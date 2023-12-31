اكتشاف بركة مياه جوفية عمرها 6 ملايين عام بأعماق جبال صقلية

اكتشف فريق دولي من علماء الجيولوجيا، بركة عميقة قديمة من المياه العذبة عمرها ستة ملايين سنة حسب تقديرات أولية، تقع على بعد آلاف الأقدام تحت جبال هيبليان في جنوب صقلية بإيطاليا.

ويرى الباحثون أن اكتشاف بركة المياه الجوفية هذه إنجاز علمي كبير، إذ إنها لا تسلط الضوء على تاريخ الأرض القديم فحسب، بل تقدم رؤى قيمة للعلماء عن الحياة في البيئات القاسية.

كما يتوقع الباحثون ظهور المزيد من الاكتشافات لمثل هذه البرك والأحواض المائية الجوفية مع استمرار البحث والتنقيب.

وكانت نتائج هذه الاكتشافات قد نشرتها دورية نيتشر كومونيكيشنز إيرث آند إينفايرونمينت (Communications Earth & Environment).

غرفة مائية تحت الأرض

وبحسب ما ورد في موقع لايف تكنولوجي، فقد اكتشف العلماء البركة عندما كانوا يُجرون أبحاثا في المنطقة، وذلك باستخدام تكنولوجيا متقدمة من تقنيات الحفر، والبيانات المتاحة للجمهور التي تم جُمعت من جهود اكتشاف النفط لدراسة المياه الجوفية داخل وتحت الجبال في جزيرة صقلية، حيث تمكن الباحثون من الوصول إلى غرفة تحت الأرض لم تكن معروفة سابقا.

ويضيف تقرير لايف تكنولوجي: لقد كشف التحليل الأولي أن المياه كانت معزولة منذ ملايين السنين، مما يجعلها واحدة من أقدم مصادر المياه الجوفية المكتشفة على الإطلاق.

ويقول موقع فيزيكس.أورغ: للتحقق من صحة النتائج التي تم التوصل إليها، صنع الباحثون نماذج ثلاثية الأبعاد لطبقة المياه الجوفية التي اكتشفوها، ليجدوا أدلة تشير إلى أنها تحتوي على نحو 17.5 كيلومترا مكعبا من المياه.

وشرح الفريق العلمي كيفية تكوّن المياه العذبة تحت السلسلة الجبلية، بأنها حوصرت خلال فترة جفاف البحر المتوسط أو ما يعرف بـ"أزمة الملوحة الميسينية" التي سمحت لمياه الأمطار بالتجمع في الأماكن التي شهدت جفافا في البحر الأبيض المتوسط بعد فترة انسداد جبل طارق قبل 5.6 ملايين عام.

الأهمية العلمية والآفاق المستقبلية

وعن الأهمية العلمية لهذا الاكتشاف يقول موقع لايف تكنولوجي: إن عمر تجمع المياه الجوفية يوفر للعلماء فرصة فريدة لدراسة التغيرات الجيولوجية والمناخية للأرض على مدى فترة طويلة.

ومن خلال تحليل التركيب الكيميائي للمياه والرواسب المحيطة بها، يمكن للباحثين الحصول على نظرة ثاقبة للظروف البيئية الماضية (في الأزمنة والعصور القديمة) وتطور الحياة على كوكبنا.

وعلاوة على ذلك، فإن اكتشاف مثل هذا المصدر القديم والمعزول للمياه يثير أسئلة كثيرة عن إمكانية الحياة في البيئات القاسية، ودراسة الحياة الميكروبية في برك المياه الجوفية القديمة.

ويضيف موقع لايف تكنولوجي أنه ونظراً للأهمية العلمية لهذا الاكتشاف، فإن الجهود جارية للحفاظ على بركة المياه الجوفية هذه وحمايتها، وقد وُضعت لوائح صارمة لضمان بقاء النظام البيئي الدقيق دون إزعاج وكذلك الحفاظ على جودة المياه.

وعلى ضوء هذا الاكتشاف أيضا يعمل علماء البيئة على تطوير إستراتيجيات الإدارة المستدامة التي توازن بين البحث العلمي والحفاظ على هذا المورد الطبيعي الفريد.

وقد فتح اكتشاف بركة المياه الجوفية -التي كانت غير معروفة في السابق ولم يصل إليها أحد خلال ستة ملايين عام سابقة- آفاقا مثيرة للبحث المستقبلي، ويخطط العلماء لإجراء مزيد من التحليل للمياه والرواسب للحصول على فهم أعمق لتكوينها والنشاط البيولوجي المحتمل.

وإضافة إلى ذلك، يستكشف الباحثون إمكانية استخدام مصدر المياه القديم هذا كنموذج لدراسة إمكانية السكن للكواكب أو الأقمار الأخرى في نظامنا الشمسي، إذ يمكن أن توفر الظروف القاسية الموجودة في جبال صقلية معلومات قيمة بشأن البحث عن حياة خارج كوكب الأرض.