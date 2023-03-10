علوم|الولايات المتحدة الأميركية

دراسة تكتشف الأحماض الأمينية الأساسية التي ساعدت البروتينات القديمة على اكتساب وظائفها

تلعب البروتينات جميع الأدوار الحيوية داخل الجسم. ومن ثم فإن أي خلل فيها يتسبب في نشوء الأمراض، إن لم تتم السيطرة عليه. غير أننا لا نعرف الكيفية التي اكتسبت بها البروتينات القديمة وظائفها المميزة.

Illustration of glycine, the simplest of the amino acids, that has been detected in a comet in 2014, and experimental evidence has been achieved that demonstrates that glycine could form in interstellar space
تعرف العلماء على مجموعة محددة من الأحماض الأمينية التي كانت الأنسب لإكساب البروتينات القديمة وظيفة (غيتي)
محمد شعبان
10/3/2023

يحتوي جسم الإنسان على الآلاف من البروتينات التي تلعب أدوارا حيوية مثل حمل الأكسجين وتوزيعه في الجسم، وتكوين الإنزيمات والهرمونات، وتنظيم الاستجابة المناعية.

وتتكون جميع بروتينات الجسم من 20 نوعا فقط من الأحماض الأمينية. ويحدد نوع هذه الأخيرة وتسلسلها شكل البروتين ووظيفته وخصائصه. فعندما تطوى وتتعقد سلسلة الأحماض الأمينية -في عملية تعرف باسم طي البروتينات (Protein folding)- فإنها تمنح البروتين شكلا مميزا، وبالتالي تساعدها على أداء وظائف حاسمة.

Protein synthesis. Illustration of a ribosome (centre) producing a protein (red) from an mRNA (messenger ribonucleic acid, multicoloured) template. This process is known as translation. mRNA consists of groups of three nucleotide bases that code for different amino acids, the building blocks of proteins. The ribosome attaches to the mRNA and reads its code. A transfer RNA (tRNA) molecule (dark purple) carrying an amino acid (red) corresponding to the code then binds to the ribosome. When the tRNA dissociates it leaves the amino acid behind, and the ribosome moves onto the next bases. As the ribosome moves along the mRNA the protein grows from the ribosome.
الخلل في بنية البروتينات أو عملية طيها قد يتسبب في عدد من الأمراض مثل السرطان (غيتي)

الشيفرة الوظيفية للكائن الحي

وإذ يمثل الحمض النووي شيفرة الحياة على الأرض، فإن البروتينات تحمل شيفرة الوظيفة. ومن ثم فإن أي خلل في البروتينات أو في عملية طيها قد يتسبب في عدد من الأمراض مثل السرطان وألزهايمر وباركينسون وغيرها من الأمراض العصبية.

غير أننا لا نعلم الكثير عن الكيفية التي ساهمت في طي هذه الأحماض الأمينية بداية الحياة على الأرض، ومن ثم تنظيم وظيفة البروتين.

حديثا، قامت دراسة بحثية -نشرت بدورية "جورنال أوف أميركان كيميكال سوسيتي" (Journal American Chemical Society) في 24 فبراير/ شباط الماضي- بمحاكاة ظروف الأرض المبكرة، أي منذ حوالي 4.6 مليارات سنة، في المختبر بهدف معرفة الكيفية التي تمكنت بها الأحماض الأمينية من تكوين أول أشكال البروتينات على سطح الأرض.

3d illustration of a ribosome (purple), the site of protein synthesis, producing a polypeptide chain (blue). This process is known as translation.
جميع الكائنات الحية تحتوي على نفس الأحماض الأمينية (غيتي)

أحماض أمينية محددة

ويشير ستيفن فريد -المشارك بالدراسة- في بيان صحفي نشرته جامعة "جونز هوبكنز" (Johns Hopkins University) إلى أن "جميع الكائنات الحية -بدءا من البشر ووصولا إلى البكتيريا والعتائق- تحتوي على نفس الأحماض الأمينية".

ورغم أن الأرض البدائية كانت تحتوي على مئات الأحماض الأمينية، فإن جميع الكائنات الحية اليوم تستخدم فقط 20 نوعا من الأحماض الأمينية. فلماذا اقتصرت الكائنات الحية على هذا العدد فقط من تلك الأحماض الأمينية؟ وما الأحداث التي ساهمت في تكوين البروتينات الأولى على سطح الأرض؟

ولحل هذا اللغز، قام العلماء بمحاكاة عملية تكون البروتين البدائي -أي قبل 4 مليارات سنة- باستخدام مجموعة بديلة من الأحماض الأمينية التي كانت متوفرة بكثرة قبل وجود الحياة على الأرض.

وتعرف العلماء على مجموعة محددة من الأحماض الأمينية التي كانت الأنسب لإكساب البروتينات القديمة وظيفة. إذ أشارت النتائج إلى أن 10 أحماض أمينية فقط كانت وراء المساعدة في عملية طي البروتينات، ومن ثم منح البروتينات وظيفة بداية الحياة على سطح الأرض.

Molecular model of the bacterial glycine riboswitch. This is an RNA element that can bind the amino acid glycine. Glycine riboswitches usually consist of two metabolite-binding aptamer domains tandem.
بعض الأحماض الأمينية كانت جيدة بشكل خاص في مساعدة البروتينات على عملية الطي (غيتي)

المساعدة في طي البروتينات تفسر اللغز

ومن ثم فإن البروتينات القديمة لم تكن لتعرف أن تطوى وتتعقد بدون تلك الأحماض الأمينية المحددة. ولا يرجع السبب في ذلك إلى وفرة هذه الأحماض الأمينية وسهولة تكونها بالموائع القديمة التي كانت موجودة على الأرض فحسب، بل لأن بعض تلك الأحماض الأمينية كانت جيدة بشكل خاص في مساعدة البروتينات على عملية الطي. ومن ثم تمكنت البروتينات من تبنّي أشكال محددة، وبالتالي أداء وظائف حاسمة.

وكان الغلاف الجوي للأرض -في المليار سنة الأولى من وجوده- يتألف من مجموعة متنوعة من الغازات مثل الأمونيا وثاني أكسيد الكربون التي تفاعلت بدورها مع المستويات العالية من الأشعة فوق البنفسجية مما ساعد على تكوين بعض الأحماض الأمينية.

كما أن بعض هذه الأحماض الأمينية قد وصل إلى الأرض قادما مع النيازك التي ارتطمت بها، مما أكمل هذه المجموعة المبكرة من الأحماض الأمينية العشرة.

ويعمل العلماء على معرفة ما يميز هذه الأحماض الأمينية العشرة. كما أنهم يحاولون معرفة كيف أصبحت الأحماض الأمينية الأخرى جزءا من البنية المكونة لبروتينات اليوم.

فحص الحمض النووي يوفر بيانات مهمة عن تدفق وتدوير وعمل أنظمة المياه الجوفية المعقدة (غيتي ايميجز)
طي البروتينات كان السبب الذي ساهم في انتقاء المواد الكيميائية المفيدة للحياة قبل وجود الحمض النووي (غيتي)

اختيار المواد المفيدة للحياة

وتعتبر هذه النتائج مثيرة. إذ يشير فريد "إلى أن طي البروتينات أولا كان هو السبب الذي ساهم في انتقاء المواد الكيميائية المفيدة للحياة وذلك قبل وجود الحمض النووي". وهي صورة عكسية للنظرة التقليدية التي ترى الحمض النووي أنه السبب في انتقاء المواد المناسبة للحياة.

وقد تفسر هذه الدراسة لغزا مهما في علم الأحياء. إذ أن العقيدة المركزية (Central dogma) في علم الأحياء تتمثل في أن يأتي الحمض النووي في البداية (دعنا نسميها الخطوة الأولى) ومنه ينتج الحمض النووي الريبي، والذي يُنتج بدوره البروتينات.

غير أن عملية نَسْخ الحمض النووي ذاته (الخطوة الأولى) يتطلب بنفسه وجود بعض البروتينات. فكيف أتت هذه البروتينات الوظيفية التي تساعد في عملية النسخ؟ إنها تماما مثل مشكلة الدجاجة أولا أم البيض.

ويختتم الباحث قائلا "تشير دراستنا إلى أن عملية طي البروتينات هي التي ساهمت في اختيار لبنات بناء وظيفية" ساعدت بدورها الحمض النووي لاحقا على هندسة وإتمام العقيدة المركزية.

المصدر : مواقع إلكترونية