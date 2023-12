الهند.. تُسابق الدول العظمى في استكشاف الفضاء

تشهد الهند نهضة علمية وتقنية كبيرة، يشكّل برنامجها الفضائي الواعد ركناً أساسياً فيها، إذ تحققت من خلاله قفزات نوعية وضعت وخلال وقت قصير البلد الأكثر تعداداً للسكان في العالم، جنباً إلى جنب مع الدول القليلة التي غزت الفضاء، لتمتلك الآن واحداً من أكبر برامج الفضاء في العالم، وتقوم بتصميم وبناء وإطلاق وتشغيل وتتبع مجموعة كاملة من الأقمار الاصطناعية والصواريخ والمستكشفات القمرية ومسابير الكواكب.

وتُوّجت هذه النجاحات في 23 أغسطس/آب الفائت مع إنجاز تاريخي تمثل بوصول المهمة الفضائية الهندية "تشاندريان 3" إلى سطح القمر والتي تتكون من مركبة هبوط غير مأهولة تسمى "فيكرام"، ومركبة جوالة داخلها سميت "براجيان"، وذلك بعد أيام قليلة على فشل روسيا في استعادة أمجادها الفضائية إثر تحطم مركبتها "لونا 25″، وهي أول مركبة روسية تتجه إلى القمر منذ عام 1976.

ومنذ انهيار الاتحاد السوفياتي وافتقار روسيا إلى البعثات الناجحة خارج المدار الأرضي المنخفض، أصبحت الهند تمتلك ثالث أكثر برامج استكشاف الفضاء السحيق تقدماً على مستوى العالم.

ومع بروز الدولة المسلحة نووياً كخامس أكبر اقتصاد في العالم في العام الماضي، تسعى حكومة حزب بهاراتيا جاناتا الهندي القومي بزعامة رئيس الوزراء ناريندا مودي على إظهار مكانة البلاد المتصاعدة كقوة تكنولوجية وفضائية، وتأكيد مكانتها بين النخب العالمية.

