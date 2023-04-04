العثور على كوكب قريب بحجم الأرض وله مجال مغناطيسي مثلها.. فهل يجعله ذلك صالحا للعيش؟

عثر باحثون على أدلة على وجود كوكب له حجم الأرض نفسه، لكنه في نظام شمسي آخر، ويتسم بوجود مجال مغناطيسي مثل الأرض، فهل يجعله ذلك صالحا للعيش؟

ووفقا للدراسة -التي نشرت أمس الاثنين في دورية "نيتشر أسترونومي" (Nature Astronomy)- فإن الكوكب المسمى "واي زد سيتي بي" (YZ Ceti b) هو كوكب صخري يدور حول نجم على بعد نحو 12 سنة ضوئية من الأرض، وفهم المجال المغناطيسي لهذا الكوكب يمكن أن يفتح الطريق نحو اكتشاف كواكب أخرى ذات مجالات مغناطيسية مشابهة.

ويساعد المجال المغناطيسي في الحفاظ على الأرض من خلال تثبيت الغلاف الجوي الذي يحمي الحياة عن طريق تشتيت الجزيئات عالية الطاقة والبلازما التي تنفجر بانتظام من الشمس، كما يحمي المجال المغناطيسي الكائنات الحية من أشعة الشمس الضارة، ويجذب إبرة البوصلة نحو الشمال فيهدينا للاتجاهات الأصلية للكوكب.

درع الحياة على الكوكب

باستخدام التلسكوبات الراديوية ذات المصفوفة الكبيرة جدا، وجد العلماء أن الكوكب المكتشف حديثا يصدر إشارة لاسلكية متكررة. وافترض الباحثون أن هذه الإشارات قد تكون نتيجة تفاعلات بين المجال المغناطيسي للكوكب خارج المجموعة الشمسية والنجم القزم الأحمر الصغير الذي يدور حوله على بعد نحو 12 سنة ضوئية من الأرض.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة سباستيان باينيدا الباحث في الفيزياء الفلكية في جامعة كولورادو-بولدر الأميركية؛ إن البحث عن الحياة على الكواكب الأخرى يعتمد جزئيا على ما إذا كانت الكواكب الخارجية الصخرية الشبيهة بالأرض مثل هذا الكوكب تحتوي أيضا على مجالات مغناطيسية.

وأوضح باينيدا -في تصريح للجزيرة نت عبر البريد الإلكتروني- أن المجالات المغناطيسية مثيرة للاهتمام بالنسبة لعلماء الفلك، لأنها أحد أهم العوامل التي تحدد مدى صلاحية كوكب ما للسكن من عدمه، مضيفا أنه "من دون مجال مغناطيسي يمكن للجسيمات النشطة من النجم الذي يدور حوله الكوكب أن تؤدي إلى تآكل الغلاف الجوي للكوكب؛ مما يؤدي إلى تجريد الغطاء من الغاز الذي يمكن أن يدعم الحياة عليه".

ووفقا للمؤلف الرئيسي للدراسة، فإن الكوكب المكتشف لا يبدو أنه صالح للسكن، وفقا للأدلة المتاحة حتى الآن، خاصة أن مجاله المغناطيسي صغير جدا نظرا للقرب الشديد بين الكوكب ونجمه (العلاقة بينهما تشبه العلاقة بين الشمس وكوكب عطارد في المجموعة الشمسية)، وهو ما يجعل العلماء متشككين بشأن مستوى درجات الحرارة عليه، بالإضافة إلى قصر نهاره بسبب السرعة الكبيرة التي يدور بها حول نجمه، إذ إن إحدى سنواته لا تزيد على يومين في كوكبنا.

الشفق القطبي للنجم

وافترض الباحثون أن موجات الراديو النجمية التي اكتشفوها تتولد عن التفاعلات بين المجال المغناطيسي للكواكب الخارجية والنجم الذي يدور حوله. ومع ذلك، لكي يمكن اكتشاف مثل هذه الموجات الراديوية لمسافات طويلة يجب أن تكون قوية جدا.

وفي حين تم اكتشاف المجالات المغناطيسية سابقا على كواكب خارجية ضخمة بحجم كوكب المشتري، فإن القيام بذلك بالنسبة لكوكب خارجي صغير الحجم نسبيا بحجم الأرض يتطلب تقنية مختلفة، وفقا للبيان الصحفي المنشور على موقع "يوريك ألرت" (EurekAlert).

وأوضح باينيدا أن الهدف من الدراسة كان معرفة المجالات المغناطيسية غير المرئية عبر رصد الكواكب القريبة من نجومها، التي يكون لها حجم مقارب لحجم كوكب الأرض. وأشار إلى أن موجات الراديو التي لاحظها الفريق كانت في الأساس عبارة عن شفق قطبي على النجم، من المحتمل أن يكون ناتجا عن التفاعلات مع جسم الكوكب.

وبالنسبة للمؤلفين، قدم النجم الأحمر الصغير "واي زد سيتي" وكوكبه الخارجي المعروف باسم "واي زد سيتي بي" زوجا مثاليا للعلاقة بين النجم والكوكب التابع له، إذ إن الكوكب قريب جدا من النجم لدرجة أنه يكمل مدارا كاملا في يومين فقط.

ونظرا لتشتت الأشعة الصادرة عن النجم بعيدا عن المجال المغناطيسي للكوكب، فإنها تتفاعل بعد ذلك مع المجال المغناطيسي للنجم نفسه، مما يولد موجات راديو قوية تكفي لأن يتمكن العلماء من ملاحظتها على الأرض. ومن خلال قياس قوة تلك الموجات الراديوية يمكن للباحثين تحديد مدى قوة المجال المغناطيسي للكوكب.