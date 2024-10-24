اكتشاف 7 أنواع من الضفادع في مدغشقر تتواصل "بالصفير"

اكتشف باحثون 7 أنواع جديدة من ضفادع الأشجار في الغابات المطيرة بمدغشقر في جنوب أفريقيا، تتواصل مع بعضها عن طريق إصدار أصوات غريبة تشبه أصوات الطيور.

وفقا للدراسة التي نشرت في 15 أكتوبر/تشرين الأول بمجلة "فيرتيبريت زوولوجي" تبدو أصوات الصفير الغريبة عالية النبرة التي تصدرها هذه الضفادع أشبه بالمؤثرات الصوتية من سلسلة حلقات الخيال العلمي "ستار تريك". ونتيجة لذلك، أطلق الباحثون على الأنواع الجديدة أسماء 7 من أشهر أبطال المسلسل.

3 عقود من الرصد

يقول قائد فريق البحث في الدراسة "ميجيل فينس" -أستاذ علم الحيوان والبيولوجيا التطورية في جامعة براونشفايغ التقنية بألمانيا- إن البداية كانت عند اكتشاف ضفدع بني اللون صغير الحجم من جنس ضفادع الأشجار "بوفيس" في غابات مدغشقر الرطبة في عام 1994.

وفي البداية ظن الفريق البحثي أن هذه الضفادع تنتمي لنوع واحد، لكن مع الفحص وإعادة النظر في خصائصها الشكلية والطبيعية وتسلسل الحمض النووي، على مدى 3 عقود، فضلا عن تحليل الأصوات الصادرة عن مجموعات هذا الضفدع، توصل الفريق إلى أن هذا النوع من البرمائيات ينتمي إلى عدة فصائل.

"وأظهرت نتائجنا أن ما كان يعتقد سابقا أنه نوع واحد فقط من الضفادع هو في الواقع أنواع مختلفة. ففي حين أظهرت السمات الجسدية تطابقا واضحا، فإن اختلافات أخرى جوهرية جرى رصدها بين الأصوات التي تصدرها أفراد هذه المجموعات. إذ تختلف أصواتها الصاخبة عالية النبرة في مستوى الصوت وتوقيت الصفير" يوضح "فينس" في تصريح حصلت عليه الجزيرة نت.

كما أظهر تسلسل الحمض النووي اختلافات جينية، مما يؤكد أنها تعود إلى أنواع مختلفة. ووفقا للدراسة، تستخدم الضفادع الذكور أصواتها الشبيهة بأصوات الطيور لجذب الإناث، وبما أن هذه الأنواع الجديدة تعيش بالقرب من الجداول، يعتقد الباحثون أنها طورت أصواتها العالية النبرة لمساعدة أصواتها على التميز عن ضجيج المياه المتدفقة.

ضفادع مدغشقر الفريدة

تشتهر مدغشقر بتنوعها البيولوجي الهائل، إذ تعد الجزيرة الواقعة في جنوب شرق قارة أفريقيا، موطنا لنحو 9% من جميع أنواع الضفادع في العالم، وتوجد بها أنواع فريدة من الضفادع التي لا تتوفر في بلدان أخرى، وفقا للبيان الصحفي المنشور على موقع جامعة كوبنهاجن المشاركة في البحث.

وأطلق الفريق البحثي على الضفادع المكتشفة حديثا أسماء "كيرك"، و"بيكارد"، و"سيسكو"، و"جانواي"، و"آرتشر"، و"بيرنهام"، و"بايك"، وهم 7 من أشهر أبطال سلسلة الخيال العلمي.

"إذا كانت الضفادع تنعق مثل ضفادعنا الأوروبية المألوفة، فقد لا يكون من الممكن سماعها فوق صوت المياه المتدفقة من الأنهار التي تعيش بالقرب منها. أما في هذه الحالة فإن كل نوع يصدر سلسلة مميزة من هذه الصافرات عالية النبرة، مما سمح لنا بالتمييز بينها وبين بعضها بعضا، وعن الضفادع الأخرى" يقول المؤلفون.

ويوضح الفريق البحثي أن هذه الضفادع لا تبدو أصواتها وكأنها مؤثرات صوتية من ستار تريك فحسب، بل يتطلب العثور عليها غالبا القيام بالكثير من الرحلات، إذ تم العثور على عدد قليل من الأنواع في أماكن يمكن للسياح الوصول إليها، ولكن للعثور على العديد من هذه الأنواع، كان على الفريق القيام برحلات استكشافية كبرى إلى الغابات النائية وقمم الجبال.