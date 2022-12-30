تملك ذكور النحل في أعضائها التناسلية أشواكا فعالة تستخدمها سلاح للدفاع حتى لا تلتهمها الحيوانات المفترسة، على غرار ضفادع الأشجار التي تجد مقاومة شديدة منها وتعجز في أغلب الأحيان عن ابتلاعها.

تُسبب لسعات إناث النحل ألما شديدا وحساسية لدى البشر، بفضل استخدام موردات البيض الخاصة بها لحقن السم مكان اللدغ. وتعتبر هذه الآلية بمثابة سلاح دفاع معروف لدى إناث النحل، على عكس ذكورها، حيث كان يُعتقد أن ذكور النحل -التي تفتقر إلى مورد البيض- غير ضارة ولا يمكنها اللسع، وبالتالي تتجنب الحيوانات المفترسة والمهاجمين عن طريق محاكاة لون الإناث وسلوكها.

وهو الاعتقاد الذي فندته دراسة حديثة نُشرت بدورية " كارنت بيولوجي" Current Biology، كشف فيها فريق بحث ياباني أن ذكور النحل والدبابير تلسع باستخدام أعضائها التناسلية عندما تشعر بالخطر، ورغم أن لسعتها خالية من السم فإنها مؤلمة جدا وتنقذها من هجمات الحيوانات المفترسة.

اكتشاف بفضل لدغة عرضية

على مدار سنوات، تم التركيز على دراسة الأعضاء التناسلية لذكور الحشرات بشكل متكرر، لكن من حيث التفاعلات المحددة بين الذكور والإناث، وليس من منظور التفاعلات بين المفترس والفريسة.

وفي حالات قليلة، طرح العلماء الفرضية القائلة إن بعض ذكور الحشرات يمكن أن تلسع باستخدام أعضائها التناسلية، لكن الدليل العلمي الذي يؤكد هذه الفرضية ظل مفقودا، إلى أن توصل فريق البحث الذي يقوده شينجي سوجيورا، من جامعة كوب Kobe University، إلى تحديد آلية الدفاع هذه عند ذكور النحل، وذلك بفضل لدغة عرضية، دفعته لإجراء عدة تجارب معملية.

وبدأت الملاحظة عند تعرض أحد طلاب سوجيورا، المؤلف المشارك للدراسة والمتخصص في آليات مكافحة الحيوانات المفترسة، للسعة من ذكر نحل، عندها حاول الباحث التعرض للدغة مماثلة، ولأنه اعتقد أن الذكور غير مؤذين، فوجئ بألم اللدغة الشديد.

آلية دفاع ذكور النحل ضد المفترسين

وكما أشار البيان الصحفي المنشور على موقع الجامعة بتاريخ 20 ديسمبر/كانون أول الجاري، فقد أجرى الفريق تجارب مخبرية، وتم تعيين ضفدع الشجر باعتباره المفترس المحتمل، وذكر النحل باعتباره الفريسة.

وتحت ظروف معملية، لاحظ الفريق أن أكثر من ثلث ضفادع الأشجار لم تتمكن من التهام ذكور النحل، حيث قامت هذه الأخيرة بلسع فم الضفدع المهاجم وأجزاء أخرى منه بأعضائها التناسلية، لينتهي الأمر ببصق الضفدع لذكر النحل بعد تعرضه للسع. وفي الخطوة الثانية، قام الفريق بتعريض ذكور النحل بعد إزالة أعضائها التناسلية لضفادع الأشجار، وكانت النتيجة أنها أكلتها في وقت قصير جدا.

وكشفت التجارب المعملية أنه -وفي الوقت الذي تملك بعض أنواع الفرائس أجهزة دفاع محددة ضد المفترسين- يستخدم البعض الآخر ببساطة أجزاء من الجسم التي وجدت لأسباب أخرى غير الدفاع لصد الخطر، وهي حالة ذكور النحل التي تستخدم الأجهزة التناسلية للهروب من الحيوانات المفترسة.

غريزة البقاء

توصلت الدراسة نفسها إلى أن ذكور النحل تملك في أعضائها التناسلية أشواكا فعالة تستخدمها سلاحا للدفاع حتى لا تلتهمها الحيوانات المفترسة، على غرار ضفادع الأشجار التي تجد مقاومة شديدة منها وتعجز في أغلب الأحيان عن ابتلاعها.

وتسبب الشوكتان الكبيرتان الموجودتان على جانبي الجهاز التناسلي لذكور النحل الألم عند اللدغ، وقد لاحظ فريق البحث أن ذكور النحل لا تخترق الإناث أثناء التزاوج ولا يتم رفضها من قبل هذه الأخيرة، وبالتالي فإن الذكور تستخدمها عند التعرض للخطر والهجوم من قبل المفترسين فقط.

وسلطت هذه الدراسة الضوء على أهمية الأعضاء التناسلية الذكرية كآلية دفاع ضد الحيوانات المفترسة، بغض النظر عن دورها التناسلي، وتوفر منظورا جديدا لفهم الأدوار البيئية للأعضاء التناسلية الذكرية في الحيوانات، كما يتطلع فريق البحث إلى الكشف عن مدى وجود آليات دفاع مشابهة لدى أنواع أخرى من الحشرات.