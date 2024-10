العثور على أحفورة حيوان فقاري عمره 237 مليون سنة

أعلن فريق من العلماء في البرازيل عن اكتشاف واحدة من أقدم الأحافير المكتشفة حتى الآن، حيث بلغ عمرها إلى نحو 237 مليون سنة، ويرجع أصلها إلى نوع قديم من الزواحف يُدعى "غوناوانكس بارايسنيس"، وهو كائن رباعي الأرجل بحجم الكلب أو أكبر قليلا، مع وزن يتراوح بين 3 إلى 6 كيلوغرامات.

عُثر على هذه الأحفورة النادرة في بلدة "بارايسو دو سول" الواقعة جنوبي البرازيل، ورغم أن اكتشافها جاء في وقت سابق في عام 2014، فإنه لم يبدأ العمل على تحليلها إلا في عام 2021، لتستغرق الدراسة 3 سنوات قبل أن تُنشر مؤخرا في دورية "غندوانا ريسيرش". وقد أعرب مكتشف الأحفورة وعالم الحفريات رودريغو تيمب مولر في تصريح له عن سعادة غامرة كونه أول إنسان يلمس شيئا عمره 237 مليون سنة.

Novo Fóssil ajuda a entender melhor a origem dos dinossauros.

Gondwanax paraisensis, cujo o nome significa o lorde da Gondwana, foi encontrado no interior do Rio Grande do Sul e faz parte de um misterioso grupo os Silesaurid.

Segue o fio pra entender melhor + pic.twitter.com/gmlDPgyuiG

