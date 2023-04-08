هلال عيد الفطر هذا العام 1444 هـ/ 2023 م بحسابات الفلك.. متى وأين يمكن رؤيته؟

بعد اختلاف حصل في شهر شعبان الماضي ثم اتفاق في شهر رمضان الجاري بين الدول العربية بالإضافة إلى دول أخرى مثل تركيا وماليزيا وإندونيسيا فإن ذلك يعني أن يوم الخميس 29 رمضان الموافق 20 أبريل/نيسان الحالي يمثل يوم تحري رؤية هلال شوال في كل تلك الدول عبر لجان شرعية خاصة بذلك.

ماذا يقول علم الفلك؟

ولفهم أمر رؤية الهلال من ناحية فلكية نبدأ بالتعرف على دورة القمر حول الأرض، والتي تحدث كل حوالي 28 يوما.

ويمكن لك بسهولة أن تلاحظ هذه الدورة من منزلك، فقط اصعد إلى سطح المنزل في الموعد نفسه كل يوم وتأمل موضع القمر في السماء، ستجد أنه في بداية الشهر الهجري يكون أعلى الأفق الغربي، أي موضع غروب الشمس بعد نزولها أسفل الأفق مباشرة، بعد ذلك ومع مرور الأيام ستجد أن القمر يغير مكانه وكأنه يقفز في السماء يوما بعد يوم مبتعدا عن الشمس.

في لحظة ما من دورة القمر يكون مع الشمس والأرض على نفس الخط المستقيم وتسمى لحظة الاقتران، ولا يمكن لنا مشاهدتها بالعين المجردة، لأن الشمس تضيء السماء، ولكن يمكن للفلكيين بسهولة حساب لحظة الاقتران لكل شهر قمري وعلى مدى عقود طويلة.

بعد لحظة الاقتران يبدأ القمر في الابتعاد عن الشمس في السماء شيئا فشيئا، ولا نتمكن من رؤيته في البداية بسهولة لأنه يكون قريبا منها، لكن بعد حوالي 14 ساعة من لحظة الاقتران يمكن رؤية القمر في السماء بالعين المجردة بعد غروب الشمس.

رؤية الهلال

وحسب مركز الفلك الدولي، فإن لحظة الاقتران هذا العام ستكون في تمام الساعة 7:12 صباحا بتوقيت مكة المكرمة يوم الخميس 20 أبريل/نيسان الحالي، ويترك ذلك للقمر حوالي 11 ساعة كي يبتعد عن الشمس لنصل إلى لحظة الغروب.

وتعتبر تلك المدة متوسطة وليست طويلة بحيث يكون من المتوقع أن ترى كل الدول العربية الهلال، ولا قصيرة بحيث يتم حسم الجدل مسبقا والقول باستحالة رؤيته من الناحية الفلكية.

وحسب المركز، سيكون من الممكن بالنسبة لبعض الدول العربية أن ترى الهلال بالتلسكوبات العادية وليس بالعين المجردة، وهذه الدول هي ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، أما بالنسبة لمصر والسودان فيمكن لهما رصد الهلال بالتلسكوب في المناطق الواقعة بالقرب من حدود الدولة الغربية.

أما بالنسبة لدول أخرى مثل لبنان وسوريا وفلسطين والسعودية وقطر والكويت واليمن والبحرين والإمارات العربية المتحدة والعراق فسيكون من الصعب عليها رصد الهلال بأي أدوات، سواء العين المجردة أو التلسكوب العادي، لأن الهلال بُعيد غروب شمس يوم الرؤية سيكون قريبا جدا من الأفق.

وبغض النظر عن الحسابات الفلكية فإن رؤية هلال شهر شوال وإعلان يوم عيد الفطر لهذه السنة يخضعان لما ستعلنه الجهات المختصة في كل دولة عبر لجانها الشرعية ولجان رؤية الهلال.