حصلت الباحثة سوزانا نونز أستاذة العلوم والهندسة الكيميائية والبيئية، نائبة العميد لشؤون الكلية والشؤون الأكاديمية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالمملكة العربية السعودية، على جائزة "لوريال اليونسكو للنساء في مجال العلوم" في دورتها الخامسة والعشرين.

وتوّجت نونز بالجائزة خلال حفل أقيم مساء أمس الخميس في باريس، وقالت الباحثة -في حديث للجزيرة نت عبر البريد الإلكتروني- "إنه لشرف خاص واعتراف كبير بعملي العلمي، ويشرفني بصفة خاصة تمثيل أفريقيا والبلدان العربية. أنا ولدت في البرازيل، لكن السعودية كانت موطني في السنوات الثلاث عشرة الماضية، والجائزة هي احتفال بالموهوبات في هذه المنطقة، واحتفال بالتغيرات الإيجابية التي نعيشها اليوم".

تتويج في مجال الكيمياء

وفازت الأستاذة سوزانا نونز بالجائزة عن عملها المتميز في تطوير مرشِّحات غشائية مبتكرة من أجل تنفيذ عمليات فصل كيميائية شديدة الفعالية ببصمة كربون أصغر، وقد ثبت أنَّ بحوثها تعود بالنفع بوجه خاص على مجال المياه والصناعات البتروكيميائية والصيدلانية من ناحية الوصول إلى بيئة أكثر استدامة.

وقالت نونز "تم ترشيحي من قبل نائب رئيس جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، بدعم من 6 من كبار الزملاء الدوليين في مجال عملي من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآسيا وأوروبا، والمنافسة كانت صعبة، وقد تم تحليل الترشيحات من قبل لجنة تحكيم دولية عينتها لوريال واليونسكو في مجال العلوم الفيزيائية".

وترأس لجنة التحكيم المستقلة للجائزة لعام 2023 أرتور أفيلا، وهو أستاذ في معهد الرياضيات بجامعة زيوريخ (سويسرا)، وباحث بارز في معهد الرياضيات البحتة والتطبيقية في ريو دي جانيرو (البرازيل)، وحاصل على ميدالية فيلدز في عام 2014.

وحول الموضوع البحثي الذي فازت به سوزانا في هذه الجائزة، قالت إن "الدافع الرئيسي لعملي هو تسهيل الانتقال إلى اقتصاد كامل الاستدامة، باستخدام الكيمياء وتكنولوجيا الأغشية".

والأغشية عبارة عن مرشحات دقيقة جدا تمكّن من فصل الجزيئات لتطبيقات مختلفة مثل إنتاج الأدوية، وفصل مكونات مختلفة من النفط في صناعة البتروكيماويات، وتكنولوجيا الهيدروجين، وإزالة الرطوبة من الهواء.

تطوير أغشية أقل استهلاكا للطاقة

وتشير سوزانا المتخصصة في تكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها في مجال الانفصال المستدام، إلى أن الأغشية تستخدم بالفعل لتحلية مياه البحر على سبيل المثال، وقالت "أنا الآن أقوم بتطوير أغشية أكثر انتقائية واستقرارا من أجل المزيد من دمج تكنولوجيا الأغشية في الصناعات الكيميائية والصيدلانية والبتروكيمياوية. والصناعة بشكل عام مسؤولة عن ثلث استهلاك الطاقة في جميع أنحاء العالم وما يترتب على ذلك من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويمكن أن تكون عمليات الفصل مسؤولة عما يصل إلى 50% من الطاقة المستخدمة في الصناعة الكيميائية، لهذا علينا أن نقترح تقنيات فصل أقل استهلاكا للطاقة وأقل انبعاثا لثاني أكسيد الكربون".

وتضيف "نحن نسمع الكثير عن احتجاز ثاني أكسيد الكربون، لكن يتعين علينا أن نقترح تقنيات تعمل على الحد من استهلاك الطاقة وإنتاج ثاني أكسيد الكربون من البداية، وتقنية الأغشية هي الحل، لكننا بحاجة إلى أغشية قادرة على فصل الجزيئات المتشابهة، ونحن بحاجة إلى أغشية مستقرة حتى في ظل البيئات القاسية في الصناعة الكيميائية".

وتشرف سوزانا على فريق بحثي متنوع، وتقول في هذا الصدد "فريقي البحثي في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية متنوع جدا. لدي طلاب وعلماء من السعودية ومن جنسيات أخرى من أوروبا وأميركا الجنوبية وأفريقيا والصين والهند، وهي مجموعة متعددة التخصصات ذات خبرة في الكيمياء والهندسة الكيميائية والميكروسكوبات والعلوم البيئية".

وتتركز اهتمامات سوزانا البحثية في مجال مواد البوليمر المشتركة الجديدة ومواد الحشو الوظيفية المتناهية الصغر ومركبات النانو العضوية وغير العضوية في تطبيقات الأغشية، إضافة إلى التحكم في الديناميكية الحرارية وشكل المركبات الجزيئية الفائقة لكتل البوليمر المشتركة في المحاليل والعوامل المعقدة، كأدوات لتحضير أفلام بوليمر مشتركة متناهية الصغر.

وتهتم أيضا بتوصيف تركيبات مواد البوليمر المشتركة في المحاليل والأغشية من خلال التصوير المجهري المتطور وطرق التبعثر، كما تعمل على تطوير الأغشية لعمليات الترشيح الدقيقة والتناضح العكسي الأمامي والتقطير بالأغشية وتكامل الأغشية مع عمليات التحفيز الكيميائي.

تكريم رفقة عالمات مميزات

وبحسب البيان الصحفي الصادر من مؤسسة لوريال، فقد تمّ تكريم الباحثة سوزانا نونز إلى جانب 4 عالمات بالجائزة الدولية "لوريال اليونسكو للنساء في مجال العلوم" لعام 2023، لإسهاماتهنَّ في المجتمع من خلال بحوثهنَّ في مجالات العلوم الفيزيائية والرياضيات وعلم الحاسوب، تزامنا مع الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لبرنامج لوريال اليونسكو للنساء في مجال العلوم الذي ذاع صيته لاعترافه بالامتياز العلمي للباحثات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

واختارت لجنة التحكيم 5 فائزات بجائزة لوريال اليونسكو للنساء في مجال العلوم في دورتها الخامسة والعشرين عام 2023، وهنَّ يعملن في مجال علوم المواد والرياضيات وعلم الحاسوب.

وإضافة إلى سوزانا نونز، فيما يأتي لائحة بأسماء الفائزات والمناطق التي ينتمين إليها:

الفائزة بالجائزة عن أميركا اللاتينية والكاريبي

الأستاذة آنا ماريا فونت في الفيزياء، وهي أستاذة الفيزياء في الجامعة المركزية بفنزويلا.

الفائزة بالجائزة عن أميركا الشمالية

الأستاذة أفيف ريجيف في مجال المعلوماتية البيولوجية، وهي نائب الرئيس التنفيذي والمديرة العالمية لتكنولوجيا الهندسة الوراثية والتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة في سان فرانسيسكو.

الفائزة بالجائزة عن آسيا والمحيط الهادي

الأستاذة ليديا مورافسكا في مجال علوم الأرض والبيئة، وهي أستاذة متميزة في كلية علوم الأرض والمناخ بجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في أستراليا، ومديرة المختبر الدولي لجودة الهواء والصحة.

الفائزة بالجائزة عن أوروبا

الأستاذة فرانسيس كيروان في مجال الرياضيات، وهي أستاذة الهندسة عن كرسي سافيل في جامعة أكسفورد.