أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية، اليوم الأحد، انفصال المركبة "شنتشو- 14" عن مجموعة محطة الفضاء الصينية، بعد بقائها لمدة 183 يوما.

وعمل على متن هذه المركبة 3 رواد فضاء: تشن دونغ، وليو يانغ، وتساي شيوي تشه.

وقالت الوكالة "إنه قبل الانفصال، أكمل رواد الفضاء أعمالا مختلفة، مثل إكمال التناوب في المدار مع طاقم مركبة الفضاء المأهولة شنتشو- 15، وتحديد حالة مجموعة محطة الفضاء، وفرز وتحميل بيانات التجارب، وتنظيف ونقل الإمدادات المحفوظة في المدار، وذلك بدعم من موظفي العلوم والتكنولوجيا على الأرض".

ومن المتوقع أن تدخل المركبة الفضائية المأهولة إلى الغلاف الجوي للأرض مجددا في وقت مناسب، وتبدأ رحلة عودتها.

يذكر أن رواد الفضاء الثلاثة كانوا قد أرسلوا إلى محطة الفضاء في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، حيث أكملوا مهمات متعددة خلال الأشهر الماضية، بما فيها الإشراف على 5 عمليات التقاء والتحام، والقيام بـ3 أنشطة خارج المركبة، وإلقاء محاضرة علمية عبر البث المباشر، وإجراء عدد من التجارب العملية والتكنولوجية.