بعد القمر.. الهند تطلق قريبا أول مراصدها الفضائية لدراسة الشمس

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (إيسرو ISRO) عزمها إرسال أول مرصد فضائي خاص بها لدراسة الشمس، وقد خططت أن تنطلق تلك المهمة في الثاني من سبتمبر/أيلول القادم، ودعت المواطنين لحضور الحدث الكبير.

يأتي ذلك بعد أقل من شهر من نجاح الهند في إنزال مركبة تابعة لمهمة "تشاندريان-3" إلى سطح القمر، لتكون رابع دولة في العالم تفعل ذلك.

وسميت المهمة الجديدة "أديتيا إل 1" (Aditya L1) وهي قمر صناعي سيتم وضعه في مدار بالنقطة "لاغرانج 1" لنظام الشمس-الأرض، وهي نقطة بالفضاء تبعد حوالي 1.5 مليون كيلومتر عن الأرض، وتتميز بأن أي مركبة توجد بها سوف تتمكن من رصد الشمس بشكل مستمر دون أي عائق.

🚀PSLV-C57/🛰️Aditya-L1 Mission:

The launch of Aditya-L1,

the first space-based Indian observatory to study the Sun ☀️, is scheduled for

🗓️September 2, 2023, at

🕛11:50 Hrs. IST from Sriharikota.

Citizens are invited to witness the launch from the Launch View Gallery at… pic.twitter.com/bjhM5mZNrx

— ISRO (@isro) August 28, 2023