شقوق عملاقة في جنوب غرب الولايات المتحدة والعلماء يحذرون

تعدّ المياه الجوفية أحد المصادر الرئيسة للمياه العذبة على الأرض، فهي توفر ما يقرب من نصف إجمالي مياه الشرب، وحوالي 40% من الري العالمي. لكن البشر يضخون المياه الجوفية بشكل أسرع مما تستطيع الأرض تجديده بشكل طبيعي.

وظلت الولايات المتحدة تضخ كميات كبيرة من المياه الجوفية لدرجة أن الأرض بدأت تنقسم في أجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة لأميال متواصلة. وقد رُصِدت شقوق عملاقة في ولايات من بينها: أريزونا ويوتا وكاليفورنيا.

يقول جوزيف كوك -الذي يبحث في شقوق الأرض في هيئة المسح الجيولوجي في أريزونا- لموقع "بيزنس إنسايدر"، إنه عندما يتم ضخ كثير من المياه من طبقات المياه الجوفية الطبيعية تحت السطح، فإن ذلك يتسبب في ترهل الأرض وخلق هذه الشقوق.

ويؤكد أن الشقوق "ليست أمرا طبيعيا، إنه شيء تسببنا في تشكيله، وهي علامات التوتر في الأرض، وهي تحيط بمساحات كبيرة غرقت عندما فقدت دعم المياه الجوفية".

بعض المواقع لن تتعافى أبدا

تحدث الشقوق عادة في الأحواض بين الجبال، ويمكن أن تلحق الضرر بالمنازل والطرق والقنوات والسدود، فضلا عن تهديد قيمة الممتلكات والماشية والبشر.

وعرفت ولاية أريزونا بهذه المشكلة منذ فترة طويلة، وكانت تراقبها منذ 2002 على الأقل، حيث هناك في الولاية حوالي 272 كيلومترا من الشقوق رسمتها حاليا هيئة المسح الجيولوجي في أريزونا.

ووفقا لكوك، فإن بعض المواقع في أريزونا لم تعُد قابلة للحفاظ عليها بالفعل، وقال، إن استخدامنا للمياه كان مبالغا فيه لدرجة أنه لم يسمح بالوقت الكافي لمياه الأمطار لتجديد طبقات المياه الجوفية.

وأضاف أن بعض الأحواض في أريزونا تجاوزت هذه النقطة بكثير، لدرجة أنها لن تتعافى أبدا، وفق تعبيره.

وأشار كوك إلى تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز بشأن مستويات المياه في عشرات الآلاف من المواقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأفادت الصحيفة أن طبقات المياه الجوفية -التي توفر حوالي 90% من شبكات المياه في الولايات المتحدة-، تُستنفد بشدة لدرجة أنها قد لا تكون قادرة على التعافي. وعدّت الصحيفة في تحقيقها أن ظهور الشقوق دليل على وجود أزمة وطنية.

وتحدثت الصحيفة عن أن ما يقرب من نصف المواقع التي رُصدت "انخفضت بشكل ملحوظ" خلال الأربعين عامًا الماضية، في حين وصلت 4 من كل 10 مواقع إلى "أدنى مستوياتها على الإطلاق" خلال العقد الماضي، حيث تجاوز ضخ المياه الجوفية الأميركية معدل تجديد المياه.

الصحيفة ذكرت أن طبقات المياه الجوفية قد تستغرق قرونا، أو حتى آلاف السنين للتعافي إذا أمكن ذلك.

تغير المناخ يجعل الأمر أسوأ

قالت واريجيا بومان -أستاذة القانون وخبيرة المياه بجامعة تولسا- لصحيفة نيويورك تايمز، إنه عندما يضاف تغير المناخ إلى هذا المزيج، فإن عملية صنع "الأزمة" تجري على قدم وساق.

ومع ارتفاع درجات الحرارة العالمية، تتقلص الأنهار، مما يجبر المزارعين على الاعتماد بشكل أكبر على احتياطيات المياه الجوفية للحصول على المياه العذبة.

وانخفض بالفعل منسوب نهر كولورادو، الذي يزود المزارعين بالمياه العذبة في جميع أنحاء الجنوب الغربي بما في ذلك أريزونا، بنحو 20% منذ عام 2000.

وإذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية في حوض نهر كولورادو بمقدار 2-5 درجات فهرنهايت أخرى بحلول 2050، كما هو متوقع، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق الأنهار بنسبة 10% إلى 40%.

الافتقار إلى التنظيم

إحدى القضايا الرئيسة في معالجة الإفراط في ضخ المياه الجوفية هو الافتقار إلى التنظيم الموجود في جميع أنحاء البلاد، فليس لدى الحكومة الفدرالية أي لوائح تقريبا لتنظيم ضخ المياه الجوفية، وفقا الصحيفة.

خلال معظم تاريخها كانت المياه الجوفية غير منظمة في معظم أنحاء الولاية، حيث تعمل على أساس من يأتي أولا يحصل على الخدمات أولا.

ويقول كوك، إن هذا يعني عدم وجود حدود لكمية المياه الجوفية التي يمكن استخدامها. يمكن للناس بيسر تجفيف المياه الجوفية حتى نفادها.

ويضيف كوك أنه إذا لم "نغير عاداتنا ونسمح لطبقات المياه الجوفية بتجديد نفسها بشكل طبيعي، فإن هذه الشقوق ستستمر في النمو. طالما أننا نستمر في استخدام المياه الجوفية أكثر فسوف نواجه هذه المشكلة".