ارتفاع الحرارة قتل أكثر من 70 ألفا بأوروبا عام 2022

عبء الوفيات المرتبط بارتفاع درجات الحرارة خلال صيف عام 2022 في أوروبا، ربما يكون قد تجاوز 70 ألف حالة وفاة، وفقا لدراسة أجراها معهد برشلونة للصحة العالمية.

فقد قام معدو الدراسة التي نشرت في مجلة "لانسيت للصحة الإقليمية – أوروبا"، بمراجعة التقديرات الأولية التصاعدية للوفيات المرتبطة بدرجات الحرارة القياسية في عام 2022 في القارة الأوروبية.

تقدير سابق وعدد أقل

ففي دراسة سابقة للفريق نفسه نشرت في مجلة "نيتشر ميديسن"، استخدم الفريق النماذج الوبائية المطبقة على بيانات درجات الحرارة والوفيات الأسبوعية في 823 منطقة في 35 دولة أوروبية، وقَدّر عدد الوفيات المبكرة المرتبطة بالحرارة في عام 2022 بـ 62862.

وفي تلك الدراسة، أقر المؤلفون أنه من المتوقع أن يؤدي استخدام البيانات الأسبوعية إلى التقليل من تقدير الوفيات المرتبطة بالحرارة، وأشاروا إلى أن بيانات السلاسل الزمنية اليومية مطلوبة لتقدير تأثير درجات الحرارة المرتفعة على الوفيات بدقة.

وكان الهدف من الدراسة الجديدة هو تطوير إطار نظري قادر على قياس الأخطاء الناشئة عن استخدام البيانات المجمعة، مثل درجة الحرارة الأسبوعية والشهرية والسلاسل الزمنية للوفيات.

وكما يشير البيان الصحفي المنشور على موقع المعهد فإن النماذج المستندة إلى بيانات مجمعة مؤقتاً مفيدة، لأن البيانات المجمعة متاحة في الوقت الحقيقي من مؤسسات مثل يوروستات، مما يسهل القياس الكمي للمخاطر الصحية في غضون أيام قليلة من ظهورها.

إحكام أدوات التقدير

ولتطوير إطار نظري، قام فريق البحث بتجميع درجات الحرارة اليومية وسجلات الوفيات من 147 منطقة في 16 دولة أوروبية، ثم قاموا بتحليل ومقارنة تقديرات الوفيات المرتبطة بالحرارة والبرودة حسب مستويات التجميع المختلفة؛ يوميا وأسبوعيا وكل أسبوعين وشهريا.

وكشف التحليل عن اختلافات في التقديرات بحسب النطاق الزمني للتجميع. وعلى وجه الخصوص وُجد أن النماذج الأسبوعية والشهرية قللت من تقدير آثار الحرارة والبرودة مقارنة بالنموذج اليومي، وأن درجة التقليل من التقدير زادت مع طول فترة التجميع.

وعلى وجه التحديد، بالنسبة للفترة 1998-2004، قدر النموذج اليومي الوفيات السنوية المرتبطة بالبرودة والحرارة بـ290104 و39434 حالة وفاة مبكرة على التوالي، في حين قلل النموذج الأسبوعي من تقدير هذه الأرقام بنسبة 8.56% و21.56% على التوالي.

واستخدم الفريق هذا الإطار النظري لمراجعة عبء الوفيات المنسوب إلى درجات الحرارة القياسية التي شهدها عام 2022 في دراستهم السابقة. ووفقًا للحسابات التي تم إجراؤها باستخدام النهج الجديد، فقد تبين أن عبء الوفيات الفعلي المرتبط بالحرارة في عام 2022 والمقدر باستخدام نموذج البيانات اليومي، يبلغ 70.066 حالة وفاة، وليس 62862 حالة كما كان متوقعا في الأصل.