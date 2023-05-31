يمكنك مشاهدته في السماء.. هاوي فلك يكتشف مستعرا أعظم في مجرة "دولاب الهواء"

اكتشف كويشي ايتاجاكي أكثر من 100 مستعر أعظم داخل مجرتنا وخارجها، إلى جانب 3 مذنبات و5 كواكب جديدة و5 نجوم متغيرة زرقاء مضيئة، كل ذلك وهو غير متخصص في هذا النطاق

في يوم 19 مايو/أيار 2023، اكتشف هاوي فلك ياباني يدعى كويشي إيتاجاكي مستعرا أعظم في مجرة "دولاب الهواء"، الأمر الذي أثار انتباه هواة الفلك حول العالم فبدؤوا في التقاط العديد من الصور لهذه الظاهرة النادرة، خاصة أنه المستعر الأقرب للأرض منذ 5 سنوات.

ويعرّف المستعر الأعظم بأنه انفجار لأحد النجوم العملاقة، يحدث عادة في نهاية أعمارها حين ينكسر الاتزان في باطن النجم بين قوى الاندماج النووي وقوى الضغط بسبب جاذبية النجم الهائلة، هذا النوع من الانفجارات هو الأقوى في الكون كله، وهو من القوة لدرجة أن هواة الفلك تمكنوا من رصد الانفجار الأخير في مجرة تبتعد عن الأرض مسافة 21 سنة ضوئية، والسنة الضوئية الواحدة تساوي حوالي 9.6 تريليونات كيلومتر.

ليست هذه المرة الأولى التي يتمكن فيها كويشي إيتاجاكي من رصد ظواهر من هذا النوع، فقد اكتشف أكثر من 100 مستعر أعظم داخل مجرتنا وخارجها، إلى جانب 3 مذنبات و5 كواكب جديدة و5 نجوم متغيرة زرقاء مضيئة؛ كل ذلك وهو غير متخصص في هذا النطاق.

لمعان ممكن للتلسكوبات المتوسطة والكبيرة

ويبدو أن مجرة "دولاب الهواء" كانت مصدرا لمستعرات عظمية سابقة لفتت انتباه الفلكيين والهواة على حد سواء، ففي عام 2011 ظهر مستعر آخر في أحد الأطراف الخارجية للمجرة، لكنه كان أقل لمعانا من المستعر الجديد.

وقد أطلق على المستعر الأعظم المكتشف مؤخرًا اسم "إس إن 2023 آي إكس إف" (SN 2023ixf)، وحينما اكتشف كان لمعانه في السماء بمقدار حوالي 14.9 لكنه ارتفع ليصبح بعد ذلك 12.

ولقياس لمعان النجوم يستخدم الفلكيون أرقاما تبدأ من السالب للموجب، وكلما انخفض الرقم كان الجرم أكثر لمعانا؛ فمثلا يكون لمعان القمر البدر في السماء (-12.6)، أما نجم الشعرى اليمانية وهو ألمع نجوم السماء فلمعانه بقيمة (−1.46)، ونجم النسر الواقع الذي يعد أقل لمعانا من سابقه يصعد للجانب الموجب بقيمة (0.33)، وهكذا.

ويمكن لتلسكوب متوسط إلى كبير (بقُطر مثلا بين 8 و14 إنشًا) أن يرصد هذا المستعر الأعظم الجديد بوضوح، مع هذه الدرجة من اللمعان.

السفر إلى الدب الأكبر

وللوصول إلى هذا المستعر الأعظم، كل ما تحتاجه هو معرفة موضع كوكبة الدب الأكبر في السماء، وحاليًا فإنها واحدة من الكوكبات التي يمكن أن تراها مباشرة إذا رفعت رأسك للسماء، حيث ستجدها أعلاك تماما حول التاسعة إلى العاشرة مساء بتوقيتك المحلي.

يتكون الهيكل الرئيسي للكوكبة من 7 نجوم تصنع معا شكل مقلاة ضخمة، تقع مجرة دولاب الهواء أعلى النقطة الواقعة بين نجمي "القائد" (Alkaid) و"المئزر" (Mizar).

ويتوقع العلماء أن يستمر المستعر الأعظم في الظهور لعدة أشهر مقبلة، ما يجعلها فرصة مناسبة لهواة الفلك في العالم العربي كي يقوموا برصد الظاهرة والتقاط مجموعة من الصور الممتعة.