إيران تطلق ثلاثة أقمار صناعية معا

أعلنت وسائل إعلام رسمية أن إيران أطلقت للمرة الأولى بنجاح وبشكل متزامن ثلاثة أقمار صناعية اليوم الأحد، وذلك باستخدام صاروخ سيمرغ الحامل للأقمار الصناعية الذي طورته وزارة الدفاع الإيرانية.

وأضافت أن أحد الأقمار الصناعية يزن 32 كلغ، بينما يزن الآخران عشرة كلغ لكل منهما. وأُرسلت الأقمار الثلاثة لمدار قريب يبعد حده الأدنى 450 كلم عن الأرض.

وأشار الإعلان إلى أن القمرين الأصغر موجهان لاختبار الاتصالات ضيقة النطاق وتكنولوجيا المواقع الجغرافية.

والقمر الصناعي الأكبر يطلق عليه اسم "مهدا"، وصنعته وكالة الفضاء الإيرانية، ومصمم لاختبار دقة الصاروخ سيمرغ في إيصال شحنات متعددة للفضاء.

وأطلقت إيران القمر الصناعي "ثريا" إلى المدار هذا الشهر بصاروخ صنعه الحرس الثوري، مما أثار مخاوف لدى قوى أوروبية من أن تستخدم طهران تكنولوجيا صواريخ الإطلاق لتطوير أنظمة صواريخ بالستية طويلة المدى.

ورفضت إيران أمس السبت تنديد دول أوروبية بإطلاق القمر الصناعي ثريا، وقالت إن تطوير التكنولوجيا السلمية في مجال الفضاء حق مشروع لها.