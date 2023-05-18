إضافة قيمة للمصادر العلمية العربية.. إطلاق مرصد "معرفة" لقياس الإنتاج العلمي العربي

أطلقت قاعدة بيانات "معرفة" الرقمية (e-Marefa) -ومقرها الأردن- مرصد "معرفة" لقياس الإنتاج العلمي العربي. وهو مرصد علمي شامل يوفر مؤشرات علمية لقياس الإنتاج والنشر العلمي العربي الخاص بالدوريات أو المجلات العلمية والبحثية الصادرة من الدول العربية.

وقال الدكتور سامي الخزندار، مؤسس قاعدة بيانات "معرفة"، والمشرف العام على المشروع، إن مرصد "معرفة" يتيح لمستخدميه فرصة الحصول على بيانات علمية موثوقة، من خلال منصة رقمية، تساهم في دراسة وتحليل واقع ومشكلات واتجاهات الأبحاث والنشر العلمي على مستوى العالم العربي أو مستوى الدولة الوطنية.

وسيشكل المرصد مرجعية ومصدرا علميا للدراسات والأبحاث، وللمؤسسات العربية والدولية، المعنية بالإنتاج العلمي العربي وقياسه، كما يساهم في جعل الإنتاج العلمي العربي "إنتاجا مرئيا" يمكن قياسه، ومن ثم يعزز مكانته في مؤشرات القياس والتصنيف الدولية.

مشروع علمي رائد وفريد

ويقول القائمون على المرصد إنه مشروع علمي رائد وفريد من نوعه عربيا، وتم العمل على جمع بياناته منذ أكثر من 15 سنة (بدءا من عام 2008) ويغطي بيانات الإنتاج العلمي منذ عام 1970 حتى عام 2022، ومصدرها من أكثر من 1400 هيئة علمية وبحثية ودار نشر وجامعة وغيرها، من مختلف الدول العربية.

ويؤكد الدكتور الخزندار "مرصد معرفة إسهام أردني جديد في صناعة المشهد العلمي العربي".

ويحتوي المرصد على نوعين من المؤشرات، الأول: مؤشرات الدوريات (المجلات) العلمية والبحثية، وهي تعنى بقياس حجم واتجاهات الإنتاج والنشر العلمي من خلال البيانات الوصفية (البيليوغرافية) لما يزيد على 4600 مجلة علمية أو بحثية صادرة في العالم العربي بالعربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، وفي مختلف التخصصات.

ويبلغ عدد المؤشرات الرئيسية لهذا النوع ستة مؤشرات رئيسية تعرض بيانات الإنتاج العلمي، وهي: التوزيع الجغرافي والتوزيع الموضوعي (التخصصات) والتوزيع اللغوي والجهات الناشرة والتغطية الزمنية. كما يتبع هذه المؤشرات الستة الرئيسية 35 مؤشرا فرعيا. ويعرض المرصد أشكال العلاقات المتنوعة بين المؤشرات الرئيسية والفرعية.

أما النوع الثاني فهي مؤشرات المقالات العلمية، وهي تعنى بقياس حجم واتجاهات المحتوى أو الإنتاج العلمي من خلال المقالات المنشورة بالعربية في المجلات العلمية والبحثية الصادرة بالدول العربية، وفي مختلف التخصصات.

وتغطي هذه المؤشرات ما يقارب 500 ألف مقالة منشورة بالعربية وبالنص الكامل. ويبلغ عدد المؤشرات الرئيسية لهذا النوع 5 مؤشرات رئيسية تعرض بيانات الإنتاج العلمي، وهي: التوزيع الجغرافي والتوزيع الموضوعي (التخصصات) والجهات الناشرة والتغطية الزمنية، بالإضافة للمؤشرات العامة، كما يتبع هذه المؤشرات الخمسة الرئيسية 16 مؤشرا فرعيا.

وتعرض بيانات أو نتائج هذه المؤشرات من خلال أشكال بيانية وجداول، ويمكن للمستفيد تنزيل بيانات هذه الجداول واستخدامها.

مميزات وفوائد المرصد

ويوفر المرصد مجموعة واسعة من التقارير، منها تقارير قياس أداء الجامعات والهيئات العلمية والمراكز البحثية في مجال الإنتاج والنشر العلمي، وكذلك تقارير حول حجم واتجاهات النشر العلمي بالدوريات في كل دولة عربية، وعلى مستوى مجموع الدول العربية.

بالإضافة إلى تحليل البيانات لتحديد القضايا وتطور الإنتاج العلمي العربي في التخصصات النظرية والتطبيقية. وغير ذلك من التقارير، ويقدم المرصد بياناته وتقاريره عبر منصـة رقمية متطورة.

ومن المتوقع أن يكون هذا المرصد مفيدا لمختلف هيئات البحث والنشر العلمي والمؤسسات الأكاديمية والعلمية، ولصناع القرار ومخططي السياسات المعنيين بالتخطيط والتمويل وإدارة البحث والنشر العلمي والابتكار، والباحثين والخبراء وأساتذة الجامعات، والهيئات والمراكز المعنية بالدراسات والمعلومات والاستشارات واقتصاد المعرفة.

ويمتاز مرصد "معرفة" بعدة خصائص منها ضخامة وحداثة البيانات، وتغطي هذه البيانات فترة زمنية واسعة، تتجاوز 50 عاما، كما يمتاز بشموليته، حيث يشمل الإنتاج العلمي للدوريات في جميع الدول العربية (باستثناء جزر القمر وجيبوتي) ولكافة التخصصات العلمية أيضا، كما أن جميع بياناته محددة مصادرها، أو متوفرة في قاعدة "معرفة" وتم العمل على رصدها وجمعها ومراجعتها.

ويستكمل إطلاق مرصد "معرفة" مبادرات عدة أطلقتها قاعدة بيانات "معرفة" لإثراء وتعزيز المحتوى العلمي الصادر بالعربية، من ضمنها معامل التأثير والاستشهادات العربي "أرسيف Arcif"، نظام "كاشف" للتحقق من الأصالة والتشابه أو الانتحال في الإنتاج العلمي المنشور بالعربية، قواعد البيانات المتخصصة والتي تضم ما يقارب 650 ألف مقالة علمية، قواعد الأطروحات الجامعية وتضم أكثر من 33 ألف أطروحة دكتوراه وماجستير، فضلا عن عشرات الآلاف من الكتب والتقارير الإحصائية والمراجعات العربية للأطروحات العالمية.