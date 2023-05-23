أربع جوائز للفرق العربية في المسابقة الدولية للروبوت التعليمي بالمغرب

اختتمت أول أمس الأحد النسخة الأولى من فعاليات المسابقة الدولية المفتوحة للروبوتيك "فيرست ليغو ليغ" (FIRST® LEGO® League)، التي استضافتها مدينة مراكش جنوبي المغرب وشارك فيها 66 فريقا تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عاما من أكثر من 50 دولة، وبحضور أكثر من ألف شخص في الفترة الممتدة من 18 إلى 21 مايو/أيار الجاري.

تقول رئيسة جمعية "لوب للعلوم والتكنولوجيا" ليلى برشان، في حديث للجزيرة نت، إن الاستعداد للمسابقة يبدأ كل سنة في شهر أغسطس/آب، حيث تتوصل كل الفرق في العالم بخريطة المهام من أجل التحضير.

وتضيف أن هذا التحضير يختلف من دولة لأخرى، ويبدأ في المغرب من سبتمبر/أيلول إلى يناير/كانون الثاني، الذي تنطلق فيه المسابقات الجهوية لتفرز الفرق المؤهلة للمسابقات الوطنية ثم للمسابقات الدولية.





المسابقة الدولية المفتوحة للروبوتيك

ونظمت نسخة هذا العام من هذه المسابقة تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة المغربية، وهذه أول مرة تستضيفها دولة في شمال أفريقيا، وثاني مرة تنظم على أرض أفريقية.

وتندرج مسابقة "فيرست ليغو ليغ" الدولية المفتوحة في إطار برنامج دولي لإدماج النشء، الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و16 عاما، في مجال العلوم والتكنولوجيا؛ حيث يتمثل المبدأ الأساسي للمسابقة في تصميم وبناء روبوت مع الفريق المشارك، ويتعين عليهم برمجة هذا الروبوت للقيام بسلسلة من المهام في وقت محدد.

وكل عام يتم اقتراح موضوع يتعلق بالتحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهها العالم، وتتمحور فكرة المسابقة حول دمج مشكلة حقيقية في عملية التصميم (تدوير النفايات، والعيش في الفضاء، والمدن الذكية..)، ويجب أن يمر الشباب بعد ذلك بمراحل مختلفة من البحث والمناقشة والتصميم والنماذج الأولية والبناء والاختبار قبل تقديم الاقتراح النهائي أمام لجنة التحكيم.

تعميم الروبوتيك التعليمي بالمغرب

وقد تمحور الموضوع الرئيسي للمسابقة لهذا الموسم (2022-2023) حول الطاقة، قصد تعميم الروبوتيك التعليمي في جميع أرجاء المغرب، حيث كان على الفرق المشاركة اقتراح حلول مبتكرة مرتبطة بإنتاج وتخزين ونقل واستعمال الطاقة.

يقول حاجي زاهر محمد، رئيس قسم الموارد الرقمية التعليمية ومسؤول المختبر الوطني للموارد الرقمية بمديرية مشروع "جيني" بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المغربية، في حديث للجزيرة نت إن "دور هذه المسابقة يتجلى في دعم الأساتذة للانخراط في التداريب، وتشجيع التلاميذ على المشاركة في 12 ورشة تأطيرية يشارك من خلالها هؤلاء التلاميذ في مشاريع واقعية ملموسة يتم إنجازها عن طريق الروبوتيك وفق مقاربة لها علاقة بالتكنولوجيا والعلوم والرياضيات".

وبدورها قالت رئيسة جمعية "لوب" ليلى برشان إن جمعيتها عقدت منذ سنيتن شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل تعزيز ثقافة الروبوتيك التعليمية في أوساط المدارس العمومية، وإن المشروع هذا العام دخل 180 مدرسة عمومية في المناطق القروية وشبه القروية، التي يحتاج تلامذتها للوسائل من أجل الإبداع.

وتشير ليلى برشان، في حديثها للجزيرة نت، إلى أن "الهدف من المسابقة هو تنمية مهارات التلاميذ ودعمهم بمهارات لا يتلقونها في المدارس، مثل حل المشاكل، ومهارة التفكير النقدي، إضافة إلى مهارة تدبير التحديات، والبحث عن الحلول، فضلا عن اكتساب مهارة التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة أمام لجن التحكيم، مع تعلم البرمجة وهندسة الطاقة عن طريق اللعب".

وفي نهاية المسابقة الدولية في كافة أصنافها لهذا العام، توّج الفريق البرازيلي "روبوتيك إنجينيرز" (Robotic Engineers) بلقب هذه الدورة بعد حصوله على المركز الأول في المسابقة، وتوزعت المراكز الخمسة الأولى على النحو التالي:

المركز الأول: (Robotic Engineers) من البرازيل.

المركز الثاني: (Reloaded) من ألمانيا.

المركز الثالث: (Light Side Robotics) من اليابان.

المركز الرابع: (ARRA) من كوريا الجنوبية.

المركز الخامس: (Green Power) من المغرب.

وكانت نتائج المسابقة في الفئات الأخرى على الشكل التالي:

فئة القيم الأساسية

المركز الأول: فريق (BrainX) من المغرب.

المركز الثاني: (greensubmarine) من ألمانيا.

المركز الثالث: (Volts and Bolts) من كينيا.

فئة مشروع الابتكار

المركز الأول: فريق (Robotics 2030) من المملكة العربية السعودية.

المركز الثاني: (UWR GOOGLY) من الإمارات العربية المتحدة.

المركز الثالث: (GRAT-ANUNCIATA) من إسبانيا.

فئة تصميم الروبوت

المركز الأول: فريق (RED) من كوريا الجنوبية.

المركز الثاني: (Black & White) من سلوفينيا.

المركز الثالث: (Kinko Hanamiya) من اليابان.

فئة مهام الروبوت

المركز الأول: فريق (RED) من كوريا الجنوبية.

المركز الثاني: (Light Side Robotics) من اليابان.

المركز الثالث: (Robotic Engineers) من البرازيل.

جائزة الامتياز الهندسي

فريق (NROBOGEN) من اليونان.

فريق (RealTechBot) من المملكة المتحدة.

جائزة Rising All-star

فريق (Regoc) من كرواتيا.

فريق (SMS SUPER FLOW) من بلجيكا.

جائزة التحفيز

فريق (C’est la vie) من اليونان.

فريق (PowerHouse Trio) من سنغافورة.

جوائز COOPERTITION

فريق (37960 LAZER ROBOTICS)من الولايات المتحدة الأميركية.

فريق (Block Pythons) من رواندا.

جوائز Gracious Professionalism

فريق (TECHNO MIND) من نيجيريا.

فريق (Aldeatron Robotix) من إسبانيا.

فريق (c’est La vie) من اليونان.

كما تم تقديم جوائز خاصة لأفضل المدربين في المسابقة، إضافة إلى تكريم 5 متطوعين بالنيابة عن كل المتطوعين الذين ساهموا في إنجاح المسابقة.

جمعية لتعزيز العلوم والتكنولوجيا بالمغرب

وتسعى جمعية لوب للعلوم والتكنولوجيا منذ تأسيسها عام 2018 إلى تعزيز العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات بين الأطفال والشباب من خلفيات هشة، تحت إشراف مهندسين وخبراء شباب مغاربة، بفريق عمل غني بالخبرة في مجالات التعليم والتكنولوجيا.

وقالت ليلى برشان "بدأنا بمسابقة فيرست ليغو ليغ"، ثم انطلقنا في تنظيم أولمبياد الروبوت العالمي بشراكة مع منظمات دولية كبرى، كما ننظم "تحدي ناسا" بشراكة مع السفارة الأميركية بالمغرب، وهو بمثابة "هاكاثون" يخص فئة الشباب أقل من 30 عاما للبحث عن الحلول للتحديات التي تواجهها وكالة ناسا.

وتضيف ليلى "لدينا عدة برامج ننفذها بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لتنظيم تداريب لفائدة الأساتذة في مجال الروبوت لدعم وتعزيز ثقافة الروبوتيك التعليمية في المؤسسات التعليمية".

وتؤكد أن استضافة مسابقة "فيرست ليغو ليغ" في المغرب "شرف حقيقي لنا وتكريس لجهود فرقنا ومتطوعينا طوال كل هذه السنوات الماضية، حيث تم تمثيل المغرب بشكل جيد خلال مختلف المسابقات الدولية التي شاركنا فيها وفازت الفرق خلالها بعدة جوائز".