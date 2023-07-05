تحدث الأقمار الفائقة عندما يكون القمر أقرب إلى الأرض من المتوسط؛ وذلك نظرًا لأن مدار القمر حول كوكبنا بيضاوي الشكل، لذلك لكل شهر نقطة حضيض وأوج، وبالتالي يظهر فيها القمر أكبر أو أصغر قليلا مع تغير المسافة بينه وبيننا

ظاهرة القمر الفائق أو العملاق هي من الظواهر الفلكية التي تجتذب هواة الفلك في العالم، لما تقدمه من مشهد سماوي بديع، يظهر كل عام عدة مرات في سماء الليل.

وقد ظهر القمر الفائق (العملاق) الأول لهذا العام والمسمى "باك مون" في ليالي 2 و3 و4 يوليو/تموز الجاري، وهو الأكثر انخفاضا في السماء وبلغ الكمال على مسافة 361 ألفا و934 كيلومترا عن الأرض، وقد رآه سكان النصف الشمالي للكرة الأرضية وظهر في السماء الجنوبية الشرقية.

باك مون.. الأول والأصغر؟

ويوصف باك مون (Buck Moon) بأنه قمر عملاق لأنه يكون أقرب قليلا إلى الأرض من المتوسط، لذلك يبدو أكبر قليلا وأكثر إشراقا، ويستمد القمر اسمه من قرون ذكران الغزلان (ذكر الظبي) التي تنمو في هذا الوقت.

وإلى جانب كونه أقرب إلى الأرض من المتوسط، فإن باك مون هو أيضا واحد من أدنى الأقمار الكاملة في العام، ويُرى من نصف الكرة الشمالي، ذلك لأن اكتمال القمر في الليل يعكس وضع الشمس أثناء النهار، وعندما تكون الشمس في ذروتها في السماء أثناء النهار -كما هو الحال بالقرب من الانقلاب الصيفي في نصف الكرة الشمالي- يكون القمر الكامل في أدنى مستوياته، والعكس في ديسمبر/كانون الأول عندما يرتفع القمر عاليا ليلا فإنه يُرى من أعلى خط الاستواء.

ولأن القمر لم يكن مرئيا لأجزاء كبيرة من العالم، كما لم يكن حجمه أو إشراقه ملحوظا في بعض مناطق عالمنا العربي، فقد قام عالم الفلك جيانلوكا ماسي ومشروع التلسكوب الافتراضي (Virtual Telescope Project) في روما بإيطاليا ببث مباشر لقمر باك مون الكامل في سماء الليل لمراقبي السماء غير القادرين على مشاهدة القمر شخصيا.

وقد كتب ماسي "يوفر لنا القمر العملاق فرصة عظيمة للبحث عن السماء واكتشافها. إن إظهار الجمال المذهل هناك، وإشباع الرغبة في الاستمتاع به أكثر وأفضل، وفهم سبب اختفائه من مدننا، يجعل من الممكن إشراك الناس وتعزيز الإجراءات والسلوكيات المسؤولة تلقائيًا في استخدام الضوء الاصطناعي".

ما زال أمام الهواة 3 أقمار

وعادة ما تحدث الأقمار العملاقة عندما يكون القمر أقرب إلى الأرض من المتوسط؛ وذلك نظرًا لأن مدار القمر حول كوكبنا بيضاوي الشكل، لذلك فإن لكل شهر نقطة حضيض (أقرب مسافة) وأوج (أبعد مسافة)، وبالتالي يظهر فيها القمر أكبر أو أصغر قليلاً مع تغير المسافة بينه وبيننا، ووفقا لفريد إسبيناك، عالم الفلك في وكالة ناسا، فإن الأقمار التي تقع في حدود 90% من نقطة الحضيض في شهر معين تعتبر أقمارا عملاقة.

وإذا كان قد فاتتك مشاهد القمر العملاق الأول، فقد تبقى أمامك 3 من الأقمار الفائقة هذا العام، تظهر خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول المقبلين، ويتوقع أن تكون تلك الأقمار أكبر قليلا وأكثر إشراقا.

حيث يظهر قمر الحفش (Sturgeon moon) في الأول من أغسطس/آب المقبل، يليه القمر الأزرق (Blue moon) في 30 من الشهر نفسه، ثم آخر الأقمار العملاقة لهذا العام وهو قمر الحصاد (Harvest moon) في 29 سبتمبر/أيلول المقبل.

وسيكون أكبر وألمع قمر عملاق في عام 2023 هو القمر الأزرق الذي سيبلغ الكمال على بُعد 357 ألفا و344 كيلومترا، ما يجعله الأقرب على الإطلاق للأرض هذا العام.