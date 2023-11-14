التلوث في أفريقيا.. مستويات خطيرة تتطلب التعاون لحلها

سلط تقرير جديد في دورية "نيتشر جيوساينس" الضوء على التحدي المتمثل في مستويات تلوث الهواء في أفريقيا وسبب الحاجة إلى اتخاذ إجراءات دولية لمكافحته.

القليل المبذول لمواجهة التدهور

وكما يقول البيان الصحفي الصادر عن جامعة برمنغهام فإنه على مدار الـ50 عاما الماضية، عانت الدول الأفريقية من التدهور السريع في جودة الهواء، مما جعل مدنها من أكثر المدن تلوثا في العالم. وأصبحت مستويات تركيز الجسيمات الآن أعلى بـ5 إلى 10 مستويات من تلك التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، مع توقع تفاقم الوضع مع نمو السكان وتسارع التصنيع.

مع ذلك، لم يتم بذل الكثير لمحاولة مكافحة جودة الهواء الخطيرة، حيث تم إنفاق 0.01٪ فقط من التمويل العالمي لمواجهة تلوث الهواء الحالي في أفريقيا.

يقول فرانسيس بوب أستاذ علوم الغلاف الجوي في جامعة برمنغهام وأحد المشاركين في التقرير "إن حرق وقود الكتلة الحيوية للطهي والتدفئة والإضاءة، واستغلال النفط الخام وصناعات تعدين الفحم، والمركبات القديمة التي يتم شحنها من أوروبا، كلها أسباب لسوء نوعية الهواء في الدول الأفريقية".

ويضيف "هذا الهواء الخطير يمكن أن يسبب مشاكل صحية معقدة وأحياناً مميتة لأولئك الذين يستنشقونه، وإذا لم يكن هذا سببا كافيا لمعالجة هذه المشكلة، فإن تلوث الهواء في أفريقيا لا يمثل مشكلة للأشخاص الذين يعيشون في القارة فحسب، بل أيضاً بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في العالم الأوسع، مما يحد من القدرة على تحقيق الأهداف المناخية العالمية ومكافحة حالة الطوارئ المناخية".

التعاون العاجل مطلوب

لذا فقد دعا الباحثون، وفقا للبيان الصحفي، إلى التعاون العاجل بشأن:

المراقبة المستمرة للهواء عبر شبكة من أجهزة الاستشعار من أجل بناء صورة تفصيلية لتغيرات تلوث الهواء وتتبع التقدم.

الاستثمار في الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية وطاقة الرياح لتلبية الطلب على الطاقة في أفريقيا والذي من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2040.

تحسين إدارة النفايات الصلبة لمنع إلقاء النفايات وحرقها وتحسين معدلات إعادة الاستخدام وإعادة التدوير والاسترداد.

الاستثمار في التكنولوجيا الصديقة للبيئة لضمان قدرة البلدان الأفريقية على النمو اقتصاديا مع تجنب التكنولوجيا القذرة التي عفا عليها الزمن والقادمة من الشمال العالمي.

تحسين البنية التحتية للحد من الانبعاثات الصادرة عن قطاع النقل، وتحسين توفير وسائل النقل العام واعتماد معايير أعلى للانبعاثات بالنسبة للوقود والمركبات المستوردة.

المشاركة والحلول المناسبة

وقال المشارك في التقرير الدكتور غابرييل أوكيلو، من معهد قيادة الاستدامة بجامعة كامبريدج والمركز الأفريقي للهواء النظيف: إن "تلوث الهواء أمر معقد ومتعدد الأوجه باختلاف مصادره وأنماطه داخل المجتمع، لذا فإن معالجة هذا الأمر أمر بالغ الأهمية". ويتطلب هذا نهجا أكثر طموحا وتعاونية وتشاركية يتمحور حول مشاركة أصحاب المصلحة في السياسات والأوساط الأكاديمية وقطاع الأعمال والمجتمعات للمشاركة في التصميم والإنتاج المشترك للتدخلات الخاصة بالسياق".

"وينبغي تحفيز ذلك من خلال زيادة الاستثمار في التدخلات التي تعالج تلوث الهواء. ولدى أفريقيا الفرصة للاستفادة من الإرادة السياسية المتنامية والاستفادة من الشباب من السكان لتسريع العمل نحو الاقتراحات الخمسة العريضة في ورقتنا".

ويخلص البروفيسور بوب إلى أنه "لا يوجد حل واحد يناسب الجميع لمشاكل جودة الهواء في أفريقيا، وسيكون لكل منطقة وكل سكان تحدياتهم الخاصة للتغلب عليها. ولكن من خلال اتخاذ إجراءات استباقية والقيام بهذه الإجراءات الخمسة سيكون هناك انخفاض في مستويات تلوث الهواء، مما يعني صحة الناس وكوكب أكثر صحة".