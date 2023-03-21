بين الإفطار والسحور.. إليك 5 مشاهد فلكية ممتعة ستراها بعينيك في رمضان

في شهر رمضان هذا العام ستكون هناك فرصة لرصد عدد من الأحداث الفلكية الممتعة بين المساء والفجر عند وقت السحور، لا يحتاج الأمر منك إلى أدوات فلكية متخصصة، فقط اخرج إلى الشرفة أو اصعد لسطح المنزل وتابع الظاهرة بعينيك.

الزهرة والقمر

أولى هذه الظواهر سترصد يوم 24 مارس/آذار الجاري بعد تناول طعام الإفطار مباشرة ولمدة حوالي ساعة، يمكنك أن ترى في السماء هلال رمضان البديع كخيط من النور أعلى جرم لامع كأنه مصباح منير، هذا الجرم هو كوكب الزهرة، والذي يستمر معنا لينير السماء ليلا بعد الغروب لعدة أشهر.

الزهرة هو ألمع أجرام السماء ليلا بعد القمر، وسبب لمعانه الشديد هو أن للكوكب غلافا جويا كثيفا جدا يجعله أشبه بمرآة تعكس ضوء الشمس إلى الفضاء، فيصل نوره للأرض.

إلى المريخ

ولا يزال لقاء القمر مع الكواكب مستمرا، حيث يمكنك بعد الإفطار وخلال مساء 28 مارس/آذار الجاري أن ترى القمر واقفا في السماء إلى جوار جرم أحمر لامع، إنه كوكب المريخ.

وبسبب لونه الأحمر تصور الناس قبل آلاف السنين في الأساطير القديمة أن المريخ يرتبط بالحرب والدماء، لكننا نعرف الآن أن اللون الأحمر للكوكب ما هو إلا صدأ، فالحديد على سطحه قد تأكسد مع الزمن وأصبح مائلا إلى ذلك اللون.

قلب العقرب

ويمكنك بعد السحور في فجر العاشر من أبريل/نيسان القادم أن ترى القمر الأحدب في السماء واقفا إلى جوار نجم أحمر لامع هو قلب العقرب (Antares)، وهو عملاق أحمر فائق يستعد للانفجار قريبا، ربما خلال عدة آلاف أو ملايين من السنين، قلب العقرب هو ألمع نجوم كوكبة العقرب والتي تتخذ شكلا مميزا في السماء.

عطارد والزهرة والثريا

أما إذا أردت أن ترى كوكب عطارد فيمكنك أن تخرج لتنظر إلى السماء بعد الإفطار في مساء يوم 11 أبريل/نيسان القادم، حيث يكون الكوكب الصغير في أقصى استطالة، مما يعني أفضل فرصة لرؤيته في هذا اليوم، ستراه يلمع بلون قريب للأحمر أعلى الأفق الغربي.

في هذه الأثناء، يمكنك أن تشاهد بعينيك حدثا فلكيا ممتعا هو الاقتران الحاصل بين كوكب الزهرة وتجمّع الثريا (Pleiades) النجمي، وهو عنقود نجمي مفتوح يحتوي على مئات النجوم، لكن يمكن لنا رؤية حوالي 7 منها تتراص في السماء في شكل يشبه خطّاف صنارة.

شهب الأسديات

وخلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان يمكنك خلال فترة ما قبل وبعد السحور أن ترى العديد من الشهب في السماء ليلا، حيث إن هذه الفترة تتوافق مع زخة شهب الأسديات (Lyrid Meteor Shower)، والتي تنتشر في السماء كل عام بين 16 و25 أبريل/نيسان.

وتبلغ تلك الزخة أوجها في مساء 22 إلى صباح 23 أبريل/نيسان، وسبب تلك الزخة هو مرور الأرض أثناء دورتها المعتادة حول الشمس ببقايا مذنب يدعى "تاتشر" (Thatcher)، والذي يدور حول الشمس مرة كل حوالي 415 سنة.