الرعي للحصول على الألبان بدأ في التبت قبل 3500 عام

توفر الدراسة رؤى جديدة عن كيفية تكيّف السكان في عصور ما قبل التاريخ مع الظروف البيئية القاسية لهضبة التبت.

وجد بحث جديد عن السكان القدامى الذين كانوا يقيمون في هضبة التبت أن الرعي بهدف الحصول على الألبان كان يمارس في وقت أبكر بكثير مما كان يعتقد سابقا، وربما كان مفتاحا للاستقرار الطويل الأمد للبيئة القاسية في المنطقة.

وكشفت الدراسة، التي نشرت يوم 12 أبريل/نيسان في دورية "ساينس أدفانسز" (Science Advances)، أن رعي الألبان بدأ على الهضبة المرتفعة منذ نحو 3500 عام، أي قبل أكثر من ألفي عام مما تم تسجيله في المصادر التاريخية.

ولا تسلط هذه النتيجة الضوء على أهمية الرعي من أجل الألبان في تعزيز الاستيطان البشري الطويل الأمد في المنطقة فحسب، بل توفر أيضا رؤى جديدة عن كيفية تكيّف السكان في عصور ما قبل التاريخ مع الظروف البيئية القاسية للهضبة، التي يشار إليها باسم "القطب الثالث"، نظرا لارتفاعها الشديد وتكوّن الثلوج على جبالها لفترات طويلة من العام.

دليل التكيف الحضاري

ركز الفريق على دور رعي الألبان في الاستيطان المبكر لهضبة التبت، إذ إن مساهمة الرعي -ولا سيما الرعي بهدف الحصول على الألبان- في استعمار المنطقة كانت لا تزال غير مفهومة جيدا، كما تناول المؤلفون التكيفات البيولوجية والزراعية التي مكنت من الاستعمار البشري المبكر للهضبة على نطاق واسع.

واكتشف الفريق من خلال بحثه أن تربية الألبان كانت تكيّفا حضاريا حاسما يدعم التوسع المبكر في تربية الماشية في المرتفعات غير الصالحة للزراعة في هضبة التبت. وقد أتاح هذا التكيف بدوره حدوث استيطان بشري واسع النطاق وطويل الأمد للمنطقة.

وأوضح المؤلف الرئيسي للدراسة لي تانغ -باحث الدكتوراه في قسم علم الآثار بمعهد ماكس بلانك للجيوأنثروبولوجي- أن زراعة المحاصيل كانت من أهم التعديلات الحضارية التي سهلت الاستيطان البشري الدائم للمرتفعات في هضبة التبت، وخاصة الشعير الذي يتحمل الصقيع.

وأضاف تانغ -في تصريح للجزيرة نت- أن الرعي لم ينتج اللحوم والشعر والصوف للملابس والخيام والروث للوقود فحسب، بل أنتج أيضا الحليب المستدام المغذي، ومنتجات الألبان المصنعة مثل الجبن والزبد والسمن.

وبينما أشارت الدراسات الإثنوغرافية والمصادر الصينية القديمة إلى مركزية منتجات الألبان في التبت، ما زلنا نعرف قليلا عن وقت ظهورها وكيف شكلت المجتمعات المبكرة داخل الهضبة.

أدلة علم الـ"باليو-بروتيوميات"

استخدم الباحثون تقنيات علم الـ"باليو-بروتيوميات" (Paleoproteomic) لتحليل بروتينات الحليب القديمة المحفوظة في بقايا الأسنان، مما ألقى ضوءا جديدا على العادات الغذائية للسكان الأوائل في التبت وغرب تشينغهاي.

واكتشف الباحثون أن البشر القدامى في المنطقة حصلوا على منتجات الألبان من الأغنام والماعز وربما الماشية والياك. ويعد علم الباليو-بروتيوميات تخصصا دقيقا يقوم على دراسة النظم الغذائية المعتمدة على البروتين في العصور التاريخية السحيقة.

ويقول الباحث الرئيسي للدراسة إن علم الباليو-بروتيوميات أداة جديدة وقوية سمحت للباحثين بفحص النظم الغذائية التبتية بتفاصيل غير مسبوقة.

وحسب البيان الصحفي المنشور على موقع "يوريك ألرت" (EurekAlert)، فقد فحصت الدراسة أسنانا أحفورية تعود لـ40 فردا بشريا عبر 15 موقعا بيئيا متنوعا في التبت وغرب تشينغهاي.

وسلطت أنماط استعادة بروتين الحليب الضوء على أهمية منتجات الألبان للأفراد الذين يعيشون في المناطق الفقيرة زراعيا على ارتفاع يزيد على 3700 متر فوق مستوى سطح البحر.