ظاهرة نادرة الحدوث.. 5 كواكب يمكنك رؤيتها مصطفة ومتجاورة

يترقب العالم، الساعات الأولى من صباح غد السبت 17 يونيو/حزيران، حدثا فريدا من نوعه حين تصطف 5 كواكب قريبة من بعضها البعض في جزء صغير من السماء.

وسيظهر عطارد وأورانوس والمشتري ونبتون وزحل معا بالسماء، في ظاهرة بصرية نادرة الحدوث، بحيث يمكن رؤية الكواكب الخمسة من أي مكان على الأرض، مادام لديك سماء صافية وإطلالة على الغرب.

وسيكون من السهل رؤية المشتري وزحل بالعين المجردة، في حين ستحتاج رؤية نبتون وأورانوس إلى مناظير أو تلسكوب صغير، وسيكون من الصعب نوعا ما رؤية عطارد في بعض أجزاء الكرة الأرضية.

وحسب العلماء، ستكون أفضل فرصة لرؤية الظاهرة في نصف الكرة الجنوبي، حيث ساعات الظلام الأطول، وسيكون هناك المزيد من الوقت لاكتشاف جميع الكواكب الخمسة، والتي سترتفع بالترتيب التالي: زحل ونبتون والمشتري وأورانوس وأخيراً عطارد.

وفي نصف الكرة الشمالي، سوف يضيء زحل والمشتري بشكل مشرق فوق الأفق، مع وجود زحل في أعلى درجاته بالسماء قبل حوالي ساعتين من شروق الشمس، بينما يمكنك رؤية عطارد لاحقا كونه آخر كوكب يظهر قبل شروق الشمس بحوالي ساعة.

وتعد هذه فرصة نادرة لاكتشاف أورانوس الذي لا يكون مرئيا في العادة، ولكي تتمكن من رؤيته عليك أن تبحث عن الوهج الأخضر فوق كوكب الزهرة.

وعن تفسير هذه الظاهرة، يقول العلماء إن هذا النوع من المحاذاة يحدث عندما تصطف مدارات الكواكب على جانب واحد من الشمس من منظور الأرض.

النظام الشمسي

النظام الشمسي أو المجموعة الشمسية أو المنظومة الشمسية هي النظام الكوكبي الذي يتكون من الشمس وجميع ما يدور حولها من أجرام بما في ذلك الأرض والكواكب الأخرى.

وتوجد بالنظام الشمسي 8 كواكب هي بالترتيب حسب البعد عن الشمس: عطارد والزهرة والأرض والمريخ (الكواكب الصخرية) والمشتري وزحل وأورانوس ونبتون (العمالقة الغازية).

ويعد كوكب المشتري أقدم بقليل من جميع الكواكب الأخرى بالنظام الشمسي، وذلك بنحو 100 مليون سنة، إذ بدأ بالتشكل بالكاد بعد 3 ملايين سنة من تكوّن الشمس. ولأنه أول ما تشكل من الكواكب فقد أصبح أكبر بكثير من أي كوكب آخر بحيث تبلغ كتلته 318 كوكبا أرضيا.

وفي أعقاب كوكب المشتري، بدأ زحل أيضا في التكون والنمو، وقد اكتسب كل من المشتري وزحل جزءا كبيرا من الغاز بالنظام الشمسي الخارجي، وتبع زحل تشكل كل من نبتون وأورانوس.