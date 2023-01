"هكذا سنحط على المريخ".. ماسك يعلق على هبوط صواريخ "سبيس إكس" على الأرض

وثقت طائرة مسيرة لقطات وصفت بالمميزة للحظة هبوط اثنين من صواريخ شركة "سبيس إكس" (Space) إلى الأرض بعد عملية إطلاق ناجحة، في مشهد حاز على إعجاب رواد المنصات وعلى ملايين المشاهدات.

وشاركت "سبيس إكس" عبر حسابها على تويتر مقطعا لهبوط معززات صاروخها "فالكون هيفي" (Falcon Heavy) الذي أطلقته أمس في رحلته نحو الفضاء.

وحظي المقطع الذي نشرته الشركة للحظة الهبوط برواج واسع عبر المنصات، حيث شاهده أكثر من مليوني شخص في ساعاته الأولى.

Drone shot of Falcon Heavy’s side boosters landing at LZ-1 and LZ-2 pic.twitter.com/JfYRWDIi1j — SpaceX (@SpaceX) January 16, 2023

وأبدى مغردون إعجابهم بهذا المشهد المميز للحظة التقاء الصواريخ بالأرض، كما أبدى كثيرون سعادتهم بنجاح عمليتي الإطلاق والهبوط.

وعلّق المدون المهتم بالفضاء كيفين ويل -في تغريدة عبر حسابه على تويتر- "لا يؤثر عدد المرات التي أشاهد فيها إطلاق الصواريخ وهبوطها على الأرض، فما زلت أشعر بالقشعريرة في كل مرة".

Falcon Heavy’s side boosters have landed pic.twitter.com/jzxIbHSfFR — SpaceX (@SpaceX) January 15, 2023

وجاء التفاعل الأبرز على المقطع من جانب مؤسس الشركة إيلون ماسك، الذي شاركه عبر حسابه معلقا: "هذه هي الطريقة التي سنهبط بها على المريخ".

And that’s how we will land on Mars https://t.co/iSAUrbA0tX — Elon Musk (@elonmusk) January 16, 2023

تفاعل وإعجاب

وحظيت تغريدة ماسك بتفاعل واسع من المتابعين، حيث شاهدها أكثر من 8 ملايين شخص، وشاركها الآلاف عبر حساباتهم، مشاركين الملياردير الأميركي أمانيه بالوصول إلى المريخ قريبا.

Can we take a moment and appreciate how freaking cool it is that they can land boosters like this! https://t.co/2Tcc5mqVuS — Chris Fisher (@cFishFL) January 16, 2023

وأبدى مدونون إعجابهم بثقة ماسك في قدرته على الوصول إلى المريخ، وهو الحلم الذي يسعى إليه منذ سنوات وتحدث عنه كثيرا.

Doesn’t matter how many times I watch rockets launch and land back on Earth. It’s still goosebumps every time. https://t.co/mssZDMcOQD — Kevin Weil 🇺🇸 (@kevinweil) January 16, 2023

يشار إلى أن ماسك قد أسس الشركة الفضائية التكنولوجية "سبيس إكس" في يونيو/حزيران 2002، وقد برز اسمه من خلال الشركة التي تصنع صواريخ الفضاء، مع التركيز على تزويد الصواريخ بأحدث المعدات المواكبة للتكنولوجيا.

I really hope to still be alive when this day actually comes! https://t.co/mj0LzQsYBk — Isaac Corral🚀🪐 (@_IsaacCorral21) January 16, 2023

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Stick to that and cars, Elon. Leave Twitter to people who know what they are doing. https://t.co/MC7GVwbUm6 — Kathy Salmanson (@kathysalmanson) January 16, 2023

وفي عام 2012، أطلقت الشركة صاروخا فضائيا أرسل أول مركبة تجارية لمحطة الفضاء، وكان "فالكون1″ و"فالكون9" أول الصواريخ التي أطلقتها، بالإضافة إلى المركبة الفضائية "دراغون".