حسب الشركة المصنعة، فإن كرة اللحم المصنع في المختبر ليست صالحة للاستهلاك الآدمي حاليا لكنها مقدمة كبديل للحم الطبيعي، وتأمل الشركة أن يصبح للحم المستنبت في المختبر مكان في الاتحاد الأوروبي

تم الكشف عن أول كرة لحم ضخمة في العالم مصنوعة من الحمض النووي لحيوان منقرض في متحف نيمو للعلوم بهولندا، وهي عبارة عن كرة من لحم مستنبت من حيوان الماموث الصوفي المنقرض.

وصنعت شركة "فاو" (Vow) الأسترالية للحم المستنبت في المختبر كرة اللحم المعروضة، والتي تشبه رائحتها رائحة لحم التماسيح، وتحتوي على بروتين عمره 4 آلاف سنة.

وتقول الشركة في بيان إعلامي إنها استعانت في هذه التجربة العلمية بفريق من الخبراء الدوليين في الهندسة الجزيئية.

وحسب الشركة، فإن كرة اللحم المصنع في المختبر ليست صالحة للاستهلاك الآدمي في الوقت الحالي، ولكنها مقدمة لبديل أكثر استدامة من اللحم الطبيعي، وتأمل أن يصبح للحم المستنبت في المختبر مكان في الاتحاد الأوروبي الذي لم يصدر حتى الآن ضوابط لاستخدام هذا اللحم في الطعام.

من أين أتى لحم الماموث؟

تم عرض كرة اللحم المتلألئة تحت جرة زجاجية من قبل شركة اللحوم، وقالت الشركة إن "بروتينا من الماضي أظهر الطريق لأطعمة مستقبلية"، لكنها ليست جاهزة للأكل بعد، حيث يتطلب البروتين الذي يبلغ عمره آلاف السنين اختبار السلامة قبل أن يتمكن الإنسان الحديث من استخدامه.

وطور العلماء طريقة لتكوين لحم الحيوان المنقرض، حيث تم تكثير الخلايا لتصبح 20 مليار خلية، ثم إنماؤها في المختبر للحصول على قطعة اللحم التي عرضها المتحف، ولكن الماموث غير موجود، فمن أين أتى لحمه؟

باستخدام تقنية جديدة ومبتكرة تم إنشاء كرة اللحم العملاقة من الحمض النووي للماموث الصوفي المنقرض، واستكملت بشظايا الحمض النووي للفيل الأفريقي.

وتقول الشركة إنها تهدف إلى التفكير بشكل مختلف بشأن كيفية إنتاجنا واستهلاكنا للأغذية، مؤكدة أن اللحوم المستنبتة قد تكون بديلا عمليا للحوم الحيوانات التقليدية.

تمت زراعة اللحم على مدى عدة أسابيع من قبل العلماء الذين حددوا لأول مرة تسلسل الحمض النووي لميوغلوبين الماموث، وهو بروتين رئيسي يعطي اللحم نكهته، وبعد سد بعض الفجوات في التسلسل الجيني للماموث باستخدام جينات من الفيل الأفريقي (أقرب أقرباء الماموث على قيد الحياة) تم إدخال الجين في الخلايا الجذعية للأغنام باستخدام شحنة كهربائية.

وقالت الشركة إنها اختارت الماموث، لأن العلماء يعتقدون أن انقراض هذا الحيوان كان بسبب تغير المناخ، وأرادت حث الناس على الحديث عن هذا اللحم الذي تصفه بأنه بديل أكثر استدامة مقارنة باللحم الطبيعي.

حقائق علمية

وبالعودة إلى بعض الحقائق العلمية الخاصة بهذه التجربة فلا يعد اللحم الجديد لحم ماموث، ولكنه لحم خراف مضاف إليه بروتين عمره 400 عام من بروتينات الماموث، ولا يوجد حاليا استخدام تجاري للحم الحيوانات المنقرضة مثل فيل الماموث الصوفي.

وعلى الرغم من تقدم التكنولوجيا في استنساخ الحيوانات المنقرضة وإنتاج اللحم الصناعي حاليا فإن هذه التقنيات لا تزال في مراحلها الأولى وتحتاج إلى مزيد من البحث والتطوير، لذلك لا يزال من غير المعروف ما إذا كان سيتم استخدام هذا اللحم في الأطعمة الجاهزة في المستقبل أم لا.

وقد تكون محاولة الشركة في عرض مثل هذا اللحم غير العادي والمثير للانتباه خطوة دعائية، ولكنها في المقابل نجحت في إلقاء الضوء على تقنيات تقدم بديلا لإنتاج اللحوم التقليدية، حيث تحتاج إلى كميات أقل من الموارد الطبيعية، وتقلل الآثار البيئية السلبية المرتبطة بإنتاج اللحوم التقليدية.

ومن بين التحديات الرئيسية تطوير وتحسين التقنيات المستخدمة لإنتاج اللحوم البديلة، وتصميم وتحسين جودة النكهة والملمس والمظهر، لتكون مقبولة لدى المستهلكين.

كما أن تكلفة إنتاج اللحوم البديلة لا تزال مرتفعة نسبيا، وتحتاج إلى المزيد من التحسين والتطوير لتصبح مناسبة، ولكن من المهم التأكد من سلامة هذه اللحوم ومطابقتها المعايير الغذائية والصحية العالمية المعتمدة.