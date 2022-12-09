عقدت الأكاديمية الأفريقية للعلوم النسخة العاشرة من المنتدى العالمي للعلوم في مدينة كيب تاون، جنوب أفريقيا هذه السنة، وبذلك تكون، المرة الأولى التي ينعقد فيها هذا الحدث في أفريقيا، منذ نشأة المنتدى العالمي للعلوم في عام 2009

نصبت الأكاديمية الأفريقية للعلوم (AAS)، عالم الأحياء البحرية الجزائري محمد هشام قارة، عضوا بها مدى الحياة، تقديرا لإسهاماته المعتبرة في تطوير وتطبيق العلوم والتكنولوجيا والابتكار في قارة أفريقيا.

وجاء تنصيب الباحث الذي يعمل أستاذا في علم البحار بجامعة عنابة، شرق الجزائر، أمس الخميس، على هامش انعقاد الجمعية العامة الـ14 للأكاديمية التي يوجد مقرها بنيروبي في كينيا، والمنتدى العالمي للعلوم الذي جرت فعالياته من 5 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول 2022 في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

الجزيرة.نت تواصلت مع الأستاذ محمد هشام قارة عبر البريد الإلكتروني، وكان لنا معه هذا الحوار:

في البداية، يسرنا التعرف أكثر على تخصصك العلمي الدقيق في علم البحار ومجالات اهتماماتك وأبحاثك فيه؟

درست علم البحار، وهو علم متعدد التخصصات وديناميكي يهتم بكل ما يتعلق بالبحار والمحيطات. إنه مجال علمي كبير ومثير للغاية يهتم بجميع العمليات والتحولات التي تحدث في المحيطات، سواء كانت هذه العمليات كيميائية أو فيزيائية أو جيولوجية أو بيولوجية.

تخصصي الدقيق هو علم المحيطات البيولوجي الذي يدرس بشكل خاص الكائنات الحية التي تعيش في البحار والمحيطات. وقد تم العثور على 90% من التنوع البيولوجي على كوكب الأرض في المحيطات، مما يجعل هذا الفرع مهما للغاية، حيث يدرس هذا التخصص أنواع الكائنات الحية وعلاقاتها مع بيئتها ودورات حياتها.

حقيقة أن الحياة على كوكب الأرض نشأت في المحيط، دافع جيد لدراسة علم الأحياء البحرية

ولعل اختياري لهذا التخصص العلمي يعود إلى انجذابي واهتمامي بالطبيعة أولا والعلوم البيولوجية ثانية والحياة المائية بشكل خاص، أضف إلى ذلك، أنني أعيش في مدينة ساحلية ما يجعل القرب من البحر أمرا حيويا بالنسبة لي. وإلى جانب كل ما سبق، أعتبر حقيقة أن الحياة على كوكب الأرض نشأت في المحيط، دافعا جيدا لدراسة علم الأحياء البحرية.

بصفتك باحثا وأستاذا في علم البحار بالجامعة، بماذا توصي المهتمين بهذا التخصص بالنظر إلى آثاره على الحياة والمجتمع؟

أوصي بشدة بهذا التخصص للطلاب لأن مجال علم البحار هائل، وفي هذا الفضاء سيتم تحديد مستقبل الكوكب. يجب أن ندرك أن المحيطات تمثل 70% من سطح الكرة الأرضية وأن جزءا كبيرا مما يحدث على الأرض تنظمه هذه الكتل المائية، خاصة فيما يتعلق بتطور المناخ.

يجب أن يدرك الطلاب المهتمون التحديات البيئية التي تنتظر كوكبنا ويجب أن يكونوا كُثرا لتوجيه أنفسهم نحو دراسة وفهم العمليات البيئية والبيولوجية للمحيطات. سيساعد تطوير هذه المعرفة بالتأكيد على كسب المعركة من أجل استعادة النظم البيئية والتخفيف من آثار الاحتباس الحراري وعواقبه على التنوع البيولوجي

ويجب أن يدرك الطلاب المهتمون التحديات البيئية التي تنتظر كوكبنا ويجب أن يكونوا كُثرا لتوجيه أنفسهم نحو دراسة وفهم العمليات البيئية والبيولوجية للمحيطات. سيساعد تطوير هذه المعرفة بالتأكيد على كسب المعركة من أجل استعادة النظم البيئية والتخفيف من آثار الاحتباس الحراري وعواقبه على التنوع البيولوجي.

