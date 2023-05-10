أمام سواحل كاليفورنيا.. علماء يكتشفون بقايا بركان غريب في قاع المحيط الهادي

توصل فريق من علماء المحيطات إلى اكتشاف بقايا بركان خامد على شكل جبل غريب يرتفع فوق قاع البحر قبالة ساحل شمال كاليفورنيا، يشبه في شكله كعكة البندق، مع جوانب شديدة الانحدار.

يأتي هذا الاكتشاف في إطار مهمة رسم خرائط المحيطات، وتوفير بيانات شاملة للأمن البحري، كجزء من عملية المسح التي تقوم بها عدة وكالات بقيادة الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي "نوا" (NOAA).

وبحسب تقرير حديث لموقع "لايف ساينس" (Live Science)، فقد توصل العلماء لهذا الاكتشاف عبر استخدام أكبر مركبة غير مأهولة لرسم خرائط المحيطات في العالم والمعروفة باسم "سيلدرون سيرفيور" (Saildrone Surveyor).

البركان الغريب

يقع هذا الجبل الغريب على بعد 322 كيلومترا قبالة ساحل شمال كاليفورنيا، ويبلغ ارتفاعه نحو 975.36 مترا، وهو مغمور بالكامل في البحر، مع وجود فوهة لا تزال مرئية على عمق 365.76 مترا تحت مستوى سطح البحر. ويقول العلماء إن هذا الجبل البحري يشبه برجا دائريا أملس، بجوانب شبه عمودية، أكثر من كونه جبلا صخريا.

تقول أورورا إلمور مديرة برنامج المعهد التعاوني لاستكشاف المحيطات في "نوا" إن الجبل المكتشف يقف خارج المنطقة التي توجد فيها الجبال البحرية عادة قرب الشاطئ، حيث إن هناك 63 جبلا بحريا محددا قبالة ساحل كاليفورنيا، مما يعني أن الاكتشاف "يوسع نطاق" الجبال البحرية.

وعادة ما تكون الجبال البحرية بقايا براكين خامدة تشكلت منذ ملايين السنين في قاع المحيط، ويبلغ ارتفاعها من قاع البحر إلى القمة 1005.84 أمتار على الأقل، لذلك فإنها تخترق سطح الماء وتكون الجزر البحرية مثل هاواي.

يقول جون كوبلي أستاذ علم البيئة في أعماق البحار واستكشاف المحيطات في جامعة ساوث هامبتون البريطانية إن "الجبال البحرية تمثل موائل مهمة للحياة البحرية، لأنها توفر أسطحا صخرية صلبة تلتصق بها الكائنات، ويصعب الوصول إليها في أعماق البحار".

وأضاف أن هذه الجبال البحرية "غالبا ما تكون مغطاة برواسب موحلة فضفاضة، كما يمكن أن تكون شديدة الانحدار بحيث يتعذر على الوحل الالتصاق بها، كما أن بعض الحيوانات تزدهر على جوانبها، حيث تنمو في الأعماق حدائق مرجانية وإسفنجية".

جبل بلا اسم

ووفقا لتصريح جون كوبلي، فإنه لم يتم رسميا حتى الآن اعتماد الجبل المكتشف تحت الماء في كاليفورنيا، حيث سيتم تحديد ذلك في وقت لاحق، من خلال مخطط الأعماق العام للجنة الفرعية للمحيطات والمعنية بأسماء المعالم المغمورة، حيث إن التكوين الذي لا يزال من دون اسم يرتفع 975 مترا فوق قاع البحر.

أي أنه أقل ببضعة أمتار من الحجم المطلوب لاعتباره جبلا بحريا، وفقا لمعايير الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، ومع ذلك، فقد صنف علماء المحيطات الاكتشاف على أنه جبل بحري، لأن به منحدرات شديدة الارتفاع من قاع البحر وبقايا بركان خامد.