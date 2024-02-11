صور لناسا تُظهر انفجارات بركانية على قمر آيو

التقط مسبار جونو الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأميركية ناسا مؤخرا صورا تفصيلية للقمر آيو أحد أقمار كوكب المشتري، ويعد أنشط الأجرام السماوية بركانيا في النظام الشمسي. ورصدت عدسات المسبار الفضائي أثناء تحليقه فوق القمر نشاطا بركانيا يندلع من سطحه.

وغالبا ما يوصف القمر آيو بـ"القمر المُضطهَد"، إذ يواجه قوى جاذبية كبيرة من كلٍ من كوكب المشتري والقمرين المجاورين أوروبا وغانيميدا، وتُسبب هذه القوى تأثيرا سلبيا على سطحه، مما يؤدي إلى تسخينه وزيادة نشاطه البركاني. ويضم قمر آيو نحو 400 بركان نشط، وهي أشدد بكثير من تلك الموجودة على الأرض.

وتُظهر الصور الملتقطة حجم النشاط البركاني وشدته، إذ كانت الانفجارات الغازية والحمم البركانية تصل إلى ارتفاع عدّة كيلومترات في الفضاء، وأشهر تلك البراكين النشطة بركان "لوكي باتيرا".

ومنذ عام 2016 يُجري مسبار جونو دورة كاملة حول كوكب المشتري في غضون 38 يوما، ويهدف القائمون على المهمة سبر وكشف خبايا نظام كوكب المشتري بأكمله، والبحث عن جميع أقماره وحلقاته من خلال مناورات فضائية مستمرة حتى شهر سبتمبر/أيلول 2025 كما هو مخطط للرحلة الفضائية.