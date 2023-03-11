أين تقع "صحارى الملح"؟ وما سر أقراص العسل التي تغطي أسطحها؟

في سبق علمي، فسر فريق من الباحثين من "معهد ماكس بلانك" (Max Planck Institute) للديناميكيات مع علماء من "غوتنغن" في ألمانيا لغز أنماط الملح الغامضة التي تشبه قرص العسل، والتي تنتشر في الصحارى في جميع أنحاء العالم. ونشر الفريق نتائج دراسته في دورية "فيزيكال ريفيو إكس" (Physical Review X).

وتتشكل أنماط من الملح تشبه قرص العسل في الصحارى المالحة في جميع أنحاء العالم كما في حوض "بادواتر" (Badwater Basin) في وادي الموت (Death Valley) في كاليفورنيا، أو في "سالار دي أويوني" (Salar de Uyuni) في بوليفيا.

وتجذب هياكل الملح تلك عشرات الآلاف من الزوار من جميع أنحاء العالم كل عام، كما أنها تُستخدم بوصفها مواقع في صناعة الأفلام.

الحمل الحراري

استنتجت جانا لاسر، التي تجري بحثا في جامعة "غراتس" للتكنولوجيا (Graz University of Technology) ومعهد "ماكس بلانك للديناميكيات" مع علماء من ألمانيا وإنجلترا، أن السبب الرئيسي وراء تشكل أنماط من الملح بشكل سداسي يشبه خلية النحل؛ يكمن في الحمل الحراري الناتج عن دوران المياه المالحة في باطن الأرض، وهو السبب الكامن أيضا وراء سرعة تشكل تلك الأنماط والحجم الثابت للأقراص سداسية الشكل، والذي يتراوح من متر إلى مترين.

ولحل لغز الطبيعة استخدم الباحثون تقنيات من ديناميكيات السوائل من الفيزياء والجيومورفولوجيا (علم تشكيل الأرض)، وقارنوا بين آلية تحرك المياه المالحة في التربة الرملية في التجارب المعملية، وفي الأنماط سداسية الشكل في الطبيعة.

وحلل الباحثون حجم الأنماط في ظل ظروف مختلفة باستخدام المحاكاة العددية التي أظهرت توافقا وانسجاما مع مشاهداتهم من الدراسات الميدانية.

فرق الكثافة بين الماء المالح والماء العذب

ويذكر بيان صحفي نشر على موقع معهد "ماكس بلانك" بأن الصحارى الملحية التي توجد فيها أقراص العسل ليست جافة تماما بأي حال من الأحوال، وغالبا ما تصل المياه الجوفية شديدة الملوحة إلى أسفل القشرة الملحية مباشرة.

وعندما يتبخر الماء تحت أشعة الشمس الحارة يتبقى الملح الذي يجعل المياه الجوفية مباشرة تحت السطح أكثر ملوحة، ومن ثم تصبح أثقل من المياه العذبة أو الأقل ملوحة الموجودة تحتها.

وإذا تجاوز هذا الاختلاف في الملوحة عتبة معينة، فإن المياه المالحة بالقرب من السطح تبدأ في الغوص لأسفل، بينما ترتفع المياه العذبة إلى الأعلى. وعلى غرار الماء الساخن والبارد الذي يتم تدويره بالحمل الحراري في المشعات، تتشكل لفات الحمل الحراري من المياه المالحة والمياه الأقل ملوحة في باطن الأرض.

وهكذا تتشكل لفة حرارية واحدة في نمط دائري ويتم ضغط العديد من لفات الحمل الحراري بجوار بعضها البعض في الأسفل في شكل قرص العسل سداسي الأضلاع.

وعند حواف الأشكال السداسية تغوص المياه شديدة الملوحة إلى القاع، ويتبلور المزيد من الملح على السطح في الأماكن التي تحتوي على نسبة عالية من الملح بشكل خاص. وبمرور الوقت تشكل القشرة الناتجة الحدبات والحواف المرتفعة التي ينتج عنها نمط ملح قرص العسل.

ووفق تقرير نشر على موقع "ساينس ألرت" (Science Alert) فإنه لا بد من فهم تضاريس الصحارى الملحية لنتمكن من التنبؤ بكمية الغبار الغني بالمعادن، الذي سينفصل عن أسطح الصحارى الملحية ويدور في الغلاف الجوي، والذي يلعب دورا في تكوين السحب ونقل المعادن إلى المحيطات.