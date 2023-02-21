هل يمكن أن يتسبب زلزال أنطاكيا في حدوث تسونامي؟

قبل ساعات تعرّضت محافظة هاتاي التركية لزلزال جديد بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر، وهو ما عزز موجة من الأخبار التي انتشرت بالفعل منذ يوم الزلزال الرئيسي في 6 فبراير/شباط الماضي، وتقول إن الدول الواقعة على البحر الأبيض المتوسط قد تختبر تسونامي كبيرا قريبا.

ما التسونامي؟

دعنا أولا نبدأ بتعريف التسونامي، فهو عبارة عن سلسلة من الموجات الهائلة التي تشبه جدران الماء الضخمة بارتفاع يصل في بعض الأحيان إلى 30 مترا، والناتجة عن اضطراب يحدث بالأساس تحت الماء.

وغالبا ما تضرب الموجات الخط الساحلي وتكون خطرة لساعات ممتدة، حيث تأتي الأمواج كل 5 دقائق إلى 60 دقيقة. وعلى عكس ما تصوره السينما، فإن الموجة الأولى قد لا تكون هي الكبرى، وغالبا ما تكون الموجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو حتى اللاحقة هي الكبرى.

وهناك أسباب متنوعة لحدوث موجات التسونامي، منها الزلازل والانفجارات البركانية والانهيارات داخل الماء وسقوط المذنبات في المحيطات أو البحار.

شروط التسونامي

وبالنسبة للزلازل، فإنها بالفعل يمكن أن تولد موجات تسونامي من خلال الحركات المفاجئة للأرض أسفل الماء أو بالقرب منه، وبالتبعية تحدث حركات مفاجئة لعمود الماء في المحيط أو البحر، لكن لا تسبب جميع الزلازل أمواج تسونامي.

فبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فإنه ليست كل الزلازل تحدث التسونامي، ولكن هناك عدة شروط ضرورية لحدوث زلزال يتسبب في تسونامي، أولها أنه يجب أن يحدث الزلزال تحت المحيط أو بالقرب منه.

أضف إلى ذلك أنه يجب أن يكون الزلزال قويا، حيث تتولد معظم موجات تسونامي من الزلازل التي تزيد قوتها على 7 درجات. وبشكل عام، يجب أن تتجاوز قوة الزلزال 8.0 درجات لتوليد تسونامي خطير في نفس الوقت.

إلى جانب ذلك، فإنه لحدوث التسونامي يجب أن يتسبب الزلزال في حركة رأسية لقاع البحر تصل إلى عدة أمتار، ولا تتسبب كل الزلازل ذلك، فبعضها يدفع الصفائح البحرية بشكل أفقي لا رأسي.

وبالنظر إلى ما حدث في تركيا، فإن الزلزال الأول الرئيسي بقوة 7.8 درجات الذي حدث في 6 فبراير/شباط، كان بعيدا عن البحر، أما الزلزال الحالي وإن كان قريبا من البحر بعض الشيء فإنه بالأساس ذو قوة متوسطة (6.4 درجات).

أضف إلى ذلك أن حركة فالق شرق الأناضول التي تسبب الزلازل عادة ما تكون أفقية لا رأسية، إلى جانب أن البحار عادة ما تشهد موجات التسونامي بمعدلات أقل بكثير وشروط أكثر تعقيدا من المحيطات.

إذن، كل ما سبق يرجّح بشكل كبير أنه لا فرصة لحدوث تسونامي في البحر المتوسط بعد زلزال تركيا.