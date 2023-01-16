علوم

"هكذا سنحط على المريخ".. ماسك يعلق على هبوط صواريخ "سبيس إكس" على الأرض

لقطات مميزة للحظة هبوط اثنين من صواريخ شركة سبيس "Space "إلى الأرض بعد عملية إطلاق ناجحة
صورة للحظة هبوط اثنين من صواريخ شركة "سبيس إكس" على الأرض بعد عملية إطلاق ناجحة (مواقع التواصل)
16/1/2023

وثقت طائرة مسيرة لقطات وصفت بالمميزة للحظة هبوط اثنين من صواريخ شركة "سبيس إكس" (Space) إلى الأرض بعد عملية إطلاق ناجحة، في مشهد حاز على إعجاب رواد المنصات وعلى ملايين المشاهدات.

وشاركت "سبيس إكس" عبر حسابها على تويتر مقطعا لهبوط معززات صاروخها "فالكون هيفي" (Falcon Heavy) الذي أطلقته أمس في رحلته نحو الفضاء.

وحظي المقطع الذي نشرته الشركة للحظة الهبوط برواج واسع عبر المنصات، حيث شاهده أكثر من مليوني شخص في ساعاته الأولى.

وأبدى مغردون إعجابهم بهذا المشهد المميز للحظة التقاء الصواريخ بالأرض، كما أبدى كثيرون سعادتهم بنجاح عمليتي الإطلاق والهبوط.

وعلّق المدون المهتم بالفضاء كيفين ويل -في تغريدة عبر حسابه على تويتر- "لا يؤثر عدد المرات التي أشاهد فيها إطلاق الصواريخ وهبوطها على الأرض، فما زلت أشعر بالقشعريرة في كل مرة".

وجاء التفاعل الأبرز على المقطع من جانب مؤسس الشركة إيلون ماسك، الذي شاركه عبر حسابه معلقا: "هذه هي الطريقة التي سنهبط بها على المريخ".

تفاعل وإعجاب

وحظيت تغريدة ماسك بتفاعل واسع من المتابعين، حيث شاهدها أكثر من 8 ملايين شخص، وشاركها الآلاف عبر حساباتهم، مشاركين الملياردير الأميركي أمانيه بالوصول إلى المريخ قريبا.

وأبدى مدونون إعجابهم بثقة ماسك في قدرته على الوصول إلى المريخ، وهو الحلم الذي يسعى إليه منذ سنوات وتحدث عنه كثيرا.

يشار إلى أن ماسك قد أسس الشركة الفضائية التكنولوجية "سبيس إكس" في يونيو/حزيران 2002، وقد برز اسمه من خلال الشركة التي تصنع صواريخ الفضاء، مع التركيز على تزويد الصواريخ بأحدث المعدات المواكبة للتكنولوجيا.

 

 

وفي عام 2012، أطلقت الشركة صاروخا فضائيا أرسل أول مركبة تجارية لمحطة الفضاء، وكان "فالكون1″ و"فالكون9" أول الصواريخ التي أطلقتها، بالإضافة إلى المركبة الفضائية "دراغون".

المصدر : الجزيرة + وكالة سند