تم انتخابك عضوا في الأكاديمية الأفريقية للعلوم، هل يمكن أن تقدم لنا تفاصيل أكثر عن هذه العضوية وأهميتها بالنسبة لك؟

كونك عضوا في أكاديمية هو أولا وقبل كل شيء اعتراف بمستوى وتأثير العمل الذي تقوم به كحامل لهذا التميز. وأن تكون عضوا في الأكاديمية الأفريقية للعلوم هو لقب مرموق نظرا لسمعة هذه المنظمة وطابعها القاري والمستوى العالي لمعايير الاختيار التي تطبقها.

علاوة على ذلك، تتمتع الأكاديمية الأفريقية بدعم واعتراف الاتحاد الأفريقي، وكذلك العديد من الحكومات والشركاء الدوليين الرئيسيين.

هذا اللقب القاري الذي مُنح لي للتو سيعزز بالتأكيد تعاون الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا مع الأكاديمية الأفريقية للعلوم، حيث تتقارب اهتماماتنا.

الأهداف التي نهدف إليها معًا هي: الاعتراف بالتميز من خلال برامج المنح والجوائز المرموقة للغاية، وتوفير الخبرة لتشكيل إستراتيجيات وسياسات العلوم والتكنولوجيا والابتكار في القارة، وتنفيذ برامج البحث والابتكار الرئيسية التي تهدف لمعالجة تحديات التنمية في أفريقيا.

على ذكر الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا، هل يمكن أن تقدم لنا لمحة عنها بصفتك عضوا مؤسسا ونائب رئيسها الحالي؟

تم إنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا (AAST) في عام 2015. وهي مؤسسة علمية وتكنولوجية مستقلة تابعة لرئيس الجمهورية. وهي هيئة مرجعية تجمع بين شخصيات وطنية وأجنبية بارزة ذات شهرة علمية راسخة، وتم اختيار الأعضاء المؤسسين لها من قبل لجنة تحكيم دولية مكونة من أكاديميين أجانب. وتعتبر رتبة الأكاديمي أعلى رتبة فخرية في هرم العلوم والتكنولوجيا في الجزائر، حيث يحتفظ بها صاحبها مدى الحياة.

الأكاديمية الجزائرية هي المسؤولة عن تعزيز العلوم والتكنولوجيا، ودعم تأثيرها على المجتمع والمساهمة في تحقيق أهداف وتوجهات التنمية الوطنية. وقد أسهمت كثيرا في تنشيط الحياة العلمية الوطنية، من خلال برنامج غني من المؤتمرات رفيعة المستوى التي قدمها أعضاؤها، ولكن أيضًا من خلال تنظيم ورش عمل وندوات حول قضايا الساعة.

على المستوى الدولي، نحن موجودون ونشطون في العديد من شبكات الأكاديميات الإقليمية سواء الأفريقية، المتوسطية أو العالمية، مثل شبكة الأكاديميات الأفريقية والمجموعة الأكاديمية للتنمية.

عقدت الأكاديمية الأفريقية للعلوم المنتدى العالمي للعلوم من 5 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول 2022 في مدينة كاب تاون بجنوب أفريقيا. بماذا يتميز هذا المنتدى؟

في الواقع، عقدت الأكاديمية الأفريقية للعلوم النسخة العاشرة من المنتدى العالمي للعلوم في مدينة كيب تاون، جنوب أفريقيا هذه السنة، تحت شعار "العلوم من أجل العدالة الاجتماعية" وبذلك تكون، المرة الأولى التي ينعقد فيها هذا الحدث في أفريقيا، منذ نشأة المنتدى العالمي للعلوم في عام 2009. وهو أحد الأحداث الرائدة في العالم المكرسة لدور العلم في المجتمع.

وقد عقد هذا المنتدى حتى الآن في المجر، والبرازيل والأردن. وقد كان من المتوقع أن يتجاوز عدد المشاركين فيه ألف شخص هذا العام، حيث تعين على صانعي القرار السياسي والعلماء والناشطين من جميع أنحاء العالم مناقشة قضية العدالة الاجتماعية الأكثر أهمية، إلى جانب تسليط الضوء على موضوعات مثل الانفتاح على العلوم، ونزاهة البحث وأخلاقياته، وحوكمة التكنولوجيا.