاية عام 2025، وهم قائد الرحلة ريد وايزمان، والطيّار فيكتور غلوفر، وأخصائية المهمة كريستينا كوخ، وأخصائي المهمة جيريمي هانسن التابع لوكالة الفضاء الكندية. وسيكون هؤلاء هم أول من يستخدم مركبة أوريون الفضائية المجهزة بالكامل.

