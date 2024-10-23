الكشف عن "حرب" بين النباتات باستخدام حبوب لقاح متفجرة

اكتشف فريق من العلماء من جنوب أفريقيا والبرازيل أن نباتات قد طورت إستراتيجيات متقدمة تتنافس من خلالها على الكائنات التي تسهم في تلقيحها، من خلال استبدال حبوب اللقاح الخاصة بالنباتات المنافسة لها من على أجساد تلك الطيور والحشرات التي تزورها، وأعلنت النتائج في دراسة نُشرت في دورية "ذا أميركان ناتشوراليست" مؤخرا.

الدراسة ركزت على زهرة هيبينيا ماكارينثا الحمراء، ووثقت استخدام تلك الزهرة لآلية شبيهة بالمنجنيق أو المقذوفات الباليستية لزرع حبوب لقاحها على مناقير وأجساد الملقحات مثل الطيور الطنانة.

عند إدخال منقار الطائر في الزهرة، يتم إطلاق حبوب اللقاح بقوة كبيرة إلى حد ما، مما يؤدي إلى إزالة حبوب اللقاح الموجودة سابقا من نباتات أخرى، وزرع حبوب اللقاح الجديدة على منقار الطائر.

توثيق الأدلة الأولى

ويقول بروس أندرسون، عالم البيئة التطوري والأستاذ في قسم علم النبات والحيوان بجامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا، والمؤلف الرئيسي للدراسة، في تصريحات للجزيرة نت: "لقد تمكنا من إظهار أن هذه الطريقة -تفجّر حبوب اللقاح- أزالت ضعف عدد الحبوب مقارنة بغيرها من الزهور غير المُحفَّزَة".

يشرح أندرسون كيفية عمل تفجر حبوب اللقاح: "تخيل ملعقة بلاستيكية مرنة محملة بالبازلاء يتم ثنيها للخلف قبل إطلاقها. في نقطة معينة -استجابة للمس منقار الطائر لمنطقة معينة- تنطلق سداة النبات بطريقة تشبه تماما تلك الملعقة، فتقذف حبوب اللقاح في بسرعة".

اعتقد البعض سابقا أن وظيفة التفجير ما كانت إلا آلية تهدف إلى إخافة الطيور أو دفعها للانتقال إلى زهور جديدة، ولكن بيانات الدراسة تقترح أن الهدف الرئيسي هو تحسين نسب النجاح التكاثري للنباتات.

ويضيف أندرسون: "غالبا ما يجد علماء الأحياء أنه عندما تزور الملقحات أنواعا متعددة من النباتات، تضع النباتات حبوب اللقاح الخاصة بها على أجزاء مختلفة من الملقحات لتقليل هذا الموقف التنافسي".

حرب وسباق تسلح

أظهرت الدراسة أن هذه النباتات تتنافس بطريقة غير مباشرة على "المساحة" المتاحة على أجساد الملقحات. فبينما تزور الطيور أو الحشرات الزهور، تمتلئ المساحات المرجح حملها لحبوب اللقاح من نباتات متعددة، مما يصعّب على الزهرة الجديدة زرع حبوبها بشكل فعال.

أندرسون أوضح ذلك قائلا إن النباتات التي تتمتع بآليات تفجير قوية لحبوب اللقاح تتمتع بفرصة أكبر للنجاح في التكاثر، مما يجعل هذه الآلية تتطور وتبقى بمرور الزمن.

تكشف لقطات الفيديو البطيئة التي وثقها الفريق عن انطلاق حبوب اللقاح في هيبينيا ماكرينثا بسرعة تبلغ 2.62 متر في الثانية بعد إطلاقها، أي بسرعة تبلغ رُبع سرعة يوسين بولت أسرع عداء في العالم الذي تبلغ سرعته 10.44 أمتار في الثانية. ويمكن أن تتجاوز آلية تفجر حبوب اللقاح في نباتات أخرى كالتوت الأبيض 170 مترا في الثانية، مما يجعلها أسرع حركة معروفة في مملكة النبات والحيوان.