علوم

حسم الجدل حول انتشار موجات الجاذبية في الكون

Gravitational waves. Illustration of two black holes orbiting each other, emitting gravitational waves. Gravitational waves are a prediction of Einsteins theory of general relativity. Gravity is the distortion of space-time by mass, and changes in this distortion travel in waves at the speed of light. The effect is most pronounced where extremely massive objects are subject to high acceleration. This is seen, for instance, where black holes or neutron stars are in a close orbit such as this. In February 2016, gravitational waves were finally detected, 100 years after Einsteins prediction. The waves emanated from the collision of two black holes, of 36 and 29 solar masses, some 1.3 billion light years away. The waves were extremely faint by the time they arrived at Earth, where they were detected by the two LIGO detectors in the USA.
الزمكان هو البنية الهندسية التي تمثل الفضاء والزمان ككيان مترابط، حيث يتشوه بفعل وجود الكتل الضخمة والطاقة (غيتي)
يمان الشريف
29/12/2024

تمكنت مجموعة من الفلكيين من حسم الجدل الطويل حول النظريات السابقة التي تشير إلى وجود اهتزازات مستمرة في نسيج الكون، وذلك باستخدام أكبر كاشف للموجات الجاذبية بُني حتى الآن، وهو "تلسكوب ميركات"، المخصص لرصد النجوم النابضة، ويتألف هذا التلسكوب من 64 هوائيا راديويا موزعة في أقصى جنوب القارة الأفريقية.

وتشير نتائج الدراسة، التي نُشرت حديثا في دورية "ذا مونثلي نوتيسس" التابعة للجمعية الملكية الفلكية إلى أن موجات الجاذبية أكثر انتشارا وأعظم قوة مما كان يُعتقد سابقا. حيث تمكنوا من الكشف عن خلفية قوية للموجات الجاذبية، يُعتقد أنها ناجمة عن الاصطدامات العنيفة بين الثقوب السوداء الضخمة التي تقع في مراكز المجرات عبر الكون.

An important breakthrough in how we can understand dead star collisions and the expansion of the Universe has been made by an international team, led by the University of East Anglia. They have discovered an unusual pulsar - one of deep space's magnetized spinning neutron-star 'lighthouses' that emits highly focused radio waves from its magnetic poles. The newly discovered pulsar (known as PSR J1913+1102) is part of a binary system - which means that it is locked in a fiercely tight orbit with another neutron star. Neutron stars are the dead stellar remnants of a supernova. They are made up of the most dense matter known - packing hundreds of thousands of times the Earth's mass into a sphere the size of a city. In around half a billion years the two neutron stars will collide, releasing astonishing amounts of energy in the form of gravitational waves and light. But the newly discovered pulsar is unusual because the masses of its two neutron stars are quite different - with one far larger than the other. This asymmetric system gives scientists confidence that double neutron star mergers will provide vital clues about unsolved mysteries in astrophysics - including a more accurate determination of the expansion rate of the Universe, known as the Hubble constant. The discovery, published in the journal Nature, was made using the Arecibo radio telescope in Puerto Rico. Source:Courtesy of Arecibo Observatory/University of Central Florida - William Gonzalez and Andy Torres.
العلماء اعتمدوا في هذا الاكتشاف الرائد على النجوم النابضة (مرصد أريسيبو)

الموجات الجاذبية.. تموجات في نسيج الزمكان

الموجات الجاذبية هي تموجات دقيقة تنتقل عبر نسيج الزمكان، وتنشأ نتيجة حركة الأجسام شديدة الكثافة والضخامة، مثل الثقوب السوداء. وتحمل هذه الموجات في طياتها معلومات غنية عن أكثر الظواهر الكونية قوة ودراماتيكية، مما يجعلها مفاتيح لفهم الكون على نطاق أوسع.

وفي عام 2015، تمكن العلماء من الكشف لأول مرة عن الموجات الجاذبية ذات الترددات العالية الناتجة عن اصطدام الثقوب السوداء. في حين أن الموجات الأكثر قوة ذات الترددات المنخفضة، والتي تتولد عن اصطدام الثقوب السوداء العملاقة، لم تُكتشف إلا مؤخرا. وقد احتاج العلماء في هذا الصدد إلى كاشفات بحجم مجري حقيقي، مثل تلسكوب ميركات، القادر على تغطية مساحات شاسعة ضمن مجرة درب التبانة.

إعلان

وتكمن قيمة اكتشاف موجات الجاذبية الحقيقية في الكم الهائل من المعلومات التي تحملها حول ديناميكيات الكون، فعندما تصطدم الثقوب السوداء العملاقة على سبيل المثال، تُطلق طاقة هائلة تترجم إلى تموجات عبر الزمكان. ومن خلال دراسة هذه الموجات، يأمل العلماء في فك ألغاز أساسية في الفيزياء الفلكية، مثل فهم سلوك الثقوب السوداء العملاقة ودراسة تأثيرها العميق على تشكيل وتطور المجرات.

دور النجوم النابضة في الكشف عن الموجات الجاذبية

اعتمد العلماء في هذا الاكتشاف الرائد على النجوم النابضة، وهي نجوم نيوترونية ذات مغناطيسية عالية تدور بسرعة مذهلة، وتبعث نبضات منتظمة من الإشعاع الكهرومغناطيسي. وتشبه النجوم النابضة الساعات الكونية، إذ تصدر إشعاعات بدقة استثنائية تتيح للباحثين قياس أي تغييرات طفيفة تحدث عند مرور الموجات الجاذبية من خلالها.

وعندما تعبر موجة جاذبية بين الأرض والنجم النابض، فإنها تُحدث تشوها في الزمكان، مما يؤدي إلى تغير بسيط في وقت وصول النبضات، وقد أثبتت هذه التقنية فعاليتها العالية في رسم خرائط دقيقة لخلفية الموجات الجاذبية. وبناء على 5 سنوات من الرصد، أظهرت النتائج أن خلفية الموجات الجاذبية أعلى بكثير مما كان متوقعا، فالإشارة المكتشفة كانت تشير إلى كون مليء بالحركة والنشاط أكثر مما تخيله العلماء بمراحل.

المصدر : مواقع إلكترونية

إعلان