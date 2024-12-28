الطفل الجليدي ذو العيون الزرقاء.. مفاجأة جينية من العصر الحجري

كشفت دراسة حديثة أقدم عليها باحثون من جامعة سيينا الإيطالية، عن أقدم حالة معروفة لظهور إنسان بعينين زرقاوين، عُثر عليها لدى طفل وُلد قبل 17 ألف عام، وعاش حياة قصيرة في ظل ظروف قاسية.

وقد عُثر على رفات الطفل داخل كهف في منطقة مونوبولي جنوب غربي إيطاليا عام 1988، ووفقا للتحليل الجيني، فإن الطفل كان لديه عيون زرقاء وبشرة داكنة وشعر بني أسود مجعد.

وبحسب الدراسة، التي نشرت في دورية "نيتشر كوميونيكيشنز"، فقد عانى الطفل من تحديات صحية خطيرة مثل تضخم عضلة القلب، وهي حالة قلبية خلقية تؤدي غالبا إلى زيادة سمك عضلات القلب وقد تسبب الموت المفاجئ في سن مبكرة، وتشير التقديرات إلى أن عمر الطفل لحظة وفاته لا يتجاوز 18 شهرا.

ورغم هيكله الصغير البالغ طوله 82 سنتيمترا فقط، تمكن العلماء من استنتاج المزيد من التفاصيل التي تتعلق بحالته الصحية في أثناء وما قبل ولادته عن طريق فحص الأسنان والعظام، مشيرين إلى أن الطفل كان يعاني من الإجهاد الفسيولوجي، بالإضافة إلى أن والدته كانت تعاني كذلك من سوء التغذية أثناء الحمل، ليعكس بذلك الظروف الصعبة التي كانت تحيط بهما خلال حقبة العصر الجليدي الأخير.

عودة في تاريخ الجينات

لا تعد العيون الزرقاء صفة شائعة في البشر، ولم تظهر إلا حديثا قبل عدة آلاف من السنوات، ويعتقد العلماء أن الطفرة المسؤولة عن ظهور العيون الزرقاء تتعلق في المهق الجلدي الثاني، وهي حالة وراثية تتميز بانخفاض كبير أو غياب تام لإنتاج الميلانين في الجلد والشعر والعينين، وكانت هذه الصفة حاضرة في حمض الطفل النووي بشكل بارز.

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وقبل هذا الاكتشاف، كان أقدم إنسان معروف بعيون زرقاء هو "رجل فيلابرونا"، الذي عاش قبل 14 ألف عام، وتشير التشابهات الجينية بين الطفل ورجل فيلابرونا إلى أن عشيرة الطفل قد يكونوا من أسلاف سلالة فيلابرونا.

ومن المثير للاهتمام أن تحليل الحمض النووي للطفل كشف أن والديه كانا على الأرجح أبناء عمومة من الدرجة الأولى، وهي ظاهرة نادرة خلال العصر الحجري القديم ولكنها موثقة بشكل أكثر شيوعا في العصر الحجري الحديث، وربما ساهمت هذه العلاقة العائلية الوثيقة في مشكلاته الصحية.

تطور العلاقة بين البشر والنظام الغذائي

بالإضافة إلى ذلك، يبرز ضعف قدرة الطفل على هضم الحليب في مرحلة البلوغ العلاقة المتغيرة بين البشر ونظامهم الغذائي عبر العصور. فقد افتقر الطفل، شأنه شأن أبناء عصره، إلى الطفرات الجينية التي تسمح بتحمل اللاكتوز، وهي خاصية لم تظهر بشكل واسع بين البشر إلا في مراحل لاحقة.

أما بقايا الطفل، التي عُثر عليها من دون أي مقتنيات أو زخارف جنائزية، فتعكس نمط الحياة العملي والبسيط خلال العصر الحجري القديم. غير أن قصته، التي تمكنت العلوم الحديثة من فك خيوطها، تُعد شهادة على صمود البشر الأوائل وقدرتهم الفريدة على التكيف، فالطفرة الجينية المسؤولة عن لون عينيه الزرقاوين، والتي يشترك فيها اليوم ملايين البشر حول العالم، تُبرز الروابط الجينية العميقة التي تجمع البشر بأسلافهم القدامى.

وتُظهر هذه الاكتشافات نظرة فريدة إلى السمات الجسدية والجينية لشعوب ما قبل التاريخ، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات الاجتماعية والبيئية التي واجهتها تلك المجتمعات. ورغم قصر حياته، يترك هذا الطفل من العصر الجليدي إرثا حافلا بقصص الكفاح، وسعي البشر المستمر للنجاة والبقاء على قيد الحياة.