علوم|بلجيكا

المذنب الذي ضرب الديناصورات تسبب بـ15 سنة من الشتاء القارس

Tyrannosaurus rex (T-rex): Known as "Tyrant Lizard King," this is perhaps the most famous dinosaur. It was a large, bipedal carnivore that lived in the late Cretaceous period. ; Shutterstock ID 2327824917; purchase_order: aljazeera ; job: ; client: ; other:
سقوط الجرم سواء أكان نيزك أو كويكيب لا يمكن أن يكون السبب الوحيد للانقراض الجماعي للديناصورات (شترستوك)
6/11/2023

رغم أن العلماء يرجحون أن سبب انقراض الديناصورات قبل نحو 66 مليون سنة كان بالأساس سقوط مذنب أو كويكب بقُطر حوالي 10 كيلومترات في شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك، وهو ما بات يعرف الآن باسم فوهة تشيكسولوب، فإن التفاصيل الدقيقة لهذه الحادثة ما زالت مبهمة، لأن سقوط الجرم نفسه لا يمكن أن يكون السبب الوحيد في حالة الانقراض الجماعي تلك.

تغير مناخي هائل

ولإماطة اللثام عن ذلك اللغز، تمكن فريق بحثي بقيادة علماء من الجامعة الحرة في بروكسل من الكشف عن أن الغبار الناعم الناتج عن سحق الصخور أثناء الاصطدام لعب دورا رئيسيا في تبريد المناخ لمدة وصلت إلى 15 سنة متتالية.

وبحسب الدراسة التي نشرها هذا الفريق في دورية "نيتشر جيوساينس"، فإن ذلك بالتبعية عطّل عمليات الحياة الأساسية مثل التمثيل الضوئي لمدة عامين متتاليين، مما أدى إلى فقدان كم كبير من النباتات التي تمثل الغذاء لقطاع واسع من الحيوانات، والتي تمثل بدورها غذاء للعديد من الحيوانات اللاحمة، ومن ثم انهارت السلسلة الغذائية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تغير المناخ الحاصل نفسه (حيث انخفضت متوسطات درجات الحرارة بمعدل وصل إلى 15 درجة مئوية) أثر دون شك في الكائنات الحية التي عاشت في تلك الفترة، فليس من السهولة بمكان على حيوان أو نبات ما أن يتكيف مع قفزة مناخية بهذا الحجم.

***داخليه**** This shaded relief image of Mexico's Yucatán Peninsula shows a subtle, but unmistakable, indication of the Chicxulub impact crater. Most scientists now agree that this impact was the cause of the Cretaceous-Tertiary Extinction, the event 65 million years ago that marked the sudden extinction of the dinosaurs as well as the majority of life then on Earth. CREDIT : NASA
الغبار الناتج عن سحق الصخور أثناء الاصطدام لعب دورا رئيسيا في تبريد المناخ ومن ثم انقراض الكائنات (ناسا)

غبار السيليكات

وللتوصل إلى تلك النتائج، قام هذا الفريق بالبحث في حجم حبيبات الغبار -الناتج عن سقوط الجرم- من موقع جيولوجي في ولاية داكوتا الشمالية بالولايات المتحدة، ثم باستخدام تحليل حيود الليزر في جامعة فريجي بأمستردام حيث قام الباحثون بدراسة الخصائص الفيزيائية لتلك الحبيبات.

وأظهرت النتائج أن أحجام الحبيبات أدق بكثير مما سبق استخدامه في النماذج المناخية، وبالتبعية كان من المرجح بشكل أكبر أن تتطاير في الهواء بكثافة أكبر من تصورات العلماء في وقت سابق.

وبناء على تلك النتائج قام الباحثون بعمل محاكاة حاسوبية تتنبأ بشكل البيئة قبل نحو 66 مليون سنة، ليتبين لهم أن غبار السيليكات الضئيل (في نطاق الميكرومتر وهو جزء من مليون من المتر) ربما بقي في الغلاف الجوي لمدة تصل إلى 15 عاما بعد الاصطدام، مما ساهم في تبريد الكوكب بالمعدلات السالف ذكرها.

وبذلك تختلف الدراسة الجديدة مع الرأي العلمي السابق الذي يقول إن غاز الكبريت المنبعث أثناء الاصطدام والسخام الناتج عن حرائق الغابات اللاحقة كانت فقط المحفزات الرئيسية للشتاء النووي الذي قضى على نسبة كبيرة مما تبقى من أشكال الحياة.

[1/2] This artist's reconstruction depicts North Dakota in the first months following the impact of an asteroid off Mexico's coast 66 million years ago, showing a dark, dusty and cold world in which the last non-avian dinosaurs, illustrated by the species Dakotaraptor steini, were on the edge of extinction in this undated handout. Mark A. Garlick/Handout via REUTERS
العديد من الفرق البحثية لا تزال تبحث عن أسباب أخرى لتفسير حادث انقراض الديناصورات (رويترز)

محاولات للفهم

وتضيف الدراسة الجديدة سببا منطقيا لما حصل من انقراض، وفي هذا السياق فإن العديد من الفرق البحثية لا تزال تبحث عن أسباب أخرى لتفسير الحادثة. فمثلا كانت دراسة في دورية "ساينس" نُشرت في 2019 أشارت إلى أن تلك الفترة التي انقرضت فيها الديناصورات شهدت نشاط بركان ضخم في منطقة "مصاطب ديكان" الهندية تسبب بإطلاق كمّ مهول من الغازات السامة في الغلاف الجوي الأرضي، وهو ما يجعله أيضا احتمالا قائما بأنه تسبب في انقراض الديناصورات.

والحقيقة أن هذا الحدث سبق بحدث مشابه من قبل. فعلى سبيل المثال، في العصر البرمي الثالث قبل 250 مليون سنة، حدث أن انقرض ما مقداره 96% من أشكال الحياة على سطح الأرض بسبب نشاط بركان مهول في سهول سيبيريا تسبب بتغيرات مناخية كارثية.

لقد شهدت الأرض 5 انقراضات ضخمة يعرفها العلماء حتى الآن، وتسبب كل واحد منها في الحد من وجود أشكال الحياة على الأرض بشكل كارثي، وكثير منها كان بسبب انفجارات بركانية هائلة.

المصدر : مواقع إلكترونية