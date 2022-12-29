من أبرز الحائزين على الجائزة هذا العام يأتي الباحث المصري الشاب محمد شعبان، والذي قام موقع الجزيرة نت بمتابعة إنجازاته، ونشر تقريرا مفصلا عن إنجازه العلمي الباهر في أغسطس/آب 2020 الذي لاقى استحسانا كبيرا على مستوى العالم.

اختارت مجلة "إم آي تي تكنولوجي ريفيو" -الطبعة العربية- 15 مبتكراً ومبتكرة لنيل جائزة "مبتكرون دون 35" وأعلنت عن أسماء الفائزين بالنسخة الخامسة من الجائزة التي تهدف إلى تكريم المبتكرين والمبتكرات ذوي الخبرات التقنية ممن قدموا ابتكارات أو دراسات من شأنها أن تغيّر الطريقة التي يعيش بها الناس نحو الأفضل، وتحدث نقلة نوعية في العالم من حولهم.

وتقدم للجائزة هذا العام عددٌ غير مسبوق من المرشحين، وقد تنوعت الابتكارات التي شاركوا بها بين مجالات التكنولوجيا والتقنية الحيوية وعلوم الحاسوب والطب وعلوم المواد وغيرها، وتم اختيار الفائزين بمساعدة 22 حكما من الشخصيات البارزة والمستقلة من خبراء تقنيين ورواد أعمال وأكاديميين ممن اقترنت أسماؤهم بمراكز بحثية وشركات تقنية رائدة وجامعات مرموقة عالميا.

شعبان وأول لقطة عالية الدقة للحظة تكوّن خيوط الأكتين

من أبرز الحائزين على الجائزة هذا العام يأتي الباحث المصري الشاب محمد شعبان، والذي قام موقع الجزيرة نت بمتابعة إنجازاته، ونشر تقريرا مفصلا عن إنجازه العلمي الباهر في أغسطس/آب 2020 الذي لاقى استحسانا كبيرا على مستوى العالم، حتى أن دورية "نيتشر" الشهيرة نشرت مقالا له في عمود "مهن علمية" للكتابة عن تجربته في 3 مايو/أيار 2022.

يبلغ شعبان من العمر 32 عاما، وهو مرشح لنيل الدكتوراه، من معهد فرانسيس كريك وكلية الطب في إمبريال كوليدج لندن، ووفق المعلومات التي قدمتها المجلة حول المبتكر، فقد تمكن شعبان من الحصول على لقطات عالية الدقة للحظة تكوّن خيوط الأكتين في الخلايا، حيث يسبب الأكتين والبلمرة العديد من الحالات الفسيولوجية والمرضية مثل هجرة الخلايا، وانتقال نوى الحيوانات المنوية، وتكوين الأنابيب النانوية النفقية.

وباستخدام المجهر الإلكتروني عالي التبريد (cryo-EM) تمكن شعبان من الحصول على لقطات عالية الدقة للحظة تكوّن خيوط الأكتين، أحد البروتينات الخلوية، وذلك من خلال فهم بنية المتنوّي الأكتيني الفعال، أي مركب "إيه آر بي 2/3" Arp2/3، وتحليلها ضمن عملية تنوية خيوط الأكتين.

ويعتبر "إيه آر بي 2/3" (مركب البروتين المرتبط بالأكتين 2/3) مركبا بروتينيا يتكون من 7 وحدات فرعية يلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم الهيكل الخلوي للأكتين. وهو مكون رئيسي في الهيكل الخلوي للأكتين، ويوجد في معظم الخلايا حقيقية النواة التي تحتوي على هيكل خلوي أكتين.

وبحسب المجلة، تتميز كل من الفكرة والمقاربة والمنهجية المستخدمة بالفرادة والتميز، وتقدم تصوراً أفضل عن كيفية بدء تنوية الأكتين، وهو ما سيساعد الأبحاث الأساسية والعلاجية على الإجابة عن أسئلة أكثر تعقيداً وأمراض متعلقة بدورة خيوط الأكتين.

وفي تصريح لموقع الجزيرة نت عبر وسائل التواصل الاجتماعي (واتساب) يقول شعبان "سعيد للغاية بهذا التكريم على وجه الخصوص لعدة أسباب أهمها أنها جائزة تمنحها مؤسسة مرموقة، ولأنها جاءت بترشيح من أساتذتي في الولايات المتحدة، ولأن لجنة تحكيم الجائزة تضم شخصيات رفيعة المكانة".

ويضيف "على الرغم من أن هذا التكريم شخصيا لي إلا أنه تكريم لفريق العمل، ولاكتشافنا الذي أصبح واحدا من 3 اكتشافات هامة في هذا المجال.. وبهذه المناسبة، يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من دعمني طوال السنوات الماضية، خاصة أساتذتي في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة".

جائزة "مبتكرون دون 35"

تنظّم "إم آي تي تكنولوجي ريفيو" العربية جائزة "مبتكرون دون 35 مينا" سنويا منذ عام 2018، وهي نسخة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) من الجائزة العالمية التي تم إطلاقها عام 1999 من قِبل "إم آي تي تكنولوجي ريفيو" وضمت أسماء عالمية مثل مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك، وسيرجي برين مؤسس غوغل.

وتتمثل جائزة "مبتكرون دون 35" من "إم آي تي تكنولوجي ريفيو" في قائمة تضم أبرز وأهم المبتكرين في العالم دون سن الـ 35، وتهدف إلى تكريم نخبة من المبتكرين والمبتكرات الشباب الذين قدموا أبرز الاختراعات والدراسات وأكثرها إثارة للاهتمام.

وتضم جائزة "مبتكرون دون 35" ألمع العقول من خبراء وخبيرات التقنية والباحثين والباحثات العلماء والعالمات. وقد نال الجائزة منذ انطلاقها عام 2018 حتى الآن 55 مبتكراً ومبتكرة من السعودية وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا واليمن وليبيا ومصر والكويت وتونس والجزائر وعُمان والإمارات وتركيا والولايات المتحدة.

يُذكر أن 3 من الرابحين بجائزة "مبتكرون دون 35" عاما لعام 2019 قد فازوا بالنسخة العالمية من المسابقة عام 2020، وهم: الإماراتية غنى الهنائي، الفلسطيني عمر أبو ضيَّة، التونسي محمد ضَوافّي.

واختارت "إم آي تي تكنولوجي ريفيو" العربية 15 مبتكرا ومبتكرة لنيل جائزة "مبتكرون دون 35" في نسختها الخامسة، وهم محمد شعبان، جهاد الدملاوي، دافيد جرجس، داليا محمد حسن (مصر). ومن السعودية: أحمد العبد الكريم، آلاء الأحمدي، فهد آل قريشة، وديان بابطين. ومن الدول الأخرى: الأردنية تسنيم الحراحشة، اللبنانيتان أسماء عبد الله وهيلدا غضية، اليمنية أسماء العمودي، المغربي أيوب كلية، السورية غادة الحسين.