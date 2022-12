يكثر الحديث مؤخرا عن الشمس الاصطناعية خاصة بعد إعلان الصين عن اختراق علمي كبير في هذا المجال. فما هي الشمس الاصطناعية؟ وهل يمكن حقا للبشر تطوير "شمس" تفوق حرارتها الشمس بأضعاف كثيرة؟ وهل في هذا الابتكار خطر على البشرية أم أنه آمن؟ وما فائدته؟ وما الدول الرائدة في هذا المجال؟ وإلى أين وصلت فيه؟

على خلاف ما يشير إليه الاسم، أو تحاول العديد من الفيديوهات المضللة المنتشرة على تويتر الإيهام به، فإن الشمس الاصطناعية ليست كرة من الضوء تطلق في السماء كي تحول ليلها إلى نهار، مثلما يظهر في الفيديو أدناه:

China's fusion reactor ignited an artificial "sun" for 17 minutes.

According to Chinese media reports, one of the three largest fusion reactors in operation in the country was able to keep the plasma heated to 70 million °C for more than 17 minutes. pic.twitter.com/x0KV9wIQrx

