يرجع إلى 240 ألف عام مضت.. اكتشاف أقدم موقع دفن معروف حتى الآن

في أعماق كهف بجنوب أفريقيا اكتشف العلماء أقدم قبور دفن حفرها أحد الأنواع ذات الأدمغة الصغيرة -والذي يعرف باسم "هومو ناليدي" (Homo Naledi)- في وقت يسبق 100 ألف عام عن أقدم ممارسات الدفن الجنائزية التي عرفها "الإنسان العاقل"، مما يزعزع القصة العلمية بشأن نظرية التطور، ويضع العلماء في جدل حاد، حسبما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post).

وأفاد فريق البحث -الذي أجرى استكشافه في كهف "رايزينغ ستار" شمال غرب جوهانسبرغ- بأنه عثر أيضا على جدران من الحجر الجيري نقشت عليها مثلثات ومربعات وخطوط متقاطعة يعود تاريخها إلى نفس سلالة أشباه البشر تلك، ويعود تاريخ تلك القبور إلى 240 ألف عام مضت.

وأُعلن عن هذه النتائج في مؤتمر صحفي عقدته جامعة ستوني بروك بالولايات المتحدة في الخامس من يونيو/حزيران الجاري، وظهرت في ورقتين علميتين نُشرت نسختاهما الأوليان على موقع "بيو أركايف" (bioRxiv).

وما زالت الدراستان قيد المراجعة العلمية قبل نشرهما في دورية "إي لايف" (eLife).

