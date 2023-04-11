100 يوم تحت الماء.. رحلة عالم أميركي لتحقيق رقم قياسي

هل يساعد الضغط المتزايد البشر على إطالة أعمارهم والوقاية من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة؟ يفترض العالم الأميركي جو ديتوري أن تطبيق آليات العمل المعروفة للطب عالي الضغط يمكن أن تعالج مجموعة واسعة من الأمراض بما فيها الإصابات الرضية الدماغية.

يعد الضغط الجوي عند مستوى سطح البحر هو الأمثل للجسد البشري ووظائفه الحيوية، فمع اختلاف الضغط سواء بالنقص أو الزيادة تبدأ هذه الوظائف بالاضطراب، وقد تصل إلى درجة تهديد حياة الإنسان، فعند انخفاض الضغط الجوي على ارتفاعات شاهقة (مثل قمم الجبال أو الصعود إلى الفضاء) أو زيادته عند أعماق بعيدة تحت الماء (في حالات الغوص)، تكون فترة تعرض الإنسان عاملا حاسما في بقائه على قيد الحياة أو موته.

100 يوم تحت الماء

وبالرغم من الأبحاث العديدة التي أجريت على بقاء الإنسان في ضغط جوي منخفض لفترات طويلة، الأمر الذي كان ذا ضرورة كبيرة مع غزو الإنسان للفضاء والاحتياج لبقائه في محطة الفضاء الدولية والتخطيط لبناء مستعمرات بشرية على القمر، إلا أن القليل من الأبحاث درست تأثير وجود الإنسان لفترات طويلة تحت سطح الماء، وكان هذا أحد الأسباب التي دفعت العالم الأميركي جو ديتوري الأستاذ المشارك في جامعة جنوب فلوريدا لتجربة البقاء تحت سطح الماء لمدة 100 يوم.

ووفق التقرير الذي نشرته الجامعة فسوف يعيش ديتوري على عمق 10 أمتار تحت السطح في غرفة مساحتها 100 قدم مربع تقع في "جولز أندرسي لودج" (Jules Undersea Lodge)، وهو الفندق الوحيد في الولايات المتحدة الذي يقع تحت سطح البحر، في جزيرة "كي لارغو" (Key Largo) شمالي فلوريدا، حيث سيدرس كيف يستجيب جسم الإنسان للتعرض طويل الأمد للضغط الشديد، بينما يستكمل تدريس فصل الهندسة الطبية الحيوية الخاص به عبر الإنترنت.

فقاعة هواء تحت الماء

ما يفعله ديتوري مختلف تماما عن العيش في غواصة، فالغواصات يتم إغلاقها عند غوصها وضبطها عند ضغط مستوى سطح البحر، وهذا يعني أنه لا يوجد فرق كبير في الضغط حتى عندما تكون الغواصة على عمق مئات الأمتار، لكن منزل ديتوري تحت الماء لا يوجد فيه أي بوابات أو أقفال هوائية بين المحيط ومساحة المعيشة كما تفعل الغواصة.

المنزل شبيه بكوب فارغ مقلوب رأسا على عقب وتم دفعه إلى حوض مليء بالماء، حيث سيظل هناك جيب من الهواء موجود في الجزء العلوي من مساحة المعيشة، مع وجود بركة ماء في أرضية غرفة واحدة تأتي من المحيط بالخارج.

الضغط يحسن الحالة الصحية

خلال هذه المدة سيوثق فريق طبي صحة ديتوري البالغ من العمر 55 عاما من خلال الغوص بشكل روتيني إلى غرفته تحت الماء لإجراء سلسلة من الاختبارات، كما سيكمل ديتوري (قبل وأثناء وبعد التجربة) سلسلة من الفحوصات النفسية والطبية، بما في ذلك صورة الدم والموجات فوق الصوتية ورسم القلب، بالإضافة إلى اختبارات الخلايا الجذعية، كما سيوثق طبيب أمراض عقلية وطبيب نفسي أيضا الآثار العقلية للتواجد في بيئة معزولة ومحصورة لفترة طويلة.

ويبني ديتوري نظريته على استنتاجات توصلت إليها دراسة تفيد بأن الخلايا الجذعية المعرضة لضغط متزايد قد تضاعفت في العدد في غضون 5 أيام، الأمر الذي يشير إلى أن الضغط المتزايد يمكن أن يساعد البشر على إطالة أعمارهم والوقاية من الأمراض المرتبطة بالشيخوخة.

ويقول ديتوري "لم يختبر جسم الإنسان تحت الماء أبدا بهذه المدة الطويلة، لذلك سوف تتم مراقبتي عن كثب. ستفحص هذه الدراسة كل الطرق التي تؤثر بها هذه الرحلة على جسدي، لكن فرضيتي هي أنه ستكون هناك تحسينات على صحتي بسبب الضغط المتزايد. أتوقع أنني سأخرج إنسانا خارقا!".

علاج محتمل للإصابات الدماغية

وعن السر وراء هذه التجربة الفريدة، يشرح ديتوري "عانى العديد من إخوتي وأخواتي في الجيش من إصابات الدماغ الرضية وأردت أن أتعلم كيف أساعدهم. كنت أعرف جيدا أن الضغط العالي يمكن أن يزيد من تدفق الدم في المخ وافترضت أنه يمكن استخدامه لعلاج إصابات الدماغ الرضية. أفترض أن تطبيق آليات العمل المعروفة للطب عالي الضغط يمكن استخدامه لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض".

يذكر أن جو ديتوري خدم في البحرية الأميركية لمدة 28 عاما بصفته ضابط غوص، وبعد تقاعده في عام 2012 وبسبب شغفه بالعلوم التحق بجامعة جنوب فلوريدا للحصول على درجة الدكتوراه لمعرفة المزيد عن إصابات الدماغ الرضية (المرتبطة بالصدمات)، وقال "كل ما نحتاجه للبقاء موجود هنا على هذا الكوكب. أظن أن علاج العديد من الأمراض يمكن العثور عليه في الكائنات الحية غير المكتشفة في المحيط. لمعرفة ذلك، نحتاج إلى المزيد من الباحثين".

منصة للتوعية بالعلوم والتكنولوجيا

يستخدم ديتوري هذا المشروع كمنصة للتوعية بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من خلال الترحيب بالبالغين والأطفال مع مرافقين للانضمام إليه لمدة 24 ساعة في كل مرة، مما يمنحهم فرصة لاستكشاف المحيط وتعلم عملية البحث، ويأمل أن تلهم التجربة الجيل القادم من الباحثين.

وتتضمن المهمة التي تستغرق 100 يوم عددا من المشاريع الأخرى حيث سيختبر ديتوري تقنيات جديدة مثل أداة ذكاء اصطناعي طورها زميل يمكنه فحص جسم الإنسان بحثا عن المرض وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى أي عقاقير، كما سينضم إليه علماء آخرون تحت الماء لإجراء مناقشات حول طرق الحفاظ على البيئة البحرية وحمايتها وتجديدها، والتي سيتم بثها على قناة ديتوري على اليوتيوب، ومن خلال موقعه على الإنترنت الذي يحمل اسم "دكتور أعماق البحار" (Dr. Deep Sea).

يوميات تحت الماء

وقد بدأ ديتوري بالفعل بتوثيق بعض المهام والروتين اليومي له تحت الماء ونشر الفيديوهات عبر قناته على اليوتيوب، وقد ظهر في أحدها وهو يمارس بعض التمارين الرياضية، وفي أخرى وهو يمارس السباحة حول منزله الجديد ويستقبل بعض أفراد عائلته في زيارة له تحت الماء.

وفي سلسة أخرى من الفيديوهات يروي ديتوري قصة تحوله من ضابط في البحرية الأميركية إلى الالتحاق بالجامعة ودراسة علوم الحاسب الآلي ثم تحوله للحصول على الماجستير في هندسة الملاحة الفضائية، ويظهر في فيديو آخر يتحدث عن الاختبارات النفسية والعقلية التي بدأ بأخذها كجزء من برنامج متابعة أدائه الصحي والنفسي والعقلي.

جدير بالذكر أن الرقم القياسي العالمي الحالي للعيش تحت الماء هو 73 يوما وقد تم تسجيله في عام 2014 من قبل أستاذين من ولاية تينيسي أقاموا أيضا في "جولز أندرسي لودج".