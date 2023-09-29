7 نجوم لها أسماء عربية يمكن أن تراها في الخريف بعينيك

يأتي الخريف ليزين الطقس ببعض من الهدوء، خاصة بعد فترة من الحرارة الشديدة، وكانت العرب قديما تفرح في تلك الفترة من العام (ما بين أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول) بظهور أحد النجوم وهو "سهيل"، وقد أطلقت على هذا النجم لقب البشير اليماني، لأنه يبشر بانكسار الحرارة.

وفي الخريف، هناك مجموعة من الكوكبات النجمية البديعة، التي يمكن لك يوميا أن تراها بعينيك لامعة عند المساء، والكثير من نجوم هذه الكوكبات ذو اسم عربي في الأطالس النجمية المعاصرة.

من الدبران إلى الكف الخضيب

أجمل هذه النجوم هو لا شك الدبران، وقد تصورت العرب قديما أن هذا النجم يعمل راعيا وقد وقع في حب فتاة سميت الثريا، فسأل القمر أن يخطبها له لكنها رفضت لفقر الدبران، واستمر الدبران في طلب ودها بلا توقف لكنها استمرت في الرفض، فسمي "الدبران"، لأنه أدبرها أي ظل في إثر الثريا لم ييأس أبدا، حتّى قيل في المثل "أوفى من الدبران وأغدر من الثريّا".

ونعرف الآن أن الدبران ما هو إلا نجم عملاق أحمر في نهاية حياته وهو ألمع نجوم كوكبة الثور، ولو كان هذا النجم بحجم كرة قدم لكانت الشمس بحجم حبة بازلاء مثلا، أما الثريا فهي عنقود من نجوم صغيرة السن لا تزال في أول حياتها، يمكن أن تراها قريبة من الدبران في شكل مجموعة من النجوم الخافتة، التي تشبه خطاف أو كنكة صغيرة.

أما نجم الكف الخضيب في كوكبة ذات الكرسي فله حكاية مثيرة للانتباه، حيث تخيلت العرب قديما أن الثريا فتاة جميلة لها كفان، الكف الجذماء والكف الخضيب، أي المخضب بالحناء، والأخيرة طويلة أو مبسوطة تمر عبر نجوم كوكبة حامل رأس الغول ووصولا إلى نجوم ذات الكرسي، التي تصورها العرب كأصابع الفتاة والحناء على يديها، ومن هنا جاء اسم النجم.

ويعد الكف الخضيب عملاقا أبيض يقع على مسافة حوالي 55 سنة ضوئية من الأرض، وتبلغ كتلة النجم حوالي ضعف الشمس، ولتصور حجمه بالنسبة للشمس، تخيل أنه من الضخامة بحيث يحمل داخله حوالي 27 كرة صغيرة بحجم الشمس.

نجوم متغيرة

ويمكن لك إذا قررت تأمل مربع الفرس الأعظم، وهو الهيكل الرئيسي لكوكبة الفرس الأعظم، أن ترى 4 نجوم بأسماء عربية دفعة واحدة، وهي الساعد، والمنكب، والجنب، وسرّة الفرس.

وهذه النجوم خافتة نسبيا، ويصعب رصدها بالنسبة لمبتدئ، لكن رغم ذلك يمكن أن تستعين ببرمجية فلكية مجانية على الهواتف الذكية مثل "سكاي ماب" التابعة لشركة غوغل، وسوف تستخدم البرمجية تقنية الجيروسكوب الداخلي في الهاتف لإيصالك إلى مواقع تلك النجوم.

أقرب نجوم ذلك المربع لحجم الشمس هو "السرة"، حيث يبلغ قطره مرتين ونصف قطر الشمس، ويشبه ذلك أن يكون "السرة" بحجم برتقالة والشمس بحجم حبة مشمش، يليه في الحجم نجم "المنكب"، ألمع نجوم هذا المربع، وسيكون بحجم ثمرة شمام صغيرة إذا ما قورن بما سبق من نجوم.

وقد تلاحظ أن الأسماء العربية في هذه الكوكبة تتعلق بالحكاية اليونانية التي تصورها وكأنها حصان مجنح سمي بيغاسوس، أما بالنسبة للعرب فإن هذه المنطقة من السماء مثلت منزلتين للقمر وهما الفرع الأول والثاني، حيث تخيل الناس أنها جزء من بئر ماء.

وهناك نجم آخر لافت للانتباه وذو اسم عربي يأتينا من كوكبة "حامل رأس الغول" هو الغول، وسمي أيضا "نجم الشيطان"، وكان نجما مرعبا لكل الحضارات تقريبا، لأنه "يغمز" لنا على الأرض، أي أنه يستمر في لمعان ظاهري ثابت لمدة يومين و20 ساعة و49 دقيقة، ثم ينخفض اللمعان بشدة لمدة 10 ساعات، ثم يعاود الكرة من جديد.

هنا تصور الناس قديما أن تلك هي عين الشيطان المرعبة التي "تغمز" لهم إنذارا بشرٍّ قريب. وبالطبع ذلك ليس حقيقيا، فالآن نعرف أن هذا النجم ينضم إلى النجوم المتغيرة، والتي يتغير لمعانها بنمط ثابت أو غير ثابت، أي أن ينتقل من درجة ألمع لدرجة أقل لمعانا كأنه يغمز.