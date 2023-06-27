حماية المساحات الحضرية الخضراء والتأكد من تطويرها بطريقة تتجاوز مجرد حماية النحل، بما يدعم مجموعة متنوعة من الحياة البرية، يجعل المدن والبلدات أماكن أكثر صحة وخضرة.

العث مجموعة كبيرة من الحشرات القريبة من الفراشات، وهي من أكثر الكائنات الحية شيوعا في العالم، حيث توجد في مختلف الأقاليم والمناخات حتى الثلجية منها.

وتعتبر العث من الكائنات الليلية، أي أنها لا تخرج إلا في الليل أو الفجر، وهي مسؤولة عن ثلث إجمالي عمليات التلقيح في النباتات المزهرة والمحاصيل والأشجار.

وبالرغم من أهمية دورها الإيكولوجي، فإن الدراسات المعنية بتأثيرات التحول الحضري لم تولها نفس الأهمية التي أولتها للنحل على سبيل المثال.

تحديات بيئية

تتناقص الحشرات الملقحة بسبب فقدان الموائل وتغير المناخ، وقد تكون المدن ذات الموائل المحدودة وموارد الأزهار معرضة بشكل خاص، إلا أنه لا تزال تأثيرات المناظر الطبيعية الحضرية على شبكات التلقيح غير مفهومة جيدًا، ولا توجد دراسات مُقارِنة للأنواع ذات البيئات المتباينة.

وفي دراسة جديدة نشرت بدورية "إيكولوجي ليترز" Ecology Letters في الخامس من يونيو/حزيران الجاري -وتقارن في وقت واحد بين العث الليلي وشبكات نقل حبوب اللقاح النهارية باستخدام عملية التسلسل المتعدد للحمض النووي- وجد الباحثون أن العث تحت ضغط التحضر قد تكون أقل قابلية للتكيف من النحل، بسبب دورة حياتها الأكثر تعقيدا وحاجتها لنباتات محددة.

غير أنه -وبالرغم من ذلك- فإن العث تلعب دورا حاسما في دعم المجتمعات النباتية الحضرية.

التحضر وتأثيره على الملقحات

تقول الدكتورة إميلي إليس، المؤلف الرئيسي للدراسة من معهد جرانثام للمستقبل المستدام بجامعة شيفيلد University of Sheffield ومركز أبحاث التغيير البيئي (REC) بجامعة هلسنكي University of Helsinki في بيان صحفي نشره موقع يورك ألرت Eurek Alert "وجدت دراستنا أنه في المناطق الأكثر تحضرا يتناقص تنوع حبوب اللقاح التي يحملها العث والنحل، مما يعني أن الملقحات قد تكون لديها موارد أقل من الزهور المتاحة لها".

وتكمل الدكتورة إليس "نظرا لأن العث والنحل تعتمد على النباتات للبقاء على قيد الحياة، فإن مجموعات النباتات تعتمد أيضا على الحشرات في التلقيح".

وتضيف "حماية المساحات الخضراء الحضرية والتأكد من تطويرها بطريقة تتجاوز حماية النحل فقط لكنها تدعم أيضا مجموعة متنوعة من الحياة البرية، ستضمن بقاء مجموعات النحل والعث مرنة، وستظل المدن والبلدات أماكن أكثر صحة وخضرة".

تقدير متزايد للعث

وأظهرت الدكتورة إليس والباحثون المشاركون أيضا بالدراسة أن النحل والعث تزور مجتمعات نباتية مختلفة بشكل كبير، إلا أنه بالإضافة إلى الأنواع المعتادة من الزهور الباهتة التي تعتاد العث زيارتها، فقد أظهرت الدراسة أن العث تحمل حبوب لقاح أكثر مما كان يعتقد سابقا، كما أنها تزور أنواعا من الأشجار ومحاصيل الفاكهة أكثر مما تم تحديده سابقا.

وتقول إليس "لا يقدّر الناس العث بشكل عام لذلك تم التغاضي عنها في كثير من الأحيان مقارنة بالنحل عند الحديث عن الحماية والحفظ، لكن أصبح من الواضح أن هناك حاجة إلى بذل جهد أكثر تركيزا لزيادة الوعي بالدور المهم للعث الذي تلعبه في إنشاء بيئات صحية، خاصة وأننا نعلم أن أعداد العثة قد انخفضت بشكل كبير على مدار 50 عاما الماضية".

وتضيف "عند التخطيط للمساحات الخضراء، يجب التأكد من أن الزراعة متنوعة وصديقة للعث وكذلك صديقة للنحل، لضمان بقاء نباتاتنا وحشراتنا مرنة في مواجهة أزمة المناخ والمزيد من الخسائر".

تسلسل الحمض النووي

يشرح الدكتور ستيوارت كامبل، من كلية العلوم البيولوجية بجامعة شيفيلد، وكبير مؤلفي الدراسة قائلا "تعتمد معظم النباتات على الحشرات في التلقيح، لكن معرفة الحشرات التي تقوم بالتلقيح في الواقع سؤال يصعب الإجابة عنه".

ويضيف "يوجد حوالي 250 نوعا من النحل في المملكة المتحدة، ونحن نعرف القليل عن بعض هذه الأنواع، لكن لدينا أيضا أكثر من 2500 نوع من العث التي تزور الأزهار غالبا في الليل. لذا، فنحن لا نعرف الكثير عنها".

ويستطرد "ما تمكنا من القيام به في هذه الدراسة هو استخدام تسلسل الحمض النووي لتحديد حبوب اللقاح التي تلتصق بالفراشات التي تطير ليلا عند زيارتها للزهور. ووجدنا أن العث ربما تقوم بتلقيح مجموعة من أنواع النباتات، العديد منها برية، والتي من غير المحتمل أن يتم تلقيحها بواسطة النحل، والعكس صحيح".

ويضيف "يتضح من هذه الدراسة أن التلقيح يتم عن طريق شبكات معقدة من الحشرات والنباتات، وقد تكون هذه الشبكات دقيقة وحساسة للتوسع الحضري. ويمكننا أيضا معرفة أنواع النباتات التي قد تكون أفضل مصادر الغذاء للحشرات المختلفة، بما في ذلك الأنواع الليلية مثل العث البالغة، واستخدام هذه المعلومات لصالح الملقحات".

تأثيرات عملية للدراسة

في المناطق الحضرية، يمكن أن يكون هناك في بعض الأحيان وفرة في الأنواع النباتية غير المحلية، أو مجرد انخفاض عام في تنوع الأنواع النباتية، وقد يؤدي هذا إلى انخفاض تفاعلات الحشرات مع الأنواع النباتية الأقل جاذبية لها، مما يكون له آثار سلبية على كل من النباتات والحشرات.

ومن المؤكد أن هذه الدراسة ستكون لها آثار على مبادرات البستنة الصديقة للحياة البرية، وعلى المخططين الحضريين وصانعي السياسات المسؤولين عن تطوير المساحات الخضراء الحضرية للحدائق أو البستنة الحضرية.