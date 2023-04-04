نيازك الجزائر على قارعة الطريق.. عرض مجموعة "نيازك بشار" للبيع إلكترونيا بأثمان باهظة

يحصي موقع الجمعية الدولية للنيازك وعلم الكواكب تسجيل 31 نيزكا تم العثور عليها في منطقة بشار، علما بأن هناك ما مجموعه حوالي 1273 نيزكا مسجلا تم العثور عليه في الجزائر.

عرض موقع بيع إلكتروني غربي شهير مجموعة نيازك عثر عليها عام 2022 في صحراء الجزائر للبيع بأسعار باهظة، وذلك بالرغم من أنها مسجلة في قاعدة البيانات العالمية للنيازك التي تشرف عليها الجمعية الدولية للنيازك وعلم الكواكب.

وكان الباحث الجزائري مولاي شارف شابو من معهد الهندسة وعلوم الأرض بجامعة فرحات عباس بسطيف (شرقي الجزائر)، نشر قبل أيام على حسابه في فيسبوك معلومات حول عرض هذه القطع الثمينة التي تحمل اسم "بشار" نسبة إلى المنطقة الصحراوية التي عثر فيها على هذه القطع. وتقع ولاية بشار جنوب غرب البلاد على بعد نحو ألف كيلومتر من العاصمة الجزائرية.

أحجار قمرية

وكان موقع الجمعية الدولية للنيازك وعلم الكواكب، المعروف بتصنيف النيازك العالمية، قد نشر مؤخرا تصنيف هذه القطع من النيازك -التي عثر عليها في مارس/آذار 2022، وتم تسجيلها يوم 20 يونيو/حزيران من نفس العام- تحت مصنّف "بشار 006″، و"بشار 003″، و"بشار 007″، و"بشار 010″، و"بشار 009".

وهذه الأحجار هي صخور قمرية ناتجة عن اصطدام نيازك لم يتم تحديد عمرها أو زمن سقوطها، وهو ما يمكن معرفته مستقبلا من خلال البحوث العلمية التي قد تخضع لها الأحجار.

وكل مصنف من هذه المصنفات الخمسة يتشكل من عدة قطع صغيرة، حيث تجاوز مجموعها 100 حجر تم عرض بعضها للبيع على مواقع إلكترونية مختصة في بيع مثل هذه الأحجار.

وقال الباحث الجزائري مولاي شارف شابو إن الأحجار التي تم العثور عليها يبلغ مجموع وزنها حوالي 15 كلغ، فمثلا "بشار 003″ يزن 2.9 كلغ، و"بشار 006" يزن 7.21 كلغ، وكلها لها قيمة علمية ثمينة جدا.

وأضاف الباحث أنه تم أيضا اكتشاف الحجر النيزكي "بشار 004" بوزن 20 كلغ في نفس المنطقة بولاية بشار، لكن لم يتم تصنيفه بعد ويرجح أيضا أن يكون من الصخور القمرية.

ويحصي موقع الجمعية الدولية للنيازك وعلم الكواكب تسجيل 31 نيزكا تم العثور عليها في منطقة بشار، علما بأن هناك ما مجموعه حوالي 1273 نيزكا مسجلا تم العثور عليها في الجزائر.

البيع في المزادات بأسعار ثمينة

وقد تم عرض بعض هذه القطع النيزكية للبيع على مواقع إلكترونية غربية معروفة بتخصصها في بيع مثل هذه الأحجار كموقع "إيباي"، حيث تم تحديد سعرها بحوالي 12 يوروا لكل 0.1 غرام. وقال مولاي شارف شابو للجزيرة نت "لاحظ مثلا أن أحد أجزاء بشار 003 وزنه 0.2 غرام، يتم بيعه بـ24.50 يوروا، ولو حسبنا السعر الذي وضعه البائعون مقابل 15 كلغ، فإن الحصيلة النهائية ستكون أكثر من مليون يورو".

وتكمن أهمية هذه النيازك حسبما أوضحه مولاي شارف شابو في أنها قطع من الفضاء، وبالضبط من القمر، وهذا في حد ذاته دافع قوي لأنه سيسمح للباحثين العلميين في تخصصهم بإجراء تجارب وأبحاث علمية على مواد وأحجار قمرية، وذلك دون أن يتكلفوا عناء السفر للفضاء، خاصة أنه لم يتم تنظيم أي رحلة علمية نحو القمر منذ سنوات عديدة.