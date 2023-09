المركبة الهندية "براجيان" تدخل في "سبات" على سطح القمر

منذ اللحظة الأولى التي خطط فيها علماء الفضاء الهنود لإنشاء مهمة تسير على سطح القمر، كان أحد الأهداف الأساسية هو تقليص الميزانية لتصل إلى رقم لم يشهده تاريخ هذا النوع من المهام من قبل، وهو 75 مليون دولار فقط، وهو أقل من تكلفة فيلم هوليودي عن مهمة شبيهة.

لكن هذه الميزانية المنخفضة لها عيوب بالطبع، كان أهمها متعلقا بـ"براجيان"، المركبة الهندية الجوالة على سطح القمر، التي خرجت من مركبة الهبوط "فيكرام". حيث لم تصمم هذه المركبة لتحمل درجات حرارة منخفضة جدا، ولم تحمل مولدا كهربائيا حراريا خاصا بها، واعتمدت على الطاقة الشمسية فقط.

لذلك صممت المهمة لتدوم ليوم قمري واحد فقط، وهو ما يساوي حوالي 14 يوما أرضيا منذ هبوطها يوم 23 أغسطس/آب الماضي، وطوال تلك الفترة كانت المركبة معرضة للشمس، لكن الجانب الذي هبطت فيه من القمر دخل في الظلام مؤخرا، وانخفضت درجة الحرارة إلى 120 تحت الصفر، ما يعني دخول المركبة في حالة سبات، حيث فقدت مصدر طاقتها الرئيس.

سيستمر الأمر على هذه الحال حتى 22 ديسمبر/كانون الأول القادم، وربما تخرج براجيان من سباتها حينما يعود الضوء، لكن ذلك غير متوقع، لأن أدوات المركبة الإلكترونية الدقيقة ليست مصممة للصمود أمام برودة تصل إلى هذا الحد.

لكن وقبل دخولها في سبات عميق قد لا تستيقظ منه، فإن المركبة الجوالة كانت قد أرسلت كل البيانات التي حصلت عليها خلال 14 يوم عمل أرضي إلى العلماء في منظمة أبحاث الفضاء الهندية، وكان منها تسجيل درجات الحرارة في القطب الجنوبي للقمر، والبحث عن بعض العناصر في تربته.

إلا أن الأهداف التقنية كانت ذات أهمية أكبر بالنسبة للمهمة تشاندريان-3، حيث تمكنت من الهبوط بثبات والتجول على سطح القمر بسلاسة دون فقدان للاتصال.

Chandrayaan-3 Mission:

The rover was rotated in search of a safe route. The rotation was captured by a Lander Imager Camera.

It feels as though a child is playfully frolicking in the yards of Chandamama, while the mother watches affectionately.

August 31, 2023