نيزك مغربي يكشف أن المريخ احتوى على ينابيع صالحة للحياة

كشفت أدلة جديدة عثر عليها العلماء في نيزك سقط منذ سنوات في صحراء المغرب أن المياه السائلة كانت موجودة على المريخ قبل 4.45 مليارات عام.

وقدمت الدراسة الجديدة المنشورة مؤخرا في دورية "ساينس أدفانس" أدلة غير مسبوقة على وجود الماء في شكل سوائل حرارية مائية على المريخ بعد تشكله بحوالي 100 مليون سنة فقط.

وتأتي النتائج من تحليل مجهري أجراه باحثون من جامعتي لوزان السويسرية وكيرتن الأسترالية، لمكونات النيزك "إن دبليو إيه 7034″، المعروف أيضا باسم "الجمال الأسود" وتكشف عن معلومات قيمة تعزز الفرضية القائلة إن المريخ ربما كان يؤوي شكلا من أشكال الحياة في مرحلة ما من تاريخه.

ويوضح الباحثون في الدراسة أن الأنظمة الحرارية المائية، حيث تتفاعل السوائل الساخنة مع الصخور، تعتبر ضرورية لفهم البيئات الملائمة لظهور الحياة. وترتبط هذه الأنظمة على الأرض، بالأشكال الأولى للحياة، أما على المريخ فقد أثبتت دراسات سابقة وجود أنهار أحفورية ومعادن طينية يعود تاريخها إلى أكثر من 3.8 مليارات سنة، مما قد يشير إلى وجود ماء سائل على سطحه.

وتقول الدكتورة ميساء اليزيدي الباحثة في المعهد الوطني الإيطالي للفيزياء الفلكية، والتي لم تشارك في الدراسة في حوار خاص مع الجزيرة نت، "لم نعثر إلى حد الآن على أي أدلة قطعية على وجود الماء السائل على سطح المريخ أو في أعماقه. وما وجده العلماء هو مؤشرات على وجود آثار لتدفق سائل على السطح والذي يمكن أن يكون صهارة أو غاز الميثان أو مياه".

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وتضيف الدكتورة ميساء أن "هناك بيانات رادارية أجريت منذ عام 2018 تشير إلى احتمال وجود المياه المالحة في بعض المناطق تحت السطح وخاصة في القطب الجنوبي للمريخ".

آثار مياه المريخ في نيزك سقط على الأرض

ومع ذلك، تذهب هذه الدراسة الجديدة إلى أبعد من ذلك، من خلال تحديد دليل مباشر على وجود سوائل مائية مدفونة عميقا تحت سطح المريخ في وقت مبكر بعيد تشكله. هذا الدليل عثر عليه العلماء في النيزك المعروف باسم "الجمال الأسود" الذي يعتبر ثاني أقدم نيزك مريخي مكتشف على الأرض، وقد عثر عليه في صحراء الجنوب الشرقي من المغرب عام 2011.

وأظهرت عمليات تحليل مكونات هذا النيزك أنه غني بشكل استثنائي بالمياه والمواد القديمة، التي يعود تاريخها إلى حوالي 4.45 مليارات سنة ويحتوي على نسبة ماء أكبر بـ10 أضعاف عن أي حجر نيزكي آخر. وهذه الخصائص تجعله، وفق الدراسة، شاهدا مميزا على الظروف الحرارية المائية المبكرة على المريخ.

ولتوضيح كيفية وجود أدلة على وجود المياه قديما في الكوكب الأحمر على هذا النيزك، تقول الدكتورة ميساء المختصة في جيولوجيا الكواكب وتعمل في مشروع للبحث عن المياه تحت سطح المريخ إن "من بين الفرضيات المعروفة التي تفسر المشاهد التضاريسية المختلفة على سطح المريخ هي تعرضه لقصف نيزكي في الفترة التي وُجدت فيها هذه المياه السائلة مما أدى إلى تبخرها والقضاء على أشكال الحياة التي يمكن أن تكون موجودة. ونتيجة للاصطدام العنيف تطايرت قطع النيازك إلى الفضاء مجددا وسقط بعضها على الأرض".

الزركون الفريد

ركزت الدراسة على معدن الزركون الذي عثر عليه في قطع النيزك، وهو معدن معروف بثباته الكيميائي وقدرته على الحفاظ على الآثار الجيولوجية على مدى مليارات السنين، ويتألف من عناصر السيليكون والأكسجين والزركونيوم. ويُظهر هذا المعدن المستخرج من نيزك "الجمال الأسود" أنه يعود إلى 4.45 مليارات سنة ليكون بذلك أحد أقدم المعادن التي تم تحليلها من المريخ على الإطلاق.

واستخدم الباحثون تقنيات متطورة، مثل المجهر الإلكتروني الماسح، والتصوير المقطعي بالمسبار الذري، لدراسة التركيب الكيميائي لهذا الزركون في مقياس نانومتري. واكتشفوا أنه غني بعناصر دخيلة بالنسبة للزركون المنصهر، مثل الحديد، والألومنيوم، والصوديوم. هذه الخصائص، لوحظت سابقا في الزركون الأرضي المتكون في وجود سوائل مائية، مما يشير إلى أن هذا الزركون المريخي تبلور في بيئة حرارية مائية.

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تكشف هذه النتائج أن قشرة المريخ كانت موطنا لسوائل مائية قبل 4.45 مليارات سنة مضت، ومن المحتمل أنها كانت مرتبطة بالأنظمة الحرارية المائية. وتمثل، وفق الباحثة التونسية، "قطعة جديدة من الصورة التي نحن بصدد اكتشافها حول وجود المياه وربما شكل من أشكال الحياة في وقت ما على المريخ".

كما تعزز هذه الاكتشافات الاهتمام بجمع ودراسة عينات المريخ من موقعها. وإذا نجحت المهام البحثية الحالية، مثل مهمة "Mars Sample Return"، في جلب عينات مماثلة إلى الأرض، فقد يمثل ذلك، كما يقول الباحثون، بداية حقبة جديدة في فهم التاريخ الجيولوجي والهيدرولوجي للمريخ.