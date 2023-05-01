علوم|المملكة المتحدة

لمجرتنا مجرة تتبعها وتغير من تركيبتها على الدوام

Nikon D7100 - Sky-Watcher Star Adventurer 70mm (equivalent to 100mm) Aprox. 280x30s ISO 800 f/7.1 Stacked with Siril (with Bias, Darks), edited with Darktable CREDIT : CREDIT: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Credit: Travail personnel | Martin Bernardi
السحابة الماجلانية الكبرى تقف من مجرتنا على مسافة 160 ألف سنة ضوئية (كرييتيف كومونز)
شادي عبد الحافظ
1/5/2023

ربما لا يعرف البعض أن مجرتنا لها تابع يدور في فلكها مثلما يتبع القمر الأرض، يسمى هذا التابع بالسحابة الماجلانية الكبرى ويقف من مجرتنا على مسافة 160 ألف سنة ضوئية، والسنة الضوئية بدورها تساوي نحو 10 تريليونات كيلومتر!

مجرة تتبع مجرتنا

تعد السحابة الماجلانية الكبرى (Large Magellanic Cloud) أعجوبة سماوية مدهشة لسكان نصف الكرة الأرضية الجنوبي، حيث يتمكنون بسهولة من رصدها بالعينين المجردتين، وقد حصلت على اسمها بفضل عالم الفلك والرحالة البرتغالي في القرن الـ15 فرديناند ماجلان الذي دوّنها في ملاحظاته، ولاحقًا عرفت باسمه.

ظن الفلكيون قديما أن "السحابة الماجلانية الكبرى" جزء من مجرتنا وقد انفصلت عنها، لكننا الآن نعرف أنها مجرة قائمة بذاتها لها نواة قضيبية الشكل واضحة في مركزها، تشير إلى أنها ربما كانت قديما مجرة حلزونية مثل مجرتنا لكنها أصغر، وقد دخلت في مدار حول مجرتنا قبل مليارات السنين، ولم تفلت منها منذ ذلك الحين.

Large Magellanic Cloud is a satellite galaxy of the Milky Way 163,000 ly away - 14,000 ly diameter (fourth-largest in the Local Group after Andromeda, the Milky Way, and Triangulum) - It was a barred dwarf spiral galaxy before its arms were disrupted by tidal interactions from the SMC and the Milky Way - It holds the Tarantula Nebula, the most active star-forming region in the Local Group - Expected to collide with the Milky Way in 2.4 billion years - CREDIT: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

أثر متبادل

وفي دراسة نشرت حديثا في دورية "غالاكسيز" (Galaxies) يشير يوجين فاسيليف، عالم الفلك من جامعة كامبردج، إلى أن تأثر السحابة الماجلانية الكبرى بمجرتنا، وتأثر مجرتنا بها، أكبر مما كان العلماء يظنون في وقت سابق.

وحسب الدراسة، فنظرا إلى وزنها الذي يقع بين 10% و20% من كتلة مجرتنا (درب التبانة) فإن السحابة الماجلانية الكبرى تأثرت بمجرتنا إلى حد أنها فقدت أذرعها الحلزونية بسبب تبادل الجذب القوي مع مجرتنا.

ويرى فاسيليف في تصريح رسمي لمنصة "يونيفيرس توداي" أن هذا الأثر امتد كذلك ليشمل الهالة المحيطة بدرب التبانة، حيث تشير أحدث بيانات "غايا" (Gaia) -مرصد فضائي أطلقته وكالة الفضاء الأوروبية يهدف إلى بناء خارطة سماوية تضم ما يقرب من مليار نجم- إلى وجود نمط مخطط غريب في موقع النجوم وسرعتها في هالة مجرتنا.

In this mosaic image stretching 340 light-years across, Webb’s Near-Infrared Camera (NIRCam) displays the Tarantula Nebula star-forming region in a new light, including tens of thousands of never-before-seen young stars that were previously shrouded in cosmic dust. The most active region appears to sparkle with massive young stars, appearing pale blue. Credits: NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team
سديم العنكبوت أحد مناطق نشأة النجوم الجديدة في السحابة الماجلانية (ناسا)

ويعتقد العلماء في هذا النطاق أن هذه الأنماط المخططة هي الآثار التي خلفتها المجرات التي اندمجت منذ زمن بعيد مع مجرة درب التبانة. لكن إلى جانب ذلك، ترى الدراسة الجديدة أن بعض التشوهات في تلك الأنماط كان سببها السحابة الماجلانية الكبرى عندما مرت بالقرب من مجرة درب التبانة في الماضي.

وتظل السحابة الماجلانية الكبرى إلى الآن منطقة خصبة للدراسة لدى الفلكيين في أنحاء العالم، بخاصة أنها تحتوي على كم هائل من السحب النجمية التي تولد بها النجوم الطفلة بمعدلات غير مسبوقة.

المصدر : مواقع إلكترونية