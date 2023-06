تمكن فريق دولي بقيادة علماء من جامعة "أوهايو" بالولايات المتحدة، وبمشاركة فرق بحثية من عدة مختبرات أخرى، من التقاط أول صورة بالأشعة السينية لذرة واحدة فقط. ونشرت الدراسة في دورية نيتشر (Nature) في 31 مايو/أيار الماضي، وتصدرت غلاف العدد المطبوع من الدورية.

وتستخدم الأشعة السينية منذ اكتشافها عام 1895 في جميع المجالات تقريبا، بدءا من الفحوص الطبية إلى الفحص الأمني في المطارات، وكذلك في مركبات الفضاء التابعة لوكالة "ناسا"، وتساعدها على فحص تركيب المواد في الصخور التي تستكشفها.

وبفضل تطور معجلات الأشعة السينية التزامنية المعروفة باسم "السينكروترون"، أصبح العلماء لا يحتاجون سوى كميات ضئيلة جدا من العينة حتى يتمكنوا من تحديد نوع المواد التي تحتويها؛ إذ أصبحت اليوم أقل كمية يمكن فحصها باستخدام الأشعة السينية تقع في نطاق الأتوغرام.

