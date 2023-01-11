وجد فريق الباحثين أن معدلات التيارات المحيطية العميقة سوف تتباطأ بنسبة تصل إلى 42% بحلول عام 2100، وأنها قد تتوقف تماما في عام 2300.

توقع فريق بحثي بقيادة علماء من "جامعة كاليفورنيا إرفين" (University of California Irvine) أن التيارات العميقة في محيطات الأرض يمكن أن تتوقف تماما بحلول عام 2300 بسبب التغير المناخي، الأمر الذي يمثل كارثة مناخية مشابهة في حجمها لذوبان كل الصفائح الجليدية على الأرض.

توقف تام

وللتوصل إلى هذه النتائج، التي نشرت في دورية "نيتشر كلايمت تشينج" (Nature Climate Change)، قام هؤلاء الباحثون بإضافة بيانات الوضع المناخي الحالي ثم توقعات ارتفاع متوسطات درجة الحرارة إلى 30 نموذجا مناخيا، ثم شُغّلت المحاكاة لتسافر بالزمن خلال 3 قرون.

وحسب الدراسة، فقد وجد الفريق أن معدلات التيارات المحيطية العميقة سوف تتباطأ بنسبة تصل إلى 42% بحلول عام 2100، وأنها قد تتوقف تماما في عام 2300.

وبوجه عام، هناك نوعان من تيارات المياه في محيطات الأرض: الأولى سطحية تمتد فقط بعمق 100 متر من سطح المحيط، أما الثانية فهي تيارات محيطية تتدفق على عمق آلاف الأمتار تحت السطح، وتكون هذه التيارات العميقة عادة مدفوعة بالاختلافات في كثافة المياه، وتتحكم فيها درجة الحرارة والملوحة. ويشبه الأمر "السير" (المسار) الذي تجري عليه العبوات في مصانع المواد الغذائية.

ففي شمالي المحيط الأطلسي مثلا تبرد المياه وتصبح أكثر ملوحة، ومن ثم تصبح أكثر كثافة فتنزل إلى الأسفل وتبدأ بالتحرك جنوبا، وتحل مكانها مياه سطحية أخرى، وتصبح بدورها أكثر كثافة فتنزل للأسفل وتسير خلف سابقتها، وهكذا يستمر تيار محيطي عميق ضخم في التحرك أسفل المياه، ثم يعود للارتفاع في جنوبي المحيط؛ ليستمر السير في الدوران.

ما خطورة ذلك؟

حسب الدراسة الجديدة، فإن تلك المياه التي تعاود الارتفاع لأعلى تحمل معها من أعماق المحيط العناصر الغذائية الأساسية للمنظومة البحرية كلها. وفضلا عن ذلك، فإن دوران المياه بهذا الشكل يساعد في سحب كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي إلى سطح المحيط.

وبناء على ذلك، فإن حدوث اضطراب في هذا النوع من الدورات المحيطية يقلل من امتصاص المحيطات لثاني أكسيد الكربون، ومن ثم يرفع من احترار الكوكب بصورة غير مسبوقة، كما سوف تُمنع البيئة البحرية من غذائها على نحو قد يتسبب في حالة انقراض هائلة.

وحسب بيان صحفي أصدرته جامعة كاليفورنيا إرفين في الرابع من يناير/كانون الثاني الحالي، يرى الباحثون من هذا الفريق أن سيناريو الإغلاق الكامل لبعض الدورات المحيطية العميقة لن يتحقق إلا في سياق يترك فيه حبل التغير المناخي المناخ على غاربه دون تدخل سياسي، أما لو قررت حكومات العالم الاتحاد حول قوانين صارمة تقيد نفث الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، فإن البشرية ستكسب بعض الوقت الإضافي قبل حدوث الإغلاق، وقد نتجنبه تماما.