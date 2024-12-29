التصادم بين مجرتين كان السبب في إمالة ثقب أسود بشكل نادر

اكتشف علماء وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بالتعاون مع تلسكوب هابل الفضائي ومرصد تشاندرا للأشعة السينية لغزا كونيا فريدا قابعا في المجرة "إن جي سي 5084" الواقعة على بعد 80 مليون سنة ضوئية في كوكبة العذراء.

وفي قلب هذه المجرة يكمن ثقب أسود يتميز بخصائص غير مسبوقة، إذ يميل على جانبه ويدور بطريقة غير متوافقة مع مستوى المجرة.

وجاء هذا الاكتشاف المدهش نتيجة "إشارة" غريبة رُصدت في بيانات أرشيفية لمرصد تشاندرا كشفت عن هيكل على شكل "إكس" مكون من زوجين من أعمدة البلازما التي تمتد فوق وأسفل وعبر المجرة.

وهذا الشكل الفريد -الذي لم يسجل مثيل له في الملاحظات الفلكية السابقة- يفتح الباب لتساؤلات مثيرة عن التاريخ العنيف والعاصف لهذه المجرة.

ومكنت تقنية تحليل صور متطورة تعرف باسم "التضخيم الانتقائي للإشارات الفلكية فائقة الضوضاء" فريق الباحثين من اكتشاف الثقب الأسود المائل في المجرة.

وقد سمحت هذه التقنية بالكشف عن إشعاعات سينية خافتة ومنخفضة السطوع، والتي أظهرت تكوينات درامية نادرة على شكل صليب مكون من أعمدة البلازما.

وتعدّ هذه التكوينات المركزة للأشعة السينية ظاهرة نادرة للغاية، وتشير إلى وقوع حدث كارثي في تاريخ المجرة.

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وأكدت ملاحظات من تلسكوب هابل الفضائي و"مرصد ألما" في تشيلي وجود قرص مائل من الغبار يحيط بالثقب الأسود، مما وفر دلائل إضافية على وضعيته الاستثنائية.

وتشير النتائج إلى أن دوران هذا الثقب الأسود قد تعرّض للاضطراب بسبب تصادم عنيف مع مجرة أخرى كما جاء في الدراسة الحديثة المنشورة في دورية "أستروفيزيكال جورنال".

إعادة تصوير المشهد الدرامي

وساهمت جميع الأدلة التي حصل عليها العلماء في بناء سرد دقيق للأحداث التي أخلّت بشكل الثقب الأسود ومركز المجرة، وذلك بالاعتماد على أنماط عدة من التلسكوبات القادرة على التقاط الإشارة بموجات مختلفة.

ويقول قائد الفريق في مركز أبحاث أميس التابعة لوكالة الفضاء أليخاندرو سيرانو بورلاف في بيان صحفي رسمي من وكالة ناسا إن الأمر كان أشبه بمشاهدة مسرح جريمة باستخدام أنواع متعددة من الأضواء.

وأظهرت البيانات أن التصادم الكوني بين مجرتين لم يقتصر أثره على إمالة الثقب الأسود فحسب، بل أسفر أيضا عن تكوين "مداخن بلازمية" انطلقت من قلب المجرة كما أعرب عنها الباحثون.

ويبدو أن هذا النوع من النتائج يمكن أن يؤثر في فهم العلماء لتاريخ مجرتنا، إذ كانت أرصاد سابقة قد أشارت إلى أن "الرامي أ*" (الثقب الأسود في مركز مجرتنا) سريع الدوران بشكل غريب يختلف عن النماذج التي يتبناها العلماء.

ويقترح فريق من الباحثين أن هذه الخصائص غير العادية يمكن تفسيرها بشكل أفضل من خلال افتراض حدوث اندماج هائل قبل نحو 9 مليارات سنة حينما اندمجت مجرة قزمة صغيرة الحجم مع درب التبانة، واندمج ثقباهما الأسودان معا.