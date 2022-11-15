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لُقب بملك البحر الأحمر.. غوغل يحتفل بذكرى ميلاد حامد جوهر

محرّك البحث غوغل يحتفي بذكرى ميلاد رائد علوم البحار المصري الدكتور حامد جوهر (غوغل)
15/11/2022-|آخر تحديث: 15/11/202204:13 PM (مكة المكرمة)

احتفل محرك البحث الشهير "غوغل" (Google) بالذكرى الـ115 لميلاد رائد علوم البحار الدكتور حامد جوهر، ووضع غوغل على الصفحة الرئيسية للبحث صورة كرتونية لجوهر وهو في أعماق البحر.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الأمر، وقاموا بإعادة نشر معلومات وتفاصيل عن العالم المصري، وأرفقوها بصور خاصة به ومقتطفات من برامجه.

ويعد الراحل رائد علوم البحار في مصر، وهو من محبي الحياة المائية في البحر الأحمر، وكان يلقب بـ"ملك البحر الأحمر"، واكتسب شهرة محلية ومكانة عالمية أكثر من أي مصري قبله أو بعده في مجال علوم البحار.

مسيرة وتألق

وولد حامد جوهر بالقاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 1907، وحصل على شهادة البكالوريا عام 1925، وبعدها التحق بكلية الطب، ثم انتقل إلى كلية العلوم لإشباع هوايته وحبه لعلم الحيوان وعلوم البحار.

ونال الراحل درجة الدكتوراه في العلوم البحرية سنة 1940، وكانت أول دكتوراه في تاريخ كلية العلوم بالجامعة المصرية.

وفي عام 1938، تم تعيينه مديرا لمتحف الأحياء البحرية في الغردقة، وهو أول مصري يشغل هذا المنصب بعد أن شغله البريطانيون من قبل، كما ترأس أكاديمية البحث العلمي بعد ذلك.

وفي عام 1958، تم انتخابه مستشارا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون البحرية، لتنظيم المؤتمر الدولي الأول لقانون البحار في جنيف. وفي عام 1959، انتخبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيسا للجنة التخلص من النفايات المشعة في البحر.

انتخب عضوا في اللجنة الاستشارية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومستشارا للعلوم والتكنولوجيا بجامعة الدول العربية عام 1970، وكان أول رئيس لجمعية علم الحيوان في مصر، وتولى إدارة المعهد الملكي المصري لعلوم البحار بجامعة فؤاد الأول لمدة 40 عاما، وحوله إلى مبنى بحثي وعلمي مهم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

تكريم وثناء

وأسس الراحل متحف الحيوانات والنباتات في البحر الأحمر، وأعد 69 بحثا في مجال العلوم البحرية، وقدّم برنامج "عالم البحار" على التلفزيون المصري، وهو برنامج استقبل ملايين المشاهدين بحقائقه العلمية المثيرة عن حياة الكائنات البحرية لمدة 18 عاما كاملة، وفاز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم عام 1975، ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى عام 1975.

ومثّل احتفال غوغل بذكرى ميلاده فرصة لاستذكار مسيرته الحافلة، حيث أثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ما قدّمه من معلومات مفيدة بطريقة مبسطة على شاشة التلفزيون المصري.

وقال أحد المعلقين: رحمة الله عليه، كنت أستمتع ببرنامجه كثيرا، كان يغوص بنا في أعماق المحيطات والبحار في رحلة شيقة وممتعة، نشاهد من خلالها عالم ما تحت الماء.

وقال حساب آخر: غوغل يحتفل اليوم بميلاد أحد أعظم الشخصيات العربية والمصرية في العصر الحديث، وهو الدكتور حامد جوهر، من مواليد 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1907، وشغل عدة مناصب مهمة، وكانت له إسهامات كثيرة في العالم.

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي