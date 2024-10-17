بصمة اليورانيوم في دماء العراقيين.. جريمة أميركية لا تسقط بالتقادم

أبرزت دراسة جديدة أجراها باحثون من عده جامعات عراقية المخاطر الصحية المزعجة المرتبطة باستخدام اليورانيوم المنضب في الصراعات العسكرية.

وتشير النتائج المنشورة بدورية "راديشين فيزيكس آند كمستري"، بعد تحليل مكثف لعينات الدم، إلى زيادة كبيرة في مستويات اليورانيوم لدى الأفراد الذين يعانون سرطان الدم، مقارنة بالأفراد الأصحاء، مما يلقي الضوء على العواقب الصحية طويلة الأجل للتعرض لليورانيوم المنضب في زمن الحرب.

ويقول المفتش السابق في الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور يسري أبو شادي، في تصريح للجزيرة نت، إن "اليورانيوم المنضب، أحد المنتجات الثانوية لعملية التخصيب النووي، والمتبقية بعد إزالة معظم نظير اليورانيوم الانشطاري (يورانيوم 235) في أثناء عملية التخصيب، ويستخدم على نطاق واسع في العمليات العسكرية بسبب كثافته العالية التي تفوق الرصاص بنحو 1.7 مرة، مما يجعله فعالا للغاية في اختراق الدروع السميكة للدبابات والمركبات العسكرية الأخرى".

كيف يتم الحصول على اليورانيوم المنضب؟

وتبدأ عملية الحصول على الشكل المنضب بتخصيب اليورانيوم الطبيعي من أجل زيادة تركيز نظير اليورانيوم 235، حيث يتكون اليورانيوم الطبيعي من حوالي 99.3% (يورانيوم 238) وحوالي 0.7% من (اليورانيوم 235)، والأخير هو الأهم والمطلوب للمفاعلات النووية والأسلحة النووية، لأنه قادر على دعم التفاعل المتسلسل.

ومن أجل زيادة تركيز النوع الأخير، يتم تحويل اليورانيوم الطبيعي إلى غاز، سداسي فلوريد اليورانيوم في عملية تعرف بـ"التخصيب"، لتساعد هذه العملية في فصل اليورانيوم 235 الأخف وزنا، عن اليورانيوم 238 الأثقل وزنا.

وبعد التخصيب، يحتوي اليورانيوم المستخدم في المفاعلات عادة على 3-5% من اليورانيوم 235، والمتبقي من هذه العملية يعرف بـ"اليورانيوم المنضب"، والذي يحتوي على كمية أقل بكثير من اليورانيوم 235 مقارنة باليورانيوم الطبيعي، وعادة ما تكون أقل من 0.3%، ويتكون في الغالب من اليورانيوم 238.

وفي حين أن نشاط اليورانيوم المنضب الإشعاعي أقل من اليورانيوم الطبيعي، فإن النوع المنضب يشكل خطرا صحيا على المدى الطويل عندما يتم استخدامه لفترة طويلة وبكثافة عالية، ويمكن أن يسبب السرطانات، كما يوضح أبو شادي.

وخلال حروب طويلة، مثل حرب 2003 ومؤخرا أثناء الحرب ضد داعش، تم استخدام كميات هائلة من اليورانيوم المنضب في العراق، وهو ما كان له بصمة واضحة في دماء العراقيين لم تختفِ، ولا تزال تسبب إصابات بمرض السرطان، وفق الدراسة الجديدة.

مؤشرات خطيرة في دماء المرضى

وركز فريق البحث خلال الدراسة على تحديد تركيز اليورانيوم في دم مرضى اللوكيميا (سرطان الدم)، مقارنة بالأفراد الأصحاء من عدة محافظات عراقية، بما في ذلك بغداد والبصرة والموصل وغيرها.

وباستخدام جهاز كشف أثر نووي متخصص يسمى "سي آر- 39″، وجد الباحثون أن تركيزات اليورانيوم في مرضى اللوكيميا تتراوح من 1.47 إلى 4.57 ميكروغرامات/لتر، وهي أعلى بكثير من المستويات الموجودة لدى الأفراد الأصحاء، والتي تتراوح من 0.56 إلى 2.26 ميكروغرام/لتر.

وللمقارنة، فإن حد الأمان المقبول دوليا لليورانيوم في الدم، وفقا للجنة الدولية للحماية من الإشعاع هو 0.810 ميكروغرام/لتر.

وأظهر التحليل الإحصائي للدراسة وجود صلة واضحة بين زيادة تركيزات اليورانيوم في الدم وارتفاع معدل الإصابة باللوكيميا، خاصة في المناطق المتضررة بشدة من العمليات العسكرية التي تنطوي على اليورانيوم المنضب.

وعزا الباحثون هذا الارتفاع في مستويات اليورانيوم في الدم إلى التلوث البيئي الناتج عن استخدام اليورانيوم المنضب في المعارك، حيث يمكن لليورانيوم المنضب أن يدخل جسم الإنسان من خلال استنشاق الغبار، أو تناول الماء أو الطعام الملوث، أو من خلال ملامسة الجلد مباشرة، وبمجرد دخوله الجسم، يتراكم اليورانيوم في العظام والأعضاء، ويمكن أن يعود لاحقا إلى مجرى الدم، مما يؤدي إلى مجموعة من المشاكل الصحية، بما في ذلك اللوكيميا، وفشل الكلى، وأمراض الجهاز التنفسي، والعيوب الخلقية.

دليل إضافي من الدراسة الجديدة

وتتفق هذه النتائج مع التقارير السابقة الصادرة عن مجلس السرطان العراقي، التي وثقت زيادة حادة في حالات السرطان، وخاصة اللوكيميا.

وحسب أحدث التقارير، يشهد العراق زيادة في أعداد مرضى السرطان، حيث يتلقى أكثر من 30 ألف مريض بالسرطان العلاج حاليا، وكثير منهم يقيمون في مناطق معرضة لتلوث اليورانيوم المنضب.

ويؤكد هذا البحث أهمية معالجة العواقب البيئية والصحية طويلة الأمد لاستخدام اليورانيوم المنضب في الحرب، والحاجة الملحة لجهود إزالة التلوث والتنظيم الأكثر صرامة لنشر اليورانيوم المنضب في الصراعات العسكرية.

ومن جانبه، يقول أبو شادي إن " نتائج هذه الدراسة تضيف دليلا علميا جديدا على الجرائم الأميركية في العراق"، والتي لمسها بنفسه خلال زيارة ميدانية تعقب خلالها استخدام اليورانيوم المنضب بكثافة.

ويضيف أن "إرث الحرب لا يزال يطارد سكان العراق، ويترك بصمته في صحتهم، وهذه الدراسة بمنزلة جرس إنذار لبذل مزيد من الجهود المحلية والدولية لمعالجة التأثير البيئي والصحي العام لليورانيوم المنضب".

توسيع نطاق الآثار الصحية

وينوي الفريق البحثي تنفيذ ما طلبه أبو شادي، إذ أعلنوا في دراستهم أنهم يخططون لتوسيع نطاق عملهم للتحقيق في الآثار الصحية المحتملة الأخرى الناجمة عن التعرض لليورانيوم المنضب، واستكشاف إستراتيجيات التخفيف الممكنة للحد من تأثيره على الصحة العامة.

وكانت دراسات أخرى قد كشفت عن آثار صحية أخرى غير السرطان تمثلت في إصابة الأطفال بالعيوب الخلقية، وفحصت الدراسة المنشورة في يناير/كانون الثاني 2020 بدورية "إنفيرومينتال بوليوشن" شعر وأسنان الأطفال الذين يعيشون بالقرب من قاعدة طليل الجوية، وهي قاعدة جوية أميركية سابقة في جنوب العراق، ووجدوا مستويات مرتفعة من اليورانيوم والثوريوم، وكليهما من المعادن الثقيلة المشعة المرتبطة بالتعرض السام لليورانيوم المنضب.

وكشفت الدراسة عن أن الأطفال الذين ولدوا بإعاقات خلقية، مثل الأطراف المشوهة وعيوب القلب، كانت مستويات الثوريوم لديهم أعلى بما يصل إلى 28 مرة من الأطفال الذين يعيشون بعيدا، مما يشير إلى التعرض لملوثات اليورانيوم المنضب.