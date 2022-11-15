لُقب بملك البحر الأحمر.. غوغل يحتفل بذكرى ميلاد حامد جوهر

احتفل محرك البحث الشهير "غوغل" (Google) بالذكرى الـ115 لميلاد رائد علوم البحار الدكتور حامد جوهر، ووضع غوغل على الصفحة الرئيسية للبحث صورة كرتونية لجوهر وهو في أعماق البحر.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الأمر، وقاموا بإعادة نشر معلومات وتفاصيل عن العالم المصري، وأرفقوها بصور خاصة به ومقتطفات من برامجه.

ويعد الراحل رائد علوم البحار في مصر، وهو من محبي الحياة المائية في البحر الأحمر، وكان يلقب بـ"ملك البحر الأحمر"، واكتسب شهرة محلية ومكانة عالمية أكثر من أي مصري قبله أو بعده في مجال علوم البحار.

جوجل تحتفل اليوم بالذكرى 115 لميلاد حامد جوهر

رائد علوم البحار #أعلام_مصر#نماذج_مشرفة pic.twitter.com/jpqm1m7OjH — م.أسامة عبدالله (@Engusamaabdulla) November 15, 2022

مسيرة وتألق

وولد حامد جوهر بالقاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني 1907، وحصل على شهادة البكالوريا عام 1925، وبعدها التحق بكلية الطب، ثم انتقل إلى كلية العلوم لإشباع هوايته وحبه لعلم الحيوان وعلوم البحار.

ونال الراحل درجة الدكتوراه في العلوم البحرية سنة 1940، وكانت أول دكتوراه في تاريخ كلية العلوم بالجامعة المصرية.

وفي عام 1938، تم تعيينه مديرا لمتحف الأحياء البحرية في الغردقة، وهو أول مصري يشغل هذا المنصب بعد أن شغله البريطانيون من قبل، كما ترأس أكاديمية البحث العلمي بعد ذلك.

احتفل جوجل بذكرى مولد أحد العلماء المصريين الكبار فى مجال علوم البحار، وهو العالم الراحل #حامد_جوهرhttps://t.co/Ub7Xheww25 pic.twitter.com/NNLOK3IDTI — مبتدا (@Mobtada) November 15, 2022

وفي عام 1958، تم انتخابه مستشارا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون البحرية، لتنظيم المؤتمر الدولي الأول لقانون البحار في جنيف. وفي عام 1959، انتخبته الوكالة الدولية للطاقة الذرية رئيسا للجنة التخلص من النفايات المشعة في البحر.

انتخب عضوا في اللجنة الاستشارية لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ومستشارا للعلوم والتكنولوجيا بجامعة الدول العربية عام 1970، وكان أول رئيس لجمعية علم الحيوان في مصر، وتولى إدارة المعهد الملكي المصري لعلوم البحار بجامعة فؤاد الأول لمدة 40 عاما، وحوله إلى مبنى بحثي وعلمي مهم في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.

جماعه جوجل بتحتفل بعيد ميلاد د/حامد جوهر

بتاع عالم البحار

بتاع سمكة الباركودا pic.twitter.com/SsFGBhhM8U — 🅐ⓗ🅜ⓔ🅓 (@A7medgamal84) November 14, 2022

تكريم وثناء

وأسس الراحل متحف الحيوانات والنباتات في البحر الأحمر، وأعد 69 بحثا في مجال العلوم البحرية، وقدّم برنامج "عالم البحار" على التلفزيون المصري، وهو برنامج استقبل ملايين المشاهدين بحقائقه العلمية المثيرة عن حياة الكائنات البحرية لمدة 18 عاما كاملة، وفاز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم عام 1975، ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى عام 1975.

ومثّل احتفال غوغل بذكرى ميلاده فرصة لاستذكار مسيرته الحافلة، حيث أثنى رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ما قدّمه من معلومات مفيدة بطريقة مبسطة على شاشة التلفزيون المصري.

⛅️ جوجل تحتفل بالذكرى 115 لميلاد الدكتور حامد جوهر، رائد علوم البحار، ومقدم برنامج "عالم البحار" الشهير فترة الثمانينات.

(1907 – 1992) رحمة الله عليه، كنت أستمتع ببرنامجه كثيراً، كان يغوص بنا في أعماق المحيطات والبحار في رحلة شيقة وممتعة نشاهد من خلالها عالم ما تحت الماء. pic.twitter.com/6pr392tZO6 — ღ 𝑨𝑩𝑫𝑬𝑳𝑭𝑨𝑻𝑻𝑨𝑯 𝑨𝑳𝑯𝑨𝑵𝑨𝑭𝑰 ღ (@al_mohajjer) November 14, 2022

وقال أحد المعلقين: رحمة الله عليه، كنت أستمتع ببرنامجه كثيرا، كان يغوص بنا في أعماق المحيطات والبحار في رحلة شيقة وممتعة، نشاهد من خلالها عالم ما تحت الماء.

غوغل يحتفل اليوم بميلاد إحدى أعظم الشخصيات العربية والمصرية في العصر الحديث وهو الدكتور حامد جوهر، مواليد 15/11/1907 وشغل عدت مناصب مهمة وكان له اسهامات كثيرة في العالم. أعتقد ما يميز الدكتور حامد هو اهتمامه الحقيقي بالعلم وعالم المحيطات بحيث أنه كان دائما ما يرى أنه فهم الحياة⬇️ pic.twitter.com/RZZ0zcx5Hl — التِّيه (@OutakuOwl) November 14, 2022

وقال حساب آخر: غوغل يحتفل اليوم بميلاد أحد أعظم الشخصيات العربية والمصرية في العصر الحديث، وهو الدكتور حامد جوهر، من مواليد 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1907، وشغل عدة مناصب مهمة، وكانت له إسهامات كثيرة في العالم.