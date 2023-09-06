سقوط المركبة الروسية على سطح القمر يخلّف فوهة جديدة

كشفت صور جديدة أعلنت عنها وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) ظهور فوهة جديدة على سطح القمر بعد سقوط المركبة الروسية "لونا 25" يوم 20 أغسطس/آب 2023.

وكانت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية "روسكوزموس" أعلنت يوم 19 أغسطس/آب الماضي عن "وضع غير طبيعي" للمركبة "لونا 25" بعد أن انتقلت إلى مدار ما قبل الهبوط، حيث عمل محرك المناورة المسؤول عن توجيه المركبة لمدة 127 ثانية بدلا من 84 ثانية.

وقد أدى ذلك إلى فشل مناورة الهبوط وفقدان الاتصال بالمركبة بعد 47 دقيقة من بدء تشغيل المحرك، ولم تنجح المحاولات التي جرت يومي 19 و20 أغسطس/آب الماضي في إعادة الاتصال بالمركبة الفضائية، وتأكد الروس عندها أن خطأ مناورة الهبوط أطلق المركبة بكل قوة لتتحطم على سطح القمر.

وكانت روسكوزموس أعلنت عن موقع التحطم المتوقع، ومن خلال هذا الإعلان وجّه فريق من وكالة ناسا مستكشف القمر المداري إلى الموقع المحتمل للاصطدام في منطقة "بونتيكولانت جي" القمرية.

وقد أظهرت الصورة الملتقطة فوهة جديدة على بعد نحو 400 كيلومتر من نقطة الهبوط المستهدفة لـ"لونا 25″، وقد بلغ قطر الحفرة الجديدة حوالي 10 أمتار، ورجح علماء ناسا أنها نشأت بسبب اصطدام المركبة.

روسيا والقمر

وسبق أن أطلق الروس المركبة "لونا 24" إلى القمر في العام 1976، في حين بدأت الخطط لبناء المهمة "لونا 25" في أواخر التسعينيات، في محاولة لإحياء واستكمال المشروع السوفياتي لاستكشاف القمر.

وطوال العقد الأول من القرن الحالي تباطأ تطوير المركبة أكثر من مرة بسبب صعوبات تتعلق بالحصول على بعض القطع التقنية الدقيقة، وبحلول عام 2017 كان نظام الدفع للمركبة الفضائية قيد التجميع.

وكان من المقرر أن تكون مدة المهمة المخططة لـ"لونا 25″ على سطح القمر سنة أرضية واحدة على الأقل، وتم إنفاق 130 مليون دولار أميركي على المشروع